Переговори делегатів США у Москві закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться (оновлено)
У Кремлі увечері 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.
Доповнено о 00:04
Після завершення перемовин спецпредставник США Віткофф попрямував до посольства США у Москві.
Своєю чергою помічник російського диктатора Кирило Дмитрієв назвав переговори Путіна із Віткоффом та Кушнером "продуктивними", повідомляють росЗМІ.
Юрій Ушаков наголосив, що компроміси у спірних питаннях не знайдені, а тому зустріч Путіна і Трампа не планується.
"Деякі американські напрацювання стосовно врегулювання російсько-української війни прийнятні для РФ, деякі не підходять", - заявив він.
Він додав, що на зустрічі обговорювалося кілька варіантів плану щодо врегулювання ситуації в Україні.
Доповнено 23:30. Станом на цю годину переговори Путіна із Віткоффом та Кушнером завершилися. Зустріч тривала понад 4 години.
Перші деталі зустрічі
Відомо, що з російської сторони в переговорах також беруть участь помічники російського диктатора Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Довіряю поясненням речниці Керолайн Л. Пояснення незвично і феноменально правдиві та інформативні.
https://www.msn.com/en-us/news/world/kill-them-all-hegseth-ordered-strike-on-survivors-of-us-attack/ar-AA1Royn5?cvid=692b92d5946e48e8a6572933ceb5c083&ocid=hpmsn&apiversion=v2&domshim=1&noservercache=1&noservertelemetry=1&batchservertelemetry=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1 "Kill them all": Hegseth ordered strike on survivors of US attack
Міністр війни шоумен-невіглас, який мабуть зовсім не ознайомлений з вимогами Женевської конвенції, яка забороняє вбивати тих, хто залишається в живих після нанесення удару ("виходить з бою"), не надаючи жодного опору, просто рятуючи власне життя.
Те, що з досвідченого адмірала Бредлі, який добре знає Женевську конвенцію, схоже намагаються зробити цапа відбувайла, зрозуміло всім, хто бачив і чув недолугі пояснення Хегсета. Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт захистила дії військових та заявила, що адмірал Френк Бредлі діяв "цілком у межах своїх повноважень та закону".
Мабуть двопартійна комісія Конгресу США розбереться з цими "поясненнями" без рожевих окулярів та зʼясує ще чимало цікавого про бойову операцію міністра війни Хегсета.
вашинґтонські "девелопери", виготовте щось на кшталт напису "HOLLYWOOD", що стоїть у відповідному місці. Але напис має стояти у ВОшинґтоні і бути таким: "ЗА ВСІ ГРОШІ США ВИ НЕ КУПИТЕ ПРАГНЕННЯ КАЦАПІЇ ДО ВЄЛІЧІЯ".
Ви лише можете нагнути кацапів, як це зробив колись незабутній Р.Рейґан.
Але ви піґмеї на тлі Р.Рейґана.
НАТО робить вигляд, що дуже переймається, а ми гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
Наші хапуги десятиріччями створювали собі окремий світ в Козині, пропагуючи думку, мол, ми крадемо і вас не чіпаємо, такий собі суспільний договорняк, живіть як хочете, а тут в одну мить все з ніг на голову і вони вже тягнуть народ силою захищати їхні корупційні посади і маєтки, і починає діяти інший суспільний договір, від якого вже простому народу дістається тільки батогом - влада не мобілізує тих, хто давав присягу, служив, закінчив військові навчальні заклади - силовиків, зокрема заброньованих на 90% ментів, бо вважає свій народ чи не більшою загрозою, ніж зовнішнього агресора, молодих відставників, з яких в ЗСУ лише 1 із 40, бо самі такі паркетні генерали, що знищували армію десятиріччями, охоронців, що стоять під кожним деревом чи охороняють їхні маєтки, офіцерів, у яких не той вос чи такі генії, що можуть тільки командувати, бо самі такі і такі родичі, ну, зрозуміло, себе і своїх діток, свою квартально-дизельну команду т.д., а навпаки, зобовʼязали зʼявитись в стислі терміни навіть без повісток тих, хто присяги не давав, має хвороби, не має військового квитка, а має довідку, і ніколи не тримав зброї в руках - обмежено придатних, також хапають селян, трактористів, механізаторів, будівельників і т.д., хто не має звʼязків, шмагають простий народ батогом, а тих, кого бояться, не чіпають, влаштували тиранію простим людям, тягають їх по вулицям, хапають непридатних
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
вже вбивають людей, он як Сахарука, Сопіна, біля Рожнятова труп знайшли...
https://glavcom.ua/allvotes/222.html
Пане Трампе!!! ОТОЙ ЗАКОН , Прийнятий майже одногосослно обома палатами ПАРЛАМЕНТАРІВ , ЩО ТИ!!!!! ПІДПИСАВ У 2017р СКАСУЄШ, щоб догодити забаганкам хйла?
https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=303s https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=
Скандал! Закон США 2017 года делает любые уступки Москве по Украине незаконными /№1057/ Швец