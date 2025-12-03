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Новини Фото Обстріли Нікопольщини
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Двоє людей, зокрема 10-річна дівчинка, поранені внаслідок атаки РФ на Нікополь. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 грудня, у Нікополі в Дніпропетровській області від російських обстрілів постраждали двоє людей, серед яких дитина.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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"Від ранку у Нікополі вже двоє постраждалих. Це 10-річна дівчинка, яка отримала травми через артобстріл. А ще чоловік 64 років. Його поранило під час удару FPV-дроном", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обох потерпілих доправили до лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Дніпропетровщину: 7 збитих БпЛА, постраждалі та пошкоджена інфраструктура. У Дніпрі зросла кількість поранених

Наслідки обстрілів 

Обстріл Нікополя
Обстріл Нікополя
Обстріл Нікополя
Обстріл Нікополя

Що передувало?

Нагадаємо, вночі 3 грудня 2025 року війська РФ вдарили безпілотниками по Тернівці Павлоградського району на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки двоє загиблих, серед поранених є "важкі".

Автор: 

обстріл (34491) Нікополь (1565) Дніпропетровська область (5134) Нікопольський район (801)
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Ударів у відповідь по ворогу традиційно не буде. Бо нацисти россії можуть вийти з зони комфорту- це за словами бубочки.
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03.12.2025 15:32 Відповісти
причому тут бубочка???, взагаліто нікополь проголосував за проросійського свинособаку
///У Нікополі на виборах мера кандидат від партії «За майбутнє» переміг висуванця «Слуги народу»///
в Міську раду нікопольчани переважно проголосували за проросійських олігархів...
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03.12.2025 15:46 Відповісти
 
 