Віткофф та Кушнер після переговорів із Путіними зустрінуться із Зеленським, - Axios
Спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер 2 грудня проведуть зустріч із Володимиром Путіним у Москві. Після цього може відбутися зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.
Деталі зустрічі
"Радники президента Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрічаються з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі. Очікується, що вони поїдуть з Москви до однієї з європейських країн і зустрінуться з президентом України Зеленським", - написав він.
Офіційно інформація на цей час не підтверджена.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін зустрінеться у Москві зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у першій половині наступного тижня.
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Топ коментарі
+9 CrossFirenko
показати весь коментар02.12.2025 16:57 Відповісти Посилання
+2 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар02.12.2025 16:58 Відповісти Посилання
+2 Olifant
показати весь коментар02.12.2025 16:59 Відповісти Посилання
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Було би весело подивитися, як їх зустрічають
Рубіо відомств зЄльке за послідній вояж Умєров-Єрмак до Женеви?
Ну хоча б з Умєровим , а то з самим БУРАТІНОЮ зятьок та напарник у гольфі великого Доні Звідки у Короля така да вовки брезгливість - та від хйла ж та від нас з вами ( наша брезгливість не прямо до Дона приходить але через розумних політиків та медіа точно)