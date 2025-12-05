ПВО ликвидировала 80 вражеских БПЛА из 137, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 5 декабря враг применил 137 дронов Shahed, Гербера и других типов с разных направлений. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Пуски вражеских беспилотников зафиксированы с 5 направлений:
- Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
- Чауда - ТОТ АР Крым.
Результат работы ПВО
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 57 ударных БПЛА в 13 локациях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Василий Васильев #602664
показать весь комментарий05.12.2025 09:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергей Сергей #530107
показать весь комментарий05.12.2025 09:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ярослав ильчишин #484478
показать весь комментарий05.12.2025 09:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль