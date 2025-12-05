ПВО ликвидировала 80 вражеских БПЛА из 137, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 5 декабря враг применил 137 дронов Shahed, Гербера и других типов с разных направлений. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Пуски вражеских беспилотников зафиксированы с 5 направлений:

Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;

Чауда - ТОТ АР Крым.

Результат работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 57 ударных БПЛА в 13 локациях.

