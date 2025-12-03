Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу и атаковали три района Днепропетровщины: четверо пострадавших, есть разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 3 декабря российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского, Синельниковского и Павлоградского районов Днепропетровщины. Вечером ударили по Кривому Рогу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Кривой Рог

Вечером враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу.

Пострадала женщина. Загорелись гаражи. Разрушено административное здание. Последствия уточняются.

По данным председателя Совета обороны города Александра Вилкула, россияне попали в административное здание баллистикой, предварительно - "Искандер-М".

ВСледствие атаки много поврежденных многоэтажек. Штаб развернут в школе напротив здания попадания. Пожар ликвидирован.

Никопольский район

Весь день от атак страдала Никопольщина. Враг бил по Никополю, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской и Покровской общинам. Агрессор применял артиллерию и FPV-дроны.

Вследствие атак три человека пострадали - кроме девочки и мужчины, 66-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.



Повреждены 2 учебных заведения и столько же АЗС, частные дома, гараж, инфраструктура, не эксплуатируемое здание, автомобиль, газопровод.

Синельниковский район

В Синельниковском районе противник целился по Покровской, Славянской, Межевской громадам. Разрушены инфраструктура и частный дом.

Павлоградский район

Российская армия нанесла удар БПЛА по Павлоградскому району – самому Павлограду и Вербковской громаде. Там возник пожар. Также повреждена инфраструктура.

