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Новини Атака безпілотників Атака безпілотників на Київщину
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Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує столицю та область безпілотниками

ппо

У ніч на суботу, 6 грудня, у Київській області працюють сили протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Працює ППО

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги. 

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - закликали в ОВА.

Атака дронів

  • Нагадаємо, що в ніч на 6 грудня тривала російська атака безпілотників на територію України.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5993) Київська область (4638) атака (1658)
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