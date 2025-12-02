Віткофф та Кушнер після переговорів із Путіними зустрінуться із Зеленським, - Axios

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер 2 грудня проведуть зустріч із Володимиром Путіним у Москві. Після цього може відбутися зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.

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Деталі зустрічі

"Радники президента Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрічаються з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі. Очікується, що вони поїдуть з Москви до однієї з європейських країн і зустрінуться з президентом України Зеленським", - написав він.

Офіційно інформація на цей час не підтверджена.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін зустрінеться у Москві зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у першій половині наступного тижня.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

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