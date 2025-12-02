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Новини Мирний план США Зустріч Зеленського та Віткоффа
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Віткофф та Кушнер після переговорів із Путіними зустрінуться із Зеленським, - Axios

ЗМІ: Зеленський невдовзі зустрінеться з Віткоффом та Кушнером

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер 2 грудня проведуть зустріч із Володимиром Путіним у Москві. Після цього може відбутися зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.

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Деталі зустрічі

"Радники президента Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрічаються з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі. Очікується, що вони поїдуть з Москви до однієї з європейських країн і зустрінуться з президентом України Зеленським", - написав він.

Офіційно інформація на цей час не підтверджена.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін зустрінеться у Москві зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у першій половині наступного тижня.
  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також читайте: Трамп залучає неофіційних посередників для "мирної угоди" щодо України, - CNN

Автор: 

Зеленський Володимир (28028) Кушнер Джаред (73) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
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02.12.2025 16:57 Відповісти
+2
Отримали від )(уйла по мішку алмазів і біткойнів і тепер приїдуть до Зелі що він їм запропонує. Все що може Зеля зробити це їх пристрелити і сказати що це заради миру.
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02.12.2025 16:58 Відповісти
+2
Недарма ж кажуть, що тих путіних принаймні трійко є.
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02.12.2025 16:59 Відповісти
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Вєсточку прітаранят.
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02.12.2025 16:57 Відповісти
Отримали від )(уйла по мішку алмазів і біткойнів і тепер приїдуть до Зелі що він їм запропонує. Все що може Зеля зробити це їх пристрелити і сказати що це заради миру.
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02.12.2025 16:58 Відповісти
Неба більше ***** куди бабло дівати, окрім раздавати всяким дебілам? Можу забитися на пляшку кефіра шо Вітьков з Джаредом не отримують ні копійки.. принаймні від кацапів..
"На дурака нє нужєн нож
Єму с трі короба наврьош
І дєлай с нім шо хош" (С)
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02.12.2025 17:01 Відповісти
Недарма ж кажуть, що тих путіних принаймні трійко є.
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02.12.2025 16:59 Відповісти
"...Віткофф та Кушнер після переговорів із Путіними зустрінуться з Зеленським ..." - в Києві?
Було би весело подивитися, як їх зустрічають
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02.12.2025 17:00 Відповісти
А який толк з цих зустічей ,ращисти розуміють тільки силу ,все інше для замилювання очей.
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02.12.2025 17:01 Відповісти
Зеленського опустили до рівня нижче навіть зустрічі з "Єрмаками" Трампа . Ця парочка може цього й не думала .Але скільки Зеленський опускав світових парнерів Єрмаком, виставялючи його тушу попереду лідерів країн навіть на фото ..(виставляють він сам, як центр форумів миру - АЛЕ Ж !!!)

Рубіо відомств зЄльке за послідній вояж Умєров-Єрмак до Женеви?
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02.12.2025 17:01 Відповісти
Ну вони ж НІХТО і хйло точно ніколи з ним не зустрічатиметься - це сигнал й побачимо результат вже ось-ось ...
Ну хоча б з Умєровим , а то з самим БУРАТІНОЮ зятьок та напарник у гольфі великого Доні Звідки у Короля така да вовки брезгливість - та від хйла ж та від нас з вами ( наша брезгливість не прямо до Дона приходить але через розумних політиків та медіа точно)
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02.12.2025 17:06 Відповісти
Хто це такі? Може дійсно б краще було завгоспу з ними зустрічатись?
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02.12.2025 17:11 Відповісти
Новина із рубрики "Як бистро почистити шлунок"...
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02.12.2025 17:17 Відповісти
А приiхати та побачити на власнi очi що робить м iждународний злрчинитб террорист з Украiною ,слабо?
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02.12.2025 18:04 Відповісти
Два волхви
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02.12.2025 19:43 Відповісти
 
 