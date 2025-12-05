РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11986 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
383 3

ПВО ликвидировала 80 вражеских БПЛА из 137, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 5 декабря враг применил 137 дронов Shahed, Гербера и других типов с разных направлений. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пуски вражеских беспилотников зафиксированы с 5 направлений:

  • Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
  • Чауда - ТОТ АР Крым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 12-летний мальчик погиб в результате удара РФ по Днепропетровщине: трое пострадавших. ФОТОрепортаж

Результат работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 57 ударных БПЛА в 13 локациях.

РФ атаковала Украину более чем 130 дронами

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия способна наносить массированные ракетные удары по Украине раз-два в неделю, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (4600) обстрел (30762) ПВО (3295) Воздушные силы (2823)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Майже половина.А деж перехоплювачи? Мабудь шось перехопили чи у влажних снах найпотужного
показать весь комментарий
05.12.2025 09:35 Ответить
Не вистачає людей в МВГ. Доєднуйтеся. Нє?
показать весь комментарий
05.12.2025 09:41 Ответить
Не вистачає розуму у чиновників
показать весь комментарий
05.12.2025 09:57 Ответить
 
 