Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує столицю та область безпілотниками
У ніч на суботу, 6 грудня, у Київській області працюють сили протиповітряної оборони по ворожих цілях.
Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Працює ППО
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - сказано в повідомленні.
Мешканців області закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - закликали в ОВА.
Атака дронів
- Нагадаємо, що в ніч на 6 грудня тривала російська атака безпілотників на територію України.
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