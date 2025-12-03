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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним
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Переговори делегатів США у Москві закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться (оновлено)

Путін провів зустріч з Віткоффом та Кушнером

У Кремлі увечері 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.

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Доповнено о 00:04

Після завершення перемовин спецпредставник США Віткофф попрямував до посольства США у Москві.

Своєю чергою помічник російського диктатора Кирило Дмитрієв назвав переговори Путіна із Віткоффом та Кушнером "продуктивними", повідомляють росЗМІ.

Юрій Ушаков наголосив, що компроміси у спірних питаннях не знайдені, а тому зустріч Путіна і Трампа не планується.

"Деякі американські напрацювання стосовно врегулювання російсько-української війни прийнятні для РФ, деякі не підходять", - заявив він.

 Він додав, що на зустрічі обговорювалося кілька варіантів плану щодо врегулювання ситуації в Україні.

Доповнено 23:30. Станом на цю годину переговори Путіна із Віткоффом та Кушнером завершилися. Зустріч тривала понад 4 години.

Перші деталі зустрічі

Відомо, що з російської сторони в переговорах також беруть участь помічники російського диктатора Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф у Москві зустрінеться не лише з Путіним, а й Дмитрієвим, - росЗМІ

  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Автор: 

Кушнер Джаред (73) путін володимир (25485) росія (70427) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+40
Виглядає, що це сімейний бізнес Трампа - торгує Україною з путіним.
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02.12.2025 19:18 Відповісти
+34
Коли зяті вирішували долю країн? Історики, ваше слово, бо в ХХІ ст. це - абсурд.
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02.12.2025 19:10 Відповісти
+33
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02.12.2025 19:01 Відповісти
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А почему только с зятем? А где же дочь, сын, внуки?… Есть еще и другие родственники
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03.12.2025 04:44 Відповісти
Трампу нужно признать поражение и сосредоточиться на Америке, или хотя бы на Венесуэле. Настырный *******.
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03.12.2025 04:52 Відповісти
Хрестовий похід на Венесуелу вже закінчився початком парламентського розслідуванням ймовірного військового злочину, вчиненого міністром війни США, як раз у берегів цієї Венесуели.
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03.12.2025 04:57 Відповісти
Там, у ВМФ, дехто пише, - знайшли провину якогось адмірала, схожого на цапа-відбувайла.
Довіряю поясненням речниці Керолайн Л. Пояснення незвично і феноменально правдиві та інформативні.
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03.12.2025 18:29 Відповісти
Ні, той адмірал послався на наказ Піта Хегсета - Kill them all. Сам він не вважав за потрібне "добивати" двох членів екіпажу катера, які залишились живими післе враження першою ракетою і безпомічно барахтались у воді. Хегсет наказав добити їх другою ракетою - Kill them all. І це злочин, бо вони не являли собою жодної загрози. Адмірал мусив виконати наказ міністра.
https://www.msn.com/en-us/news/world/kill-them-all-hegseth-ordered-strike-on-survivors-of-us-attack/ar-AA1Royn5?cvid=692b92d5946e48e8a6572933ceb5c083&ocid=hpmsn&apiversion=v2&domshim=1&noservercache=1&noservertelemetry=1&batchservertelemetry=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1 "Kill them all": Hegseth ordered strike on survivors of US attack
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04.12.2025 00:30 Відповісти
Дуже схоже, що так і було, як ви прокоментували, або приблизно так.
Міністр війни шоумен-невіглас, який мабуть зовсім не ознайомлений з вимогами Женевської конвенції, яка забороняє вбивати тих, хто залишається в живих після нанесення удару ("виходить з бою"), не надаючи жодного опору, просто рятуючи власне життя.
Те, що з досвідченого адмірала Бредлі, який добре знає Женевську конвенцію, схоже намагаються зробити цапа відбувайла, зрозуміло всім, хто бачив і чув недолугі пояснення Хегсета. Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт захистила дії військових та заявила, що адмірал Френк Бредлі діяв "цілком у межах своїх повноважень та закону".
Мабуть двопартійна комісія Конгресу США розбереться з цими "поясненнями" без рожевих окулярів та зʼясує ще чимало цікавого про бойову операцію міністра війни Хегсета.
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04.12.2025 02:11 Відповісти
гопник не буде торгуватись. бидлота петушитиметься і до останнього буде робити вид, що воно щось представляє. Це не той, з ким можливо домовлятись. Лише силою. А коли: того не дам, того не можна - для України, воно рже як петух в 2018 з України зі сцени з своїми 95 уйо бками
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03.12.2025 05:21 Відповісти
Хто гнеться того і гнуть!
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03.12.2025 05:51 Відповісти
Хіба це не було ясно що рашиський варвар не піде ні на які поступки ?цих виродків тільки може ЗСУ зупинити просування розгромивши ворога і крах рашиської економіки тоді і бидло рашиське почне щось розуміти "водки нет" "жрать нечего ".
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03.12.2025 06:37 Відповісти
Зять Трампа - це така посада в адміністрації президента?
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03.12.2025 06:50 Відповісти
Уявіть тільки щоб почалося в Україні, якби зять президента України їздив на міжнародні зустрічі та вирішував долю країни...
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03.12.2025 06:57 Відповісти
А Ермак вам не зять?
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03.12.2025 09:29 Відповісти
Ну він хочаб голова ОП, створеного на хвилі хайпу та підтримці простим народом...
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03.12.2025 10:29 Відповісти
Там хоть зять, а в Україні просто завгосп
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03.12.2025 10:16 Відповісти
Не зовсім. Це адміністрація президента - невеликий клуб за інтересами для родичів та знайомих першої особи.
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03.12.2025 17:48 Відповісти
Майже така сама, як і "Вітхофф Трампа" у гольфі, коли грають раунд, який складається з 18 (або менше) лунок, на гольф- полі, виконуючи удари ключкою по м'ячу.
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03.12.2025 18:33 Відповісти
Схоже на торги.
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03.12.2025 07:25 Відповісти
Де черги перкможників біля Тцк ?
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03.12.2025 08:19 Відповісти
Що таке ТЦК? воно ж "ніби то" ТЦК ан СП. от що таке СП? яка там взагалі соціальна підтримка? зпочатку просто назвали ***** ******.
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03.12.2025 14:36 Відповісти
Огидні американські гендлярі, у яких руки ********* щоб позбутися будь яких зобов'язань щодо України та заробляти разом з кацапами.

вашинґтонські "девелопери", виготовте щось на кшталт напису "HOLLYWOOD", що стоїть у відповідному місці. Але напис має стояти у ВОшинґтоні і бути таким: "ЗА ВСІ ГРОШІ США ВИ НЕ КУПИТЕ ПРАГНЕННЯ КАЦАПІЇ ДО ВЄЛІЧІЯ".

Ви лише можете нагнути кацапів, як це зробив колись незабутній Р.Рейґан.
Але ви піґмеї на тлі Р.Рейґана.
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03.12.2025 08:19 Відповісти
Гешефт - понад усе!
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03.12.2025 08:38 Відповісти
На хер эти "мирные переговоры" невежественных американских девелопперов-спекулянтов с орковскими чекистами-упырями о ликвидации украинской независимости.
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03.12.2025 09:02 Відповісти
Очікувано.
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03.12.2025 08:52 Відповісти
З нового року буде чергова серія вистави "Як зупинити війну нічого не змінюючи"
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03.12.2025 09:18 Відповісти
И граждане довольные расходятся по домам. Послал Вова Доню нах.
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03.12.2025 09:32 Відповісти
Далі зберуть речі і підуть до Тцк, на шлях до перемоги.
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03.12.2025 10:43 Відповісти
Просто всім вигідна ця війна, світ оскотинився. У путлера якраз загострення - ходить у військовій формі та вже зібрався захоплювати Харківщину та Сумщину. Чи воно працює на якісь треті сили, які хочуть вічної бійні, бо поведінка неадекватна - розпалює ворожнечу, лупить по будинках, по людях ракетами і т.д., таке враження, що ціль - вічна війна, хоче, щоб ми більше їх били? Те, що йому плювати і на свою країну, це очевидно, але ж це вже якесь суцільне шкідництво.
НАТО робить вигляд, що дуже переймається, а ми гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
Наші хапуги десятиріччями створювали собі окремий світ в Козині, пропагуючи думку, мол, ми крадемо і вас не чіпаємо, такий собі суспільний договорняк, живіть як хочете, а тут в одну мить все з ніг на голову і вони вже тягнуть народ силою захищати їхні корупційні посади і маєтки, і починає діяти інший суспільний договір, від якого вже простому народу дістається тільки батогом - влада не мобілізує тих, хто давав присягу, служив, закінчив військові навчальні заклади - силовиків, зокрема заброньованих на 90% ментів, бо вважає свій народ чи не більшою загрозою, ніж зовнішнього агресора, молодих відставників, з яких в ЗСУ лише 1 із 40, бо самі такі паркетні генерали, що знищували армію десятиріччями, охоронців, що стоять під кожним деревом чи охороняють їхні маєтки, офіцерів, у яких не той вос чи такі генії, що можуть тільки командувати, бо самі такі і такі родичі, ну, зрозуміло, себе і своїх діток, свою квартально-дизельну команду т.д., а навпаки, зобовʼязали зʼявитись в стислі терміни навіть без повісток тих, хто присяги не давав, має хвороби, не має військового квитка, а має довідку, і ніколи не тримав зброї в руках - обмежено придатних, також хапають селян, трактористів, механізаторів, будівельників і т.д., хто не має звʼязків, шмагають простий народ батогом, а тих, кого бояться, не чіпають, влаштували тиранію простим людям, тягають їх по вулицям, хапають непридатних
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
вже вбивають людей, он як Сахарука, Сопіна, біля Рожнятова труп знайшли...
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03.12.2025 11:10 Відповісти
І знову простий народ опинився затиснутим між молотом і наковальнею - агресором-терористом і своєю владою, яка закрила кордони і хапає людей, які мають хвороби і не тримали ніякої зброї - ********* під удар цього молота та ще й додає, лупцюючи і вбиваючи безкарно людей іноді прямо в ТЦК..
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03.12.2025 11:17 Відповісти
А офіцери, що повтікали закордон (таких вже півфупа), закликають з Німеччин і Польщ до війни до останньої краплі крові (ігноруючи при цьому питання, в кого швидше закінчаться люди з огляду на банальну кількість, і що буде потім), і тут навіть не бажання загрібати жар чужими руками, такі покидьки переймаються тільки за свою соціалку та інші пільги закордоном, що існують, доки триває війна, і заради цього вони готові втопити свій народ в крові, закликаючи відкидати, взагалі, будь-які можливі і неможливі мирні ініціативи, деякі, як ТС на фупі, закликають вже до масових розстрілів свого народу, деякі - хапати хворих, прямо називаючи це покаранням за те, що не лікувались чи не слідкували за собою (це вже лізуть якісь власні комплекси) і т.д., тобіш про Україну вони думають в найостаннішу чергу. І влада їм потурає, навіть не позбавляючи звань офіцерів, що наплювали на присягу і втекли, а навпаки, їм ще й закон про подвійне громадянство з повною легалізацією і де нічого не сказано про військовозобовʼязаних і невійськовозобовʼязаних. Чому такі подвійні стандарти? Тому що у самих купа таких родичів, яких вони повивозили!
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03.12.2025 11:30 Відповісти
Ці людолови лупцюють ще й до привозу в ТЦК, якщо хлопці починають говорити про свої права і їхній беспредел
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04.12.2025 00:21 Відповісти
66% вже погоджуються з 28 пунктами?
https://glavcom.ua/allvotes/222.html
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03.12.2025 11:35 Відповісти
Криворотий старець-нарцис використовує державу США для збагачення себе і свого зятя Кушнера, торгуючи життями мільйонів українців (і не тільки українців)!Куди дивиться американський народ? Це нічим не прикрита нагла корупція...
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03.12.2025 12:12 Відповісти
синагога дайот добро? как слишно? прийом ))
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03.12.2025 14:17 Відповісти
- будь-який демократично обраний лідер будь-якої країни світу , котра співчуває Україні, повинен на увесь світ заявити голосно

Пане Трампе!!! ОТОЙ ЗАКОН , Прийнятий майже одногосослно обома палатами ПАРЛАМЕНТАРІВ , ЩО ТИ!!!!! ПІДПИСАВ У 2017р СКАСУЄШ, щоб догодити забаганкам хйла?

https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=303s https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=
Скандал! Закон США 2017 года делает любые уступки Москве по Украине незаконными /№1057/ Швец
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03.12.2025 16:32 Відповісти
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