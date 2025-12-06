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Новини Атака безпілотників
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Рашисти атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері п'ятниці, 5 грудня, триває російська атака безпілотників на територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди рухаються ворожі дрони

О 17:40 ПС повідомляли:

  • Сумщина: БпЛА повз Терни та Боромлю у напрямку Полтавщини.
  • Чернігівщина: БпЛА через Мену та Бахмач.
  • Житомирщина: БпЛА повз Попільню у західному напрямку.

О 18:15 ПС повідомили:

  • Нові групи БпЛА на півдні Сумщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі та на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на сході Полтавщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на заході Харківщини, курс - південний;
  • БпЛА на Житомирщині в напрямку Чуднова з південного сходу.

О 18:27 ПС повідомили:

  • БпЛА на Чернігівщині в напрямку н.п.Сосниця, Сновськ, Седнів, Городня;
  • БпЛА на Сумщині в напрямку н.п.Буринь, Низи, Чупахівка;
  • БпЛА на заході Харківщини в напрямку Полтавщини та Дніпропетровщини;
  • БпЛА на сході Полтавщини в напрямку Полтави.

О 19:47 ПС повідомили:

  • БпЛА на сході Київщини в напрямку н.п.Бориспіль/Бровари;
  • БпЛА в напрямку Чернігова, н.п.Гончарівське;
  • БпЛА з Харківщини на північ Дніпропетровщини;
  • БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний.

О 21:07 ПС повідомили:

  • БпЛА на Чернігівщині в районі Чернігова та н.п.Славутич, Ріпки, Березна;
  • БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку н.п.Просяна, Шахтарське, Васильківка;
  • БпЛА на півдні Донеччини, курс - західний/північно-західний.

БпЛА на Сумщині північніше н.п.Кролевець, курс - західний (Чернігівщина, вектор - н.п.Короп), - повідомлялося о 21:38.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

О 22:18 ПС повідомили:

  • БпЛА на Сумщині, курс - Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина;
  • БпЛА на півночі та сході Чернігівщини, курс - південно-західний/західний;
  • БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - південний/південно-західний;
  • БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південний/південно-західний.

О 22:43 ПС повідомили:

  • БпЛА на заході, півдні Сумщини, курс - Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс - Черкащина/Київщина та в центральній частині Полтавщини, курс - південний;
  • БпЛА на Чернігівщині в напрямку Чернігова та н.п.Славутич, Ріпки, Варва/Ладан.

Оновлення

БпЛА в напрямку Кременчука, - повідомлялося о 23:15.

Декілька груп БпЛА на північному заході Полтавщини, північному сході Черкащини та на південному сході Київщини західним курсом, - повідомлялося о 23:17. 

О 23:24 ПС повідомили:

  • БпЛА на Чернігівщині в напрямку Чернігова, н.п.Славутич, Ріпки, також БпЛА курсом на Київщину;
  • БпЛА на сході Сумщини в напрямку Сум та н.п.Кириківка;
  • БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Золочів, Валки;
  • БпЛА на Полтавщині в напрямку н.п.Решетилівка, Велика Багачка, Білики та на н.п.Павлиш (Кіровоградщина).

Оновлення 

О 23:57 ПС повідомили:

  • БпЛА на Миколаївщині курсом на/повз Березанку з південного сходу;
  • Нові групи БпЛА на Херсонщину з ТОТ;
  • Нові групи БпЛА на північному сході Харківщини, курс - південно-західний (на/повз Старий Салтів в напрямку Харкова);
  • БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину;
  • БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину;
  • БпЛА з південного заходу Харківщини курсом на Дніпропетровщину (на/повз н.п.Перещепине).

О 00:03 ПС повідомили:

  • БпЛА з Херсонщини курсом на/повз Березнегувате (Миколаївщина);
  • БпЛА з Миколаївщини курсом на/повз н.п.Токарівка/Березівка (Одещина);
  • БпЛА на межі Київщини та Черкащини курсом на Вінниччину(вектор - Оратів).

Нові групи БпЛА на Миколаївщині курсом на/повз Березанку в північно-західному напрямку, - повідомлялося о 00:08. 

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на/повз Самар з півночі, - повідомлялося о 00:15.

Нові групи БпЛА на сході Харківщини на/повз Ізюм в західному напрямку, - повідомлялося о 00:18.

БпЛА курсом на Чернігів з півночі та північного сходу, - повідомлялося о 00:20.

БпЛА курсом на Чугуїв,- повідомлялося о 00:21.

БпЛА в напрямку Києва з південного сходу, - повідомлялося о 00:30. 

О 00:40 ПС повідомили:

  • Групи БпЛА на Харківщині, курс - південний/південно-західний;
  • БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Запорізьку область;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс - Черкащина/Київщина та в центральній частині Полтавщини, курс - південний;
  • БпЛА на Сумщині на/повз Короп, Терни, Дубов'язівка, курс - західний;
  • БпЛА на заході Чернігівщини, курс - південний/південно-західний (Київщина);
  • БпЛА в центральній частині Київщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на Миколаївщині та по межі Одещини і Миколаївщини, курс - Вінниччина/Кіровоградщина.

Дивіться також: ППО ліквідувала 80 ворожих БпЛА з 137, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник БпЛА (5992) атака (1658) Повітряні сили (3482)
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Сьогодні кращі аси не тільки літають на літаках, але й керують дронами.

Багато з них молоді та мають швидку реакцію, відточену у відеоіграх.

ЗСУ використовує геймерів як операторів дронів, пише WSJ.

На їхню думку, у молодих шанувальників відеоігор краще розвинена реакція, що дозволяє їм збивати більше БПЛА.
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05.12.2025 21:57 Відповісти
рф закрила свій повітряний простір на потенційних пускових локаціях МіГ-31К у Рязанській, Тамбовській та Липецькій областях.

🛩 Очікуємо вильоті бортів МіГ-31К та пуски ракет «Кинджал» протягом ночі/ранку.(с)
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05.12.2025 21:58 Відповісти
А скажи : путин-*****.
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05.12.2025 23:47 Відповісти
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06.12.2025 00:31 Відповісти
Щоб всі шахеди повернули на рашку! Над Україною печать дара духа святого! Амінь!
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05.12.2025 23:08 Відповісти
ніколи кацапам Україну не взяти, у нас малюська маленька народилася Емелинка!
вона і сама щє не знає що народилася,
а дорослі вже всі все знають....
світлого неба тобі над головою - наша кроха!
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06.12.2025 01:12 Відповісти
хера собі це я прадід?
радий бути!
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06.12.2025 01:14 Відповісти
 
 