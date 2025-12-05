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Новини Результат роботи ППО
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ППО ліквідувала 80 ворожих БпЛА з 137, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 5 грудня ворог застосував 137 дронів Shahed, Гербера та інших типів із різних напрямків. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Пуски ворожих безпілотників зафіксовані з 5 напрямків:

  • Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • Чауда - ТОТ АР Крим.

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Результат роботи ППО

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни.

Зафіксовано влучання 57-ми ударних БпЛА на 13 локаціях.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5992) обстріл (34564) ППО (4190) Повітряні сили (3482)
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Майже половина.А деж перехоплювачи? Мабудь шось перехопили чи у влажних снах найпотужного
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05.12.2025 09:35 Відповісти
Не вистачає людей в МВГ. Доєднуйтеся. Нє?
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05.12.2025 09:41 Відповісти
Не вистачає розуму у чиновників
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05.12.2025 09:57 Відповісти
Будете сподіватися на чиновників - підете з кацапами "На Бірлін".
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05.12.2025 13:15 Відповісти
 
 