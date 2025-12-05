ППО ліквідувала 80 ворожих БпЛА з 137, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 5 грудня ворог застосував 137 дронів Shahed, Гербера та інших типів із різних напрямків. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Пуски ворожих безпілотників зафіксовані з 5 напрямків:
- Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- Чауда - ТОТ АР Крим.
Результат роботи ППО
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни.
Зафіксовано влучання 57-ми ударних БпЛА на 13 локаціях.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Василий Васильев #602664
показати весь коментар05.12.2025 09:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Сергей #530107
показати весь коментар05.12.2025 09:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ярослав ильчишин #484478
показати весь коментар05.12.2025 09:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Сергей #530107
показати весь коментар05.12.2025 13:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль