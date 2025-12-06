Рашисти атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері п'ятниці, 5 грудня, триває російська атака безпілотників на територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди рухаються ворожі дрони

О 17:40 ПС повідомляли:

Сумщина: БпЛА повз Терни та Боромлю у напрямку Полтавщини.

Чернігівщина: БпЛА через Мену та Бахмач.

Житомирщина: БпЛА повз Попільню у західному напрямку.

О 18:15 ПС повідомили:

Нові групи БпЛА на півдні Сумщини, курс - південно-західний;

БпЛА на півночі та на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;

БпЛА на сході Полтавщини, курс - південно-західний;

БпЛА на заході Харківщини, курс - південний;

БпЛА на Житомирщині в напрямку Чуднова з південного сходу.

О 18:27 ПС повідомили:

БпЛА на Чернігівщині в напрямку н.п.Сосниця, Сновськ, Седнів, Городня;

БпЛА на Сумщині в напрямку н.п.Буринь, Низи, Чупахівка;

БпЛА на заході Харківщини в напрямку Полтавщини та Дніпропетровщини;

БпЛА на сході Полтавщини в напрямку Полтави.

О 19:47 ПС повідомили:

БпЛА на сході Київщини в напрямку н.п.Бориспіль/Бровари;

БпЛА в напрямку Чернігова, н.п.Гончарівське;

БпЛА з Харківщини на північ Дніпропетровщини;

БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний.

О 21:07 ПС повідомили:

БпЛА на Чернігівщині в районі Чернігова та н.п.Славутич, Ріпки, Березна;

БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку н.п.Просяна, Шахтарське, Васильківка;

БпЛА на півдні Донеччини, курс - західний/північно-західний.

БпЛА на Сумщині північніше н.п.Кролевець, курс - західний (Чернігівщина, вектор - н.п.Короп), - повідомлялося о 21:38.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

О 22:18 ПС повідомили:

БпЛА на Сумщині, курс - Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина;

БпЛА на півночі та сході Чернігівщини, курс - південно-західний/західний;

БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - південний/південно-західний;

БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південний/південно-західний.

О 22:43 ПС повідомили:

БпЛА на заході, півдні Сумщини, курс - Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина;

БпЛА на півночі Полтавщини, курс - Черкащина/Київщина та в центральній частині Полтавщини, курс - південний;

БпЛА на Чернігівщині в напрямку Чернігова та н.п.Славутич, Ріпки, Варва/Ладан.

Оновлення

БпЛА в напрямку Кременчука, - повідомлялося о 23:15.

Декілька груп БпЛА на північному заході Полтавщини, північному сході Черкащини та на південному сході Київщини західним курсом, - повідомлялося о 23:17.

О 23:24 ПС повідомили:

БпЛА на Чернігівщині в напрямку Чернігова, н.п.Славутич, Ріпки, також БпЛА курсом на Київщину;

БпЛА на сході Сумщини в напрямку Сум та н.п.Кириківка;

БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Золочів, Валки;

БпЛА на Полтавщині в напрямку н.п.Решетилівка, Велика Багачка, Білики та на н.п.Павлиш (Кіровоградщина).

Оновлення

О 23:57 ПС повідомили:

БпЛА на Миколаївщині курсом на/повз Березанку з південного сходу;

Нові групи БпЛА на Херсонщину з ТОТ;

Нові групи БпЛА на північному сході Харківщини, курс - південно-західний (на/повз Старий Салтів в напрямку Харкова);

БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину;

БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину;

БпЛА з південного заходу Харківщини курсом на Дніпропетровщину (на/повз н.п.Перещепине).

О 00:03 ПС повідомили:

БпЛА з Херсонщини курсом на/повз Березнегувате (Миколаївщина);

БпЛА з Миколаївщини курсом на/повз н.п.Токарівка/Березівка (Одещина);

БпЛА на межі Київщини та Черкащини курсом на Вінниччину(вектор - Оратів).

Нові групи БпЛА на Миколаївщині курсом на/повз Березанку в північно-західному напрямку, - повідомлялося о 00:08.

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на/повз Самар з півночі, - повідомлялося о 00:15.

Нові групи БпЛА на сході Харківщини на/повз Ізюм в західному напрямку, - повідомлялося о 00:18.

БпЛА курсом на Чернігів з півночі та північного сходу, - повідомлялося о 00:20.

БпЛА курсом на Чугуїв,- повідомлялося о 00:21.

БпЛА в напрямку Києва з південного сходу, - повідомлялося о 00:30.

О 00:40 ПС повідомили:

Групи БпЛА на Харківщині, курс - південний/південно-західний;

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Запорізьку область;

БпЛА на півночі Полтавщини, курс - Черкащина/Київщина та в центральній частині Полтавщини, курс - південний;

БпЛА на Сумщині на/повз Короп, Терни, Дубов'язівка, курс - західний;

БпЛА на заході Чернігівщини, курс - південний/південно-західний (Київщина);

БпЛА в центральній частині Київщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на Миколаївщині та по межі Одещини і Миколаївщини, курс - Вінниччина/Кіровоградщина.

Дивіться також: ППО ліквідувала 80 ворожих БпЛА з 137, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА