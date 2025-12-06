Силы ПВО работают в Киевской области: враг атакует столицу и область беспилотниками

В ночь на субботу, 6 декабря, в Киевской области работают силы противовоздушной обороны по вражеским целям.

Об этом сообщает Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Работает ПВО

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

Жителей области призвали находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - призвали в ОГА.

Атака дронов

Напомним, что в ночь на 6 декабря продолжалась российская атака беспилотников на территорию Украины.