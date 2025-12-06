Враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: ранены три человека, изменено движение ряда поездов

В ночь на 6 декабря российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами и ракетами. Под ударом оказались населенные пункты области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате атаки страны-террориста ранены три человека. В Вышгородском районе женщина 1979 года рождения госпитализирована в местную больницу. У нее осколочное повреждение руки, грудной клетки и спины, закрытая травма шейного отдела позвоночника.

Еще одна женщина 40 лет получила рваную рану щеки. Помощь оказана на месте, без госпитализации.

В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени. Госпитализация не требуется", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Никопольщину: повреждены дома, спортивные и образовательные учреждения, АЗС и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Враг нанес удар по железнодорожной инфраструктуре Фастова

Из-за массированного обстрела железнодорожной инфраструктуры в Фастове оперативно меняются маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью, сообщили в "Укрзализныце".

"Ряд поездов сегодня не сможет проехать по своим обычным маршрутам. В частности, речь идет о направлениях Славутича, Житомира и столицы. А некоторые поезда будут курсировать по измененным маршрутам, в частности до станций Мотовиловка, Фастов-2 и Кожанка", - сообщили в компании.

Сегодня временно не будут курсировать:

№6851 Чернигов - Славутич

№6854 Славутич - Чернигов

№6853 Чернигов - Славутич

№6856 Славутич - Чернигов

№6002 Фастов-1 - Киев-Пас. (Пригородный)

№6491 Фастов-1 - Житомир

№6491 Фастов-1 - Житомир

№7034 Житомир - Киев-Пас. (Пригородный)

№7037 Киев-Пас. (Пригородный) - Житомир

№7030 Фастов-1 - Киев-Пас. (Северная)

№7042 Фастов-1 - Киев-Пас. (Пригородный)

№6540 Фастов-1 - Святошин

Также временно не будут курсировать поезда в направлении Василькова. А именно:

6042 Васильков-Центр - Киев-Пас. (Пригородный)

№6041 Киев-Пас. (Пригородный) - Васильков-Центр

№6046 Васильков-Центр - Киев-Пас. (Пригородный)

Кроме этого, сегодня не сможем осуществить рейсы:

№6003 Киев-Пас. (Пригородный) - Фастов-1

№6005 Киев-Пас. (Пригородный) - Фастов-1

№6004 Фастов-1 - Киев-Пас. (Пригородный)

Изменен маршрут регионального поезда №892 Боярка - Славутич (вместо Фастов-Славутич).

Также пригородные поезда вместо станции Фастов-1 будут следовать до/из станции Мотовиловка:

№6001 Киев-Пас. (Пригородный) - Мотовиловка

№6006 Мотовиловка - Киев-Пас. (Пригородный)

№6007 Киев-Пас. (Северная) - Мотовиловка

№6012 Мотовиловка - Киев-Пас. (Пригородный)

до/из станции Фастов-2:

№6231 Мироновка - Фастов-2

№6234 Фастов-2 - Мироновка

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО работают в Киевской области: враг атакует столицу и область беспилотниками