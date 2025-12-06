Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує столицю та область безпілотниками

У ніч на суботу, 6 грудня, у Київській області працюють сили протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Працює ППО

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - закликали в ОВА.

Атака дронів