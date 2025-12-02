Віткофф у Москві зустрінеться не лише з Путіним, а й Дмитрієвим, - росЗМІ

Спецпредставник президента США Стів Віткофф у вівторок проведе зустріч у Москві не лише з главою Кремля Володимиром Путіним, а й з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

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Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори Путіна з Віткоффом розпочнуться близько 17:00 за московським часом (16:00 за київським).

Крім зустрічі з Путіним, Віткофф також матиме переговори зі спецпредставником російського президента з інвестиційно-економічного співробітництва з зарубіжними країнами Кирилом Дмитрієвим. "Зустріч Дмитрієва і Віткоффа відбудеться в Москві у вівторок", - повідомив агентству неназваний співрозмовник.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін зустрінеться у Москві зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у першій половині наступного тижня.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

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