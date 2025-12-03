Двоє людей, зокрема 10-річна дівчинка, поранені внаслідок атаки РФ на Нікополь. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 грудня, у Нікополі в Дніпропетровській області від російських обстрілів постраждали двоє людей, серед яких дитина.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Від ранку у Нікополі вже двоє постраждалих. Це 10-річна дівчинка, яка отримала травми через артобстріл. А ще чоловік 64 років. Його поранило під час удару FPV-дроном", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обох потерпілих доправили до лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Дніпропетровщину: 7 збитих БпЛА, постраждалі та пошкоджена інфраструктура. У Дніпрі зросла кількість поранених

Наслідки обстрілів









Що передувало?

Нагадаємо, вночі 3 грудня 2025 року війська РФ вдарили безпілотниками по Тернівці Павлоградського району на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки двоє загиблих, серед поранених є "важкі".