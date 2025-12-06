Рашисти атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері п'ятниці, 5 грудня, триває російська атака безпілотників на територію України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди рухаються ворожі дрони
О 17:40 ПС повідомляли:
- Сумщина: БпЛА повз Терни та Боромлю у напрямку Полтавщини.
- Чернігівщина: БпЛА через Мену та Бахмач.
- Житомирщина: БпЛА повз Попільню у західному напрямку.
О 18:15 ПС повідомили:
- Нові групи БпЛА на півдні Сумщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на півночі та на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на сході Полтавщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на заході Харківщини, курс - південний;
- БпЛА на Житомирщині в напрямку Чуднова з південного сходу.
О 18:27 ПС повідомили:
- БпЛА на Чернігівщині в напрямку н.п.Сосниця, Сновськ, Седнів, Городня;
- БпЛА на Сумщині в напрямку н.п.Буринь, Низи, Чупахівка;
- БпЛА на заході Харківщини в напрямку Полтавщини та Дніпропетровщини;
- БпЛА на сході Полтавщини в напрямку Полтави.
О 19:47 ПС повідомили:
- БпЛА на сході Київщини в напрямку н.п.Бориспіль/Бровари;
- БпЛА в напрямку Чернігова, н.п.Гончарівське;
- БпЛА з Харківщини на північ Дніпропетровщини;
- БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний.
О 21:07 ПС повідомили:
- БпЛА на Чернігівщині в районі Чернігова та н.п.Славутич, Ріпки, Березна;
- БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку н.п.Просяна, Шахтарське, Васильківка;
- БпЛА на півдні Донеччини, курс - західний/північно-західний.
БпЛА на Сумщині північніше н.п.Кролевець, курс - західний (Чернігівщина, вектор - н.п.Короп), - повідомлялося о 21:38.
Оновлення щодо руху ворожих БпЛА
О 22:18 ПС повідомили:
- БпЛА на Сумщині, курс - Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина;
- БпЛА на півночі та сході Чернігівщини, курс - південно-західний/західний;
- БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - південний/південно-західний;
- БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південний/південно-західний.
О 22:43 ПС повідомили:
- БпЛА на заході, півдні Сумщини, курс - Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина;
- БпЛА на півночі Полтавщини, курс - Черкащина/Київщина та в центральній частині Полтавщини, курс - південний;
- БпЛА на Чернігівщині в напрямку Чернігова та н.п.Славутич, Ріпки, Варва/Ладан.
Оновлення
БпЛА в напрямку Кременчука, - повідомлялося о 23:15.
Декілька груп БпЛА на північному заході Полтавщини, північному сході Черкащини та на південному сході Київщини західним курсом, - повідомлялося о 23:17.
О 23:24 ПС повідомили:
- БпЛА на Чернігівщині в напрямку Чернігова, н.п.Славутич, Ріпки, також БпЛА курсом на Київщину;
- БпЛА на сході Сумщини в напрямку Сум та н.п.Кириківка;
- БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Золочів, Валки;
- БпЛА на Полтавщині в напрямку н.п.Решетилівка, Велика Багачка, Білики та на н.п.Павлиш (Кіровоградщина).
Оновлення
О 23:57 ПС повідомили:
- БпЛА на Миколаївщині курсом на/повз Березанку з південного сходу;
- Нові групи БпЛА на Херсонщину з ТОТ;
- Нові групи БпЛА на північному сході Харківщини, курс - південно-західний (на/повз Старий Салтів в напрямку Харкова);
- БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину;
- БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину;
- БпЛА з південного заходу Харківщини курсом на Дніпропетровщину (на/повз н.п.Перещепине).
О 00:03 ПС повідомили:
- БпЛА з Херсонщини курсом на/повз Березнегувате (Миколаївщина);
- БпЛА з Миколаївщини курсом на/повз н.п.Токарівка/Березівка (Одещина);
- БпЛА на межі Київщини та Черкащини курсом на Вінниччину(вектор - Оратів).
Нові групи БпЛА на Миколаївщині курсом на/повз Березанку в північно-західному напрямку, - повідомлялося о 00:08.
БпЛА на Дніпропетровщині курсом на/повз Самар з півночі, - повідомлялося о 00:15.
Нові групи БпЛА на сході Харківщини на/повз Ізюм в західному напрямку, - повідомлялося о 00:18.
БпЛА курсом на Чернігів з півночі та північного сходу, - повідомлялося о 00:20.
БпЛА курсом на Чугуїв,- повідомлялося о 00:21.
БпЛА в напрямку Києва з південного сходу, - повідомлялося о 00:30.
О 00:40 ПС повідомили:
- Групи БпЛА на Харківщині, курс - південний/південно-західний;
- БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Запорізьку область;
- БпЛА на півночі Полтавщини, курс - Черкащина/Київщина та в центральній частині Полтавщини, курс - південний;
- БпЛА на Сумщині на/повз Короп, Терни, Дубов'язівка, курс - західний;
- БпЛА на заході Чернігівщини, курс - південний/південно-західний (Київщина);
- БпЛА в центральній частині Київщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на Миколаївщині та по межі Одещини і Миколаївщини, курс - Вінниччина/Кіровоградщина.
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Багато з них молоді та мають швидку реакцію, відточену у відеоіграх.
ЗСУ використовує геймерів як операторів дронів, пише WSJ.
На їхню думку, у молодих шанувальників відеоігор краще розвинена реакція, що дозволяє їм збивати більше БПЛА.
🛩 Очікуємо вильоті бортів МіГ-31К та пуски ракет «Кинджал» протягом ночі/ранку.(с)
вона і сама щє не знає що народилася,
а дорослі вже всі все знають....
світлого неба тобі над головою - наша кроха!
радий бути!