ППО ліквідувала 80 ворожих БпЛА з 137, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 5 грудня ворог застосував 137 дронів Shahed, Гербера та інших типів із різних напрямків. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Пуски ворожих безпілотників зафіксовані з 5 напрямків:

Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

Чауда - ТОТ АР Крим.

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Результат роботи ППО

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни.

Зафіксовано влучання 57-ми ударних БпЛА на 13 локаціях.

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