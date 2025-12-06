Силы ПВО работают в Киевской области: враг атакует столицу и область беспилотниками
В ночь на субботу, 6 декабря, в Киевской области работают силы противовоздушной обороны по вражеским целям.
Об этом сообщает Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Работает ПВО
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.
Жителей области призвали находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - призвали в ОГА.
Атака дронов
Напомним, что в ночь на 6 декабря продолжалась российская атака беспилотников на территорию Украины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль