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Новини Мирні перемовини
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США та Україна узгодили рамки майбутніх безпекових домовленостей, - Віткофф

Стів Віткофф про окуповані території

Спецпосланник президента США Стів Віткофф опублікував у соцмережах заяву щодо перебігу переговорів між українською та американською сторонами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Віткоффа у Х.

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За його словами, учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі представників США з російською делегацією, а також можливі кроки, які здатні наблизити завершення війни.

Сторони домовилися про рамки майбутніх безпекових домовленостей і обговорили інструменти стримування, необхідні для забезпечення тривалого миру після завершення бойових дій.

"Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну прихильність до довгострокового миру, включаючи кроки щодо деескалації та припинення вбивств", - зазначено у дописі Віткоффа.

Він також наголосив, що і США, і Україна підкреслили: для запобігання новій агресії та lдля реалізації комплексного плану відбудови України необхідні припинення війни, ініціативи щодо припинення вогню та деескалації.

Віткофф додав, що українська та американська сторони домовилися продовжити переговори на наступній зустрічі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров про підсумки переговорів у США: Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили післявоєнну відбудову

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

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Автор: 

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Топ коментарі
+41
Світовий падальник сша вже колись багато чого гарантував Україні, а у 2014 році викинуливли власні гарантії до урни, а у 2022 році дістали їх з урни і пожмакали. А з початку 2025 року підтерлись власними пожмаканими гарантіями і оцей пожмаканий папірець з гарантіями, у гівні, демонструють світу і кажуть - чудові гарантії надає сша.
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06.12.2025 08:06 Відповісти
+35
так це вже було в Будапешті ,шо опять
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06.12.2025 07:56 Відповісти
+31
Балачки ні про шо
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06.12.2025 08:05 Відповісти

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