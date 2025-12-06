США та Україна узгодили рамки майбутніх безпекових домовленостей, - Віткофф

Спецпосланник президента США Стів Віткофф опублікував у соцмережах заяву щодо перебігу переговорів між українською та американською сторонами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Віткоффа у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі представників США з російською делегацією, а також можливі кроки, які здатні наблизити завершення війни.

Сторони домовилися про рамки майбутніх безпекових домовленостей і обговорили інструменти стримування, необхідні для забезпечення тривалого миру після завершення бойових дій.

"Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну прихильність до довгострокового миру, включаючи кроки щодо деескалації та припинення вбивств", - зазначено у дописі Віткоффа.

Він також наголосив, що і США, і Україна підкреслили: для запобігання новій агресії та lдля реалізації комплексного плану відбудови України необхідні припинення війни, ініціативи щодо припинення вогню та деескалації.

Віткофф додав, що українська та американська сторони домовилися продовжити переговори на наступній зустрічі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров про підсумки переговорів у США: Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили післявоєнну відбудову

Мирний план США

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори делегацій України та США в Маямі продовжаться у суботу, 6 грудня,- Axios