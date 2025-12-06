РУС
1 783 1

Враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: ранены три человека, изменено движение ряда поездов

Атака дронами и ракетами в Киевской области

В ночь на 6 декабря российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами и ракетами. Под ударом оказались населенные пункты области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

В результате атаки страны-террориста ранены три человека. В Вышгородском районе женщина 1979 года рождения госпитализирована в местную больницу. У нее осколочное повреждение руки, грудной клетки и спины, закрытая травма шейного отдела позвоночника.

Еще одна женщина 40 лет получила рваную рану щеки. Помощь оказана на месте, без госпитализации.

В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени. Госпитализация не требуется", - говорится в сообщении.

Враг нанес удар по железнодорожной инфраструктуре Фастова

Из-за массированного обстрела железнодорожной инфраструктуры в Фастове оперативно меняются маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью, сообщили в "Укрзализныце".

"Ряд поездов сегодня не сможет проехать по своим обычным маршрутам. В частности, речь идет о направлениях Славутича, Житомира и столицы. А некоторые поезда будут курсировать по измененным маршрутам, в частности до станций Мотовиловка, Фастов-2 и Кожанка", - сообщили в компании.

Сегодня временно не будут курсировать:

  • №6851 Чернигов - Славутич
  • №6854 Славутич - Чернигов
  • №6853 Чернигов - Славутич
  • №6856 Славутич - Чернигов
  • №6002 Фастов-1 - Киев-Пас. (Пригородный)
  • №6491 Фастов-1 - Житомир
  • №7034 Житомир - Киев-Пас. (Пригородный)
  • №7037 Киев-Пас. (Пригородный) - Житомир
  • №7030 Фастов-1 - Киев-Пас. (Северная)
  • №7042 Фастов-1 - Киев-Пас. (Пригородный)
  • №6540 Фастов-1 - Святошин

Также временно не будут курсировать поезда в направлении Василькова. А именно:

  • 6042 Васильков-Центр - Киев-Пас. (Пригородный)
  • №6041 Киев-Пас. (Пригородный) - Васильков-Центр
  • №6046 Васильков-Центр - Киев-Пас. (Пригородный)

Кроме этого, сегодня не сможем осуществить рейсы:

  • №6003 Киев-Пас. (Пригородный) - Фастов-1
  • №6005 Киев-Пас. (Пригородный) - Фастов-1
  • №6004 Фастов-1 - Киев-Пас. (Пригородный)

Изменен маршрут регионального поезда №892 Боярка - Славутич (вместо Фастов-Славутич).

Также пригородные поезда вместо станции Фастов-1 будут следовать до/из станции Мотовиловка:

  • №6001 Киев-Пас. (Пригородный) - Мотовиловка
  • №6006 Мотовиловка - Киев-Пас. (Пригородный)
  • №6007 Киев-Пас. (Северная) - Мотовиловка
  • №6012 Мотовиловка - Киев-Пас. (Пригородный)

до/из станции Фастов-2:

  • №6231 Мироновка - Фастов-2
  • №6234 Фастов-2 - Мироновка

Киевская область (4479) обстрел (30771) Укрзализныця (2867) Фастов (31) Вышгородский район (49) Фастовский район (55)
У Фастові знищили вокзал...
