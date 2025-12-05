1 468 3
Рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером пятницы, 5 декабря, продолжается российская атака беспилотников на территорию Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда движутся вражеские дроны
В 17:40 ВС сообщали:
- Сумская область: БПЛА мимо Тернов и Боромли в направлении Полтавщины.
- Черниговская область: БПЛА через Мену и Бахмач.
- Житомирская область: БПЛА мимо Попельни в западном направлении.
В 18:15 ВС сообщили:
- Новые группы БПЛА на юге Сумщины, курс - юго-западный;
- БПЛА на севере и северо-востоке Черниговской области, курс - юго-западный;
- БПЛА на востоке Полтавщины, курс - юго-западный;
- БПЛА на западе Харьковщины, курс - южный;
- БПЛА на Житомирщине в направлении Чуднова с юго-востока.
В 18:27 ВС сообщили:
- БПЛА на Черниговщине в направлении н.п. Сосница, Сновск, Седнев, Городня;
- БПЛА на Сумщине в направлении н.п. Бурынь, Низы, Чупаховка;
- БПЛА на западе Харьковской области в направлении Полтавской и Днепропетровской областей;
- БПЛА на востоке Полтавской области в направлении Полтавы.
В 19:47 ВС сообщили:
- БПЛА на востоке Киевской области в направлении н.п. Борисполь/Бровары;
- БПЛА в направлении Чернигова, н.п. Гончаровское;
- БПЛА из Харьковской области на север Днепропетровской области;
- БПЛА на востоке Харьковской области, курс - западный/юго-западный.
В 21:07 ВС сообщили:
- БПЛА на Черниговщине в районе Чернигова и н.п. Славутич, Репки, Березна;
- БПЛА в Днепропетровской области в направлении н.п. Просяна, Шахтерское, Васильковка;
- БПЛА на юге Донецкой области, курс - западный/северо-западный.
БПЛА в Сумской области севернее н.п. Кролевец, курс - западный (Черниговская область, вектор - н.п. Короп), - сообщалось в 21:38.
Обновление относительно движения враждебных БпЛА
В 22:18 ВС сообщили:
- БПЛА на Сумщине, курс – Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина;
- БПЛА на севере и востоке Черниговщины, курс - юго-западный/западный;
- БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – южный/юго-западный;
- БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный/юго-западный.
В 22:43 ВС сообщили:
- БпЛА на западе, юге Сумщины, курс – Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина;
- БпЛА на севере Полтавщины, курс – Черкасская/Киевская, а также в центральной части Полтавщины, курс – южный;
- БпЛА на Черниговщине в направлении Чернигова и н.п. Славутич, Репки, Варва/Ладан.
Обновление
БпЛА в направлении Кременчуга, – сообщалось в 23:15.
Несколько групп БПЛА на северо-западе Полтавщины, северо-востоке Черкасщины и на юго-востоке Киевщины по западному курсу, - сообщалось в 23:17.
В 23:24 ВС сообщили:
- БПЛА на Черниговщине в направлении Чернигова, н.п. Славутич, Репки, также БПЛА курсом на Киевщину;
- БпЛА на востоке Сумщины в направлении Сум и н.п. Кириковка;
- БпЛА на Харьковщине в направлении н.п. Золочев, Валки;
- БпЛА на Полтавщине в направлении н.п. Решетиловка, Большая Багачка, Билыки и на н.п. Павлыш (Кировоградщина).
