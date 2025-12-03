Переговори делегатів США у Москві закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться (оновлено)

У Кремлі увечері 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.

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Після завершення перемовин спецпредставник США Віткофф попрямував до посольства США у Москві.

Своєю чергою помічник російського диктатора Кирило Дмитрієв назвав переговори Путіна із Віткоффом та Кушнером "продуктивними", повідомляють росЗМІ.

Юрій Ушаков наголосив, що компроміси у спірних питаннях не знайдені, а тому зустріч Путіна і Трампа не планується.

"Деякі американські напрацювання стосовно врегулювання російсько-української війни прийнятні для РФ, деякі не підходять", - заявив він.

Він додав, що на зустрічі обговорювалося кілька варіантів плану щодо врегулювання ситуації в Україні.

Доповнено 23:30. Станом на цю годину переговори Путіна із Віткоффом та Кушнером завершилися. Зустріч тривала понад 4 години.

Перші деталі зустрічі

Відомо, що з російської сторони в переговорах також беруть участь помічники російського диктатора Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв.

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