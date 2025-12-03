Два человека, в том числе 10-летняя девочка, ранены в результате атаки РФ на Никополь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 3 декабря, в Никополе Днепропетровской области от российских обстрелов пострадали два человека, среди которых ребенок.
Об этом сообщил глава ОГА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
"С утра в Никополе уже двое пострадавших. Это 10-летняя девочка, которая получила травмы из-за артобстрела. А еще мужчина 64 лет. Его ранило во время удара FPV-дроном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обоих пострадавших доставили в больницу.
Последствия обстрелов
Что предшествовало?
Напомним, ночью 3 декабря 2025 года войска РФ нанесли удар беспилотниками по Терновке Павлоградского района Днепропетровской области. В результате атаки двое погибших, среди раненых есть "тяжелые".
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