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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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Два человека, в том числе 10-летняя девочка, ранены в результате атаки РФ на Никополь. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 3 декабря, в Никополе Днепропетровской области от российских обстрелов пострадали два человека, среди которых ребенок.

Об этом сообщил глава ОГА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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"С утра в Никополе уже двое пострадавших. Это 10-летняя девочка, которая получила травмы из-за артобстрела. А еще мужчина 64 лет. Его ранило во время удара FPV-дроном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обоих пострадавших доставили в больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Днепропетровскую область: 7 сбитых БПЛА, пострадавшие и поврежденная инфраструктура. В Днепре возросло количество раненых

Последствия обстрелов 

Обстрел Никополя
Обстрел Никополя
Обстрел Никополя
Обстрел Никополя

Что предшествовало?

Напомним, ночью 3 декабря 2025 года войска РФ нанесли удар беспилотниками по Терновке Павлоградского района Днепропетровской области. В результате атаки двое погибших, среди раненых есть "тяжелые".

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обстрел (33139) Никополь (1403) Днепропетровская область (5315) Никопольский район (798)
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Ударів у відповідь по ворогу традиційно не буде. Бо нацисти россії можуть вийти з зони комфорту- це за словами бубочки.
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03.12.2025 15:32 Ответить
причому тут бубочка???, взагаліто нікополь проголосував за проросійського свинособаку
///У Нікополі на виборах мера кандидат від партії «За майбутнє» переміг висуванця «Слуги народу»///
в Міську раду нікопольчани переважно проголосували за проросійських олігархів...
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03.12.2025 15:46 Ответить
 
 