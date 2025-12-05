Рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером пятницы, 5 декабря, продолжается российская атака беспилотников на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны

В 17:40 ВС сообщали:

Сумская область: БПЛА мимо Тернов и Боромли в направлении Полтавщины.

Черниговская область: БПЛА через Мену и Бахмач.

Житомирская область: БПЛА мимо Попельни в западном направлении.

В 18:15 ВС сообщили:

Новые группы БПЛА на юге Сумщины, курс - юго-западный;

БПЛА на севере и северо-востоке Черниговской области, курс - юго-западный;

БПЛА на востоке Полтавщины, курс - юго-западный;

БПЛА на западе Харьковщины, курс - южный;

БПЛА на Житомирщине в направлении Чуднова с юго-востока.

В 18:27 ВС сообщили:

БПЛА на Черниговщине в направлении н.п. Сосница, Сновск, Седнев, Городня;

БПЛА на Сумщине в направлении н.п. Бурынь, Низы, Чупаховка;

БПЛА на западе Харьковской области в направлении Полтавской и Днепропетровской областей;

БПЛА на востоке Полтавской области в направлении Полтавы.

В 19:47 ВС сообщили:

БПЛА на востоке Киевской области в направлении н.п. Борисполь/Бровары;

БПЛА в направлении Чернигова, н.п. Гончаровское;

БПЛА из Харьковской области на север Днепропетровской области;

БПЛА на востоке Харьковской области, курс - западный/юго-западный.

В 21:07 ВС сообщили:

БПЛА на Черниговщине в районе Чернигова и н.п. Славутич, Репки, Березна;

БПЛА в Днепропетровской области в направлении н.п. Просяна, Шахтерское, Васильковка;

БПЛА на юге Донецкой области, курс - западный/северо-западный.

БПЛА в Сумской области севернее н.п. Кролевец, курс - западный (Черниговская область, вектор - н.п. Короп), - сообщалось в 21:38.

Обновление относительно движения враждебных БпЛА

В 22:18 ВС сообщили:

БПЛА на Сумщине, курс – Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина;

БПЛА на севере и востоке Черниговщины, курс - юго-западный/западный;

БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – южный/юго-западный;

БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный/юго-западный.

В 22:43 ВС сообщили:

БпЛА на западе, юге Сумщины, курс – Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина;

БпЛА на севере Полтавщины, курс – Черкасская/Киевская, а также в центральной части Полтавщины, курс – южный;

БпЛА на Черниговщине в направлении Чернигова и н.п. Славутич, Репки, Варва/Ладан.

Обновление

БпЛА в направлении Кременчуга, – сообщалось в 23:15.

Несколько групп БПЛА на северо-западе Полтавщины, северо-востоке Черкасщины и на юго-востоке Киевщины по западному курсу, - сообщалось в 23:17.

В 23:24 ВС сообщили:

БПЛА на Черниговщине в направлении Чернигова, н.п. Славутич, Репки, также БПЛА курсом на Киевщину;

БпЛА на востоке Сумщины в направлении Сум и н.п. Кириковка;

БпЛА на Харьковщине в направлении н.п. Золочев, Валки;

БпЛА на Полтавщине в направлении н.п. Решетиловка, Большая Багачка, Билыки и на н.п. Павлыш (Кировоградщина).

