Силы ПВО работают в Киевской области: враг атакует столицу и область беспилотниками

В ночь на субботу, 6 декабря, в Киевской области работают силы противовоздушной обороны по вражеским целям.

Об этом сообщает Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Работает ПВО

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

Жителей области призвали находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. 

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - призвали в ОГА.

Атака дронов

Напомним, что в ночь на 6 декабря продолжалась российская атака беспилотников на территорию Украины.

беспилотник (4605) Киевская область (4479) атака (785)
