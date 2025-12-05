РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9822 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
1 468 3

Рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером пятницы, 5 декабря, продолжается российская атака беспилотников на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны

В 17:40 ВС сообщали:

  • Сумская область: БПЛА мимо Тернов и Боромли в направлении Полтавщины.
  • Черниговская область: БПЛА через Мену и Бахмач.
  • Житомирская область: БПЛА мимо Попельни в западном направлении.

В 18:15 ВС сообщили:

  • Новые группы БПЛА на юге Сумщины, курс - юго-западный;
  • БПЛА на севере и северо-востоке Черниговской области, курс - юго-западный;
  • БПЛА на востоке Полтавщины, курс - юго-западный;
  • БПЛА на западе Харьковщины, курс - южный;
  • БПЛА на Житомирщине в направлении Чуднова с юго-востока.

В 18:27 ВС сообщили:

  • БПЛА на Черниговщине в направлении н.п. Сосница, Сновск, Седнев, Городня;
  • БПЛА на Сумщине в направлении н.п. Бурынь, Низы, Чупаховка;
  • БПЛА на западе Харьковской области в направлении Полтавской и Днепропетровской областей;
  • БПЛА на востоке Полтавской области в направлении Полтавы.

В 19:47 ВС сообщили:

  • БПЛА на востоке Киевской области в направлении н.п. Борисполь/Бровары;
  • БПЛА в направлении Чернигова, н.п. Гончаровское;
  • БПЛА из Харьковской области на север Днепропетровской области;
  • БПЛА на востоке Харьковской области, курс - западный/юго-западный.

В 21:07 ВС сообщили:

  • БПЛА на Черниговщине в районе Чернигова и н.п. Славутич, Репки, Березна;
  • БПЛА в Днепропетровской области в направлении н.п. Просяна, Шахтерское, Васильковка;
  • БПЛА на юге Донецкой области, курс - западный/северо-западный.

БПЛА в Сумской области севернее н.п. Кролевец, курс - западный (Черниговская область, вектор - н.п. Короп), - сообщалось в 21:38.

Обновление относительно движения враждебных БпЛА

В 22:18 ВС сообщили:

  • БПЛА на Сумщине, курс – Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина;
  • БПЛА на севере и востоке Черниговщины, курс - юго-западный/западный;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – южный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный/юго-западный.

В 22:43 ВС сообщили:

  • БпЛА на западе, юге Сумщины, курс – Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина;
  • БпЛА на севере Полтавщины, курс – Черкасская/Киевская, а также в центральной части Полтавщины, курс – южный;
  • БпЛА на Черниговщине в направлении Чернигова и н.п. Славутич, Репки, Варва/Ладан.

Обновление

БпЛА в направлении Кременчуга, – сообщалось в 23:15.

Несколько групп БПЛА на северо-западе Полтавщины, северо-востоке Черкасщины и на юго-востоке Киевщины по западному курсу, - сообщалось в 23:17.

В 23:24 ВС сообщили:

  • БПЛА на Черниговщине в направлении Чернигова, н.п. Славутич, Репки, также БПЛА курсом на Киевщину;
  • БпЛА на востоке Сумщины в направлении Сум и н.п. Кириковка;
  • БпЛА на Харьковщине в направлении н.п. Золочев, Валки;
  • БпЛА на Полтавщине в направлении н.п. Решетиловка, Большая Багачка, Билыки и на н.п. Павлыш (Кировоградщина).

Смотрите также: ПВО ликвидировала 80 вражеских БПЛА из 137, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (4600) атака (781) Воздушные силы (2824)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сьогодні кращі аси не тільки літають на літаках, але й керують дронами.

Багато з них молоді та мають швидку реакцію, відточену у відеоіграх.

ЗСУ використовує геймерів як операторів дронів, пише WSJ.

На їхню думку, у молодих шанувальників відеоігор краще розвинена реакція, що дозволяє їм збивати більше БПЛА.
показать весь комментарий
05.12.2025 21:57 Ответить
рф закрила свій повітряний простір на потенційних пускових локаціях МіГ-31К у Рязанській, Тамбовській та Липецькій областях.

🛩 Очікуємо вильоті бортів МіГ-31К та пуски ракет «Кинджал» протягом ночі/ранку.(с)
показать весь комментарий
05.12.2025 21:58 Ответить
Щоб всі шахеди повернули на рашку! Над Україною печать дара духа святого! Амінь!
показать весь комментарий
05.12.2025 23:08 Ответить
 
 