Віткофф у Москві зустрінеться не лише з Путіним, а й Дмитрієвим, - росЗМІ
Спецпредставник президента США Стів Віткофф у вівторок проведе зустріч у Москві не лише з главою Кремля Володимиром Путіним, а й з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори Путіна з Віткоффом розпочнуться близько 17:00 за московським часом (16:00 за київським).
Крім зустрічі з Путіним, Віткофф також матиме переговори зі спецпредставником російського президента з інвестиційно-економічного співробітництва з зарубіжними країнами Кирилом Дмитрієвим. "Зустріч Дмитрієва і Віткоффа відбудеться в Москві у вівторок", - повідомив агентству неназваний співрозмовник.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін зустрінеться у Москві зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у першій половині наступного тижня.
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Топ коментарі
+8 ALEX SUROVV #593022
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+3 Николай Декапольцев
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+3 Александр Павлов #594157
показати весь коментар02.12.2025 13:32 Відповісти Посилання
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