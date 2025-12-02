УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10080 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Віткоффа з Путіним Зустріч Віткоффа та Дмитрієва Візит Віткоффа до РФ
1 368 12

Віткофф у Москві зустрінеться не лише з Путіним, а й Дмитрієвим, - росЗМІ

віткофф

Спецпредставник президента США Стів Віткофф у вівторок проведе зустріч у Москві не лише з главою Кремля Володимиром Путіним, а й з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори Путіна з Віткоффом розпочнуться близько 17:00 за московським часом (16:00 за київським).

Крім зустрічі з Путіним, Віткофф також матиме переговори зі спецпредставником російського президента з інвестиційно-економічного співробітництва з зарубіжними країнами Кирилом Дмитрієвим. "Зустріч Дмитрієва і Віткоффа відбудеться в Москві у вівторок", - повідомив агентству неназваний співрозмовник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готова до переговорів, але цілі "СВО" мають буди досягнуті, - Пєсков

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін зустрінеться у Москві зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у першій половині наступного тижня.
  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп залучає неофіційних посередників для "мирної угоди" щодо України, - CNN

Автор: 

путін володимир (25485) Віткофф Стів (318) Дмитрієв Кирило (23)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Да хто б сумнівався що в сауні будуть всі у кого Віткоф відсмокче і отримає сто рубльов як дешева шльондра
показати весь коментар
02.12.2025 13:16 Відповісти
+3
Та ти шо?! Ето в корнє мєняєт дєло.
показати весь коментар
02.12.2025 13:16 Відповісти
+3
З пафосного заголовку статті випливає, що дмітрієв уже важливіше в рашці, ніж пуйло? Чоловік подруги доці обскакав? Ну, ні хрена собі...
показати весь коментар
02.12.2025 13:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да хто б сумнівався що в сауні будуть всі у кого Віткоф відсмокче і отримає сто рубльов як дешева шльондра
показати весь коментар
02.12.2025 13:16 Відповісти
Та ти шо?! Ето в корнє мєняєт дєло.
показати весь коментар
02.12.2025 13:16 Відповісти
Може чебуреком подавляться обоє.
показати весь коментар
02.12.2025 13:17 Відповісти
З пафосного заголовку статті випливає, що дмітрієв уже важливіше в рашці, ніж пуйло? Чоловік подруги доці обскакав? Ну, ні хрена собі...
показати весь коментар
02.12.2025 13:32 Відповісти
хто зна, хто зна... Накрай коняка вже не при справах..
показати весь коментар
02.12.2025 13:53 Відповісти
Бла-бла шоу...
показати весь коментар
02.12.2025 13:52 Відповісти
Щоб він здох, щоб подохли всі хто привів війну в Україну, просуваючі своє рило до державного корита!!
Щоб згинули всі хто заробляє і наживається на війні, на горі людському!!!
Щоб здохли всі міндічі, аброхамії, олігархи всі до одного, хто крав і краде!!!
Блді нестерпні!!
Здохніть разом с ******* щоб світ мав шанс на порятунок!!!
показати весь коментар
02.12.2025 13:53 Відповісти
Чекаємо на анонс зустрічі вітькoffа зі штатним кремлівським проктологом.
показати весь коментар
02.12.2025 13:53 Відповісти
Складається враження, що "спецппосланці" Трампа переймають на росії досвід побудови авторитарної системи і радикального придушення демократії, яку і Трамп, і його придворні відверто ненавидять.
показати весь коментар
02.12.2025 14:03 Відповісти
А дєвачькі будуть?
показати весь коментар
02.12.2025 14:27 Відповісти
ЯКІСЬ ********* ТРАМПА (РАШИСТСЬКА АГЕНТУРА) ЗАЙМАЮТЬСЯ КУЙНЕЮ.ЯКА НЕМАЄ НІЯКОЇ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СИЛИ ,
показати весь коментар
02.12.2025 15:23 Відповісти
 
 