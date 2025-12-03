Ворог ударив дронами по Тернівці на Дніпропетровщині: двоє загиблих, серед поранених є "важкі". ФОТОрепортаж

Вночі 3 грудня 2025 року війська РФ вдарили безпілотниками по Тернівці Павлоградського району на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви

За даними ОВА, загинули чоловіки 43 і 50 років.

Ще троє людей постраждали - всі госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка - "важкі". Хлопець 18 років - у стані середньої тяжкості.

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Наслідки

На місті ворожого удару виникла пожежа. Частково зруйновано приватний будинок, ще 6 - пошкоджені. Понівечені гаражі та автівки. Один легковик знищений.







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Обстріли Дніпропетровщини

Окрім того, за даними ОВА, противник поцілив БпЛА по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджено інфраструктуру.

По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами. Влучив по Нікополю і Марганецькій громаді.

Сили ППО збили на Дніпропетровщині 4 безпілотники.