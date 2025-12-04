РУС
Удары по Днепропетровщине: в Кривом Роге - уже 6 пострадавших. Россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы. ФОТОрепортаж

Россияне атаковали Никопольский, Синельниковский районы и Кривой Рог. Есть раненые и поврежденное жилье.

В результате обстрелов российских войск повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили в Никопольском, Синельниковском районах и в Кривом Роге. ПВО уничтожила 16 дронов противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

"По уточненной информации, в результате ракетной атаки в Кривом Роге уже шесть человек пострадали", - говорится в сообщении.

Кроме админздания, в городе повреждены 12 многоэтажных и 23 частных дома, учебное заведение, гаражи, магазин и автомобиль.

Обстрелы в Днепропетровской области: пострадавшие и уничтоженные БПЛА
Никопольский район

С вечера район находился под плотными вражескими ударами. Россияне били по райцентру, Покровской и Марганецкой громадам Никопольщины. Направляли на них FPV-дроны, тяжелую артиллерию. Повреждены 2 частных дома, газопроводы. Загорелся автомобиль.

"Во время одного из обстрелов пострадала 53-летняя женщина. У нее осколочные ранения. Состояние средней тяжести", - отметил Гайваненко.

Обстрелы в Днепропетровской области: пострадавшие и уничтоженные БПЛА
Синельниковский район

На Николаевскую и Васильковскую общины Синельниковского района враг направил БПЛА. Разрушил 11 домов местных жителей, еще один уничтожил. Среди разрушенного также - 6 хозяйственных построек, автомобиль, линия электропередач.

Обстрелы в Днепропетровской области: пострадавшие и уничтоженные БПЛА

Кривой Рог (1460) Днепропетровская область (4772) Криворожский район (225) Никопольский район (553) Синельниковский район (369)
