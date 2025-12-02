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Новини Мирні перемовини
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Трамп залучає неофіційних посередників для "мирної угоди" щодо України, - CNN

Приватна дипломатія Трампа: хто веде неофіційні переговори щодо України

Президент США Дональд Трамп застосовує нетрадиційний та часто суперечливий підхід до дипломатії, намагаючись досягти "мирної угоди" щодо припинення війни Росії проти України. Для цього він залучає неофіційних посередників, зокрема бізнесмена Стіва Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера, які не були затверджені Сенатом на дипломатичних посадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

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"Останні зусилля Трампа щодо України, які включають особисті зустрічі під керівництвом Віткоффа, Кушнера, міністра армії Дена Дрісколла та державного секретаря Марко Рубіо, підкреслюють його нетрадиційний – і часом суперечливий – підхід до дипломатії", - йдеться в матеріалі.

Чудовий переговорник Трампа

Зазначається саме Віткофф і Кушнер провели низку зустрічей у межах переговорного процесу з Росією. Обидва раніше брали участь у посередництві в угоді про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, що, на думку адміністрації Трампа, зробило їх ключовими фігурами й у переговорах щодо України.

Трамп називає Віткоффа "чудовим переговорником". Спершу він мав займатися виключно близькосхідним напрямком, але його повноваження швидко розширили до українського питання. 

"Його призначення для вирішення двох найскладніших криз у світі викликало подив у Вашингтоні та за кордоном", - пише CNN.

Один з колишніх високопосадовців Державного департаменту зазначив, що Трамп "завжди не хотів підпорядковуватися бюрократичним структурам" і замість цього покладався на "особисту дипломатію".

CNN зазначає, що теплі контакти Віткоффа з Москвою викликають занепокоєння серед союзників США, адже він проводив зустрічі з російськими посадовцями без участі професійних дипломатів. Зокрема,  зустріч Віткоффа з Володимиром Путіним тривала близько п’яти годин замість запланованих 15–20 хвилин. Bloomberg також опублікував транскрипт розмови між Віткоффом і радником Путіна Юрієм Ушаковим, де американський посланець фактично давав поради Кремлю щодо поведінки на переговорах із Трампом.

"Він повинен продати це Україні, він повинен продати Україну Росії. Це те, що робить ділок", – сказав Трамп журналістам минулого тижня.

До переговорів долучений і міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл, який проводив зустрічі з українськими та російськими представниками. Експерти вважають його "важливою" фігурою, здатною розпізнати російські дипломатичні маневри.

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Один з ключових учасників

NN зазначає, що Кушнер знову став одним із головних учасників дипломатичних зусиль Трампа, попри те, що офіційної посади в адміністрації він не має. Він бере участь у переговорах з українськими чиновниками та підтримує зв’язки з давнім знайомим, російським бізнесменом Кирилом Дмитрієвим, який перебуває під санкціями США.

Джерела CNN повідомляють, що Трамп сприймає Кушнера як свою "праву руку" у питаннях зовнішньої політики. Це, на їхню думку, дозволяє іноземним лідерам вважати, що вони фактично мають справу безпосередньо з президентом США.

Водночас деякі американські дипломати та експерти попереджають, що опора Трампа на вузьке коло наближених підприємців і соратників може бути ризикованою — особливо у переговорах із Росією, яка часто використовує дипломатичні пастки.

CNN пише, що для української сторони активна участь Кушнера стала сигналом: Трамп вважає реалістичним досягнення домовленості з Москвою. Водночас, за словами джерел, Київ не вважає, що угода вже близька до завершення.

Читайте також: Туск натякнув, що не всі у Вашингтоні хочуть бачити Польщу на всіх перемовинах щодо України, - The Guardian

Автор: 

Кушнер Джаред (73) путін володимир (25485) Трамп Дональд (8938) Рубіо Марко (447) Віткофф Стів (318) Дрісколл Деніел Патрік (20)
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Топ коментарі
+31
Вся шваль світу щоб каструвати суверенну державу і зробити її народ нищим, приниженим і розтоптаним
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02.12.2025 06:45 Відповісти
+26
Трамп скотив цивілізовані правила дипломатичних відносин до паскудного торгашества бариг за чужі землі.
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02.12.2025 06:58 Відповісти
+16
***** просто обходе всі інституційні важелі контролю його корумпованої гоп компашки
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02.12.2025 06:50 Відповісти
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Вся шваль світу щоб каструвати суверенну державу і зробити її народ нищим, приниженим і розтоптаним
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02.12.2025 06:45 Відповісти
І хто ж на це погодився? Невже і досі невідомо? Хто віддав корисні копалини українців - не отримавши взамін нічого?
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02.12.2025 07:37 Відповісти
Настолько откровенно, настолько цинично, настолько омерзительно мировая g2 ещё не продавала никого. И правильно тут сказали-наш мудрый нарид засунул своей шеи под гильотину. Засунул-и чисто конкретно ржёт..
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02.12.2025 08:28 Відповісти
***** просто обходе всі інституційні важелі контролю його корумпованої гоп компашки
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02.12.2025 06:50 Відповісти
«Побольше цинизма, люди это любят». Ильф и Петров.
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02.12.2025 06:57 Відповісти
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02.12.2025 07:26 Відповісти
Трамп скотив цивілізовані правила дипломатичних відносин до паскудного торгашества бариг за чужі землі.
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02.12.2025 06:58 Відповісти
Трамп і його родичі перешкода для припинення війни
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02.12.2025 07:03 Відповісти
Коли у наших євреїв немає плану перемоги, американські євреї нам напишуть план капітуляції.
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02.12.2025 07:08 Відповісти
У тебе є план перемоги? Чи тільки план? У кого він взагалі може бути? Хтось озвучував?
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02.12.2025 07:15 Відповісти
Перший крок - припинити крадіжки.
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02.12.2025 08:18 Відповісти
все просто-кожен Українець повинен вбити 5ох росіянців..
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02.12.2025 10:36 Відповісти
Так вирішив "мудрий нАрід"!! Слава Україні!
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02.12.2025 07:59 Відповісти
Нарід, чи ЗМІ та їх власники, які 24-7 співали "бариганакрові" та "хтозавгодноабинепорошенко"?
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02.12.2025 13:10 Відповісти
Ці два євреї точно допоможуть
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02.12.2025 09:16 Відповісти
Обокрасть и разорить Украину - это да.
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02.12.2025 10:32 Відповісти
У євреїв завжди є плани перемоги, але на даний час в США і в більшості країн ЄС .в тому числі і в Україні, при владі споконвічні вороги євреїв
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02.12.2025 10:39 Відповісти
ще ніхто так точно не сформолював українську реальність , це дуже ввічливий шедевр ...👏👍...
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02.12.2025 12:46 Відповісти
Трамп - лузер Всесвіту і тормоз розвитку.
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02.12.2025 07:17 Відповісти
Ну звичайно і лузер, і ідіот, і старий пирдун, яких тільки слів я не вживав до Трампидла. Але трагедія всього світу в тому що цей дебіл керує наймогутнішою країною світу, американці вибрали його. Так само як і в нас, тупе бидло, наслухавшись маланських кошерних казок від Бені КАЛ.омойського вибрало блазня.
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02.12.2025 07:32 Відповісти
73%, яки сподівались на краще чим було у постійному списку. Так вони зараз захищають Україну, а ти тільки соплі розпускати можешь, вони вибируть нового, а ти і далі плакатиме, або за це гроші тобі платять. Та да, я був проти зеленьского, і зараз кажу всім знайомим як вони помилилися, но ніколи не назову українців тупим бидлом
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02.12.2025 08:58 Відповісти
Синку, ну шо ти так розкукурікався? Твого хозяїна з ЗЬобнутої ботоферим прогнали сцяними тряпками, це твій останній акорд. Зебанько, ти своєю ЗЕленою субстанцією, яка в тебе замість мізків досі не допер, що це півтораметровий блазень після своїх висерів на кацапщині фактично запросив ***** напасти на Україну. Нагадаю тобі півнику, що кукурікав блазень перед нападом *****, коли і США, і Европа попередили блазня, що ***** нападе, німці навідь карту кацапських атак опублікували. А що прокукурікав твій хозяїн, блазень ? Нагадати тобі про шашлики в травні?
До речі, розумні люди, в кого голова на місті ніколи за блазня не голосовали і не проголосують, за нього тільки тупе бидло, яке хотіло поржать.
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02.12.2025 10:05 Відповісти
До речі, синку, я уже в запасі. А ті, хто зараз на передку , так майже ніхто не казав мені, що голосував за пархатого блазня.
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02.12.2025 10:14 Відповісти
людство -досить легко ошукати-приклад америка обрала Трампа в якого друг з північної кореї вбиває людей за жуйки та кейпоп...і з кого ви будете обирати)-з Залужного-до якого ермак за останні 2 місяці 3 рази їздив)) -тоді чиїх кошерних казок ви наслухаетеся)?-але можна і залужному надати шанс, як до цього ним НЕ СКОРИСТАЛИСЯ!!-ющенко порошенко зеленський).
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02.12.2025 10:48 Відповісти
"но ніколи не назову українців тупим бидлом"

с точки зрения корректности и воспитания - да, наверное не стоит. но если вы не будете называть вещи своими именами, то всегда будете иметь проблемы
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02.12.2025 12:47 Відповісти
Он ничего не керует. Керует международная еврейская банда. А как правило - все к чему прилагают руку исраэльтяне - должно развалиться, гнить изнутри. И при этом обязательно, чтобы лилась обильно кровь гойская. Если бы не бабки и поддержка медийная этой банды трампов-уголовник никогда не стал бы презиком.
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02.12.2025 10:34 Відповісти
https://youtu.be/BE57xJVqb-M?t=1225 світоглядні протирічччя між доморощеними бізнесовими медіаторами і українською нацією у найбижчий історичний період не будуть подолані.
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02.12.2025 07:18 Відповісти
Тобто ці "посередники"-ніхто. Ціна перемовинам відповідна.
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02.12.2025 07:21 Відповісти
Вони скоріше кур'єри по доставці бабла, та вказівок від ху.... ла
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02.12.2025 08:48 Відповісти
Коли діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
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02.12.2025 07:40 Відповісти
Ше шурина може підтягнути - сімейний підряд
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02.12.2025 08:02 Відповісти
ВІткоф, Кушнер. Хто ці всі чемберлени?
Якщо навіть до когось варіанту "угоди" дійдуть, хто від США буде підписувати? Сенат буде ратифікувати? Чи тільки Україна має підписати, що на все погодилася? А гарантії безпеки для України від США тільки якизом Трампа, як про оті 24 глодини?
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02.12.2025 08:16 Відповісти
Подпишет. Ибо яйки этого сената в крепких кулачках этих кушнеров и его соплеменников.
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02.12.2025 10:35 Відповісти
Ратифікувати що? - "гарантії", які ні до чого не зобов'язують?
В тому то і річ, що речей, які б серйозно їх до чогось зобов'язували - вони підписувати не збираються і не будуть. Це "розводняк", відверта "гра в одні ворота".
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02.12.2025 13:14 Відповісти
"Він повинен продати це Україні, він повинен продати Україну Росії. Це те, що робить ділок", - Трамп журналістам
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02.12.2025 08:28 Відповісти
А як іще тупому англосаксу розрулити цю ситуацію? Залучити двох синів сиону. Ну бо ж вони генетично розумні та є представниками обраного народу.

Ну так воно думає, напевно.
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02.12.2025 08:36 Відповісти
Він все робить як заповідав сифілітик

Херню робив, херню роблю, херню робитиму. І хрін мене лікарі зупинять
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02.12.2025 08:45 Відповісти
Неофіційні особи від України типу Козиря-Алі-баби - значить і неофіційні особи від США. Нащо підставляти офіційних уповноважених осіб за невдалі рішення?
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02.12.2025 09:19 Відповісти
Декому (видатним-чудовим) закон не писаний
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02.12.2025 10:18 Відповісти
в американського афериста "трампа" жидівський (юдиного роду)підхід до дипломатії- "особиста вигода "
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02.12.2025 10:35 Відповісти
А що, якби Україна почала визначати, хто в США має вести переговори, а хто ні? Хто там легітимний чиновник, а хто ні? Скажете - беліберда? Добре, але тоді питання: а чому в США погоджуються з тим, що касапи і ***** визначає легітимність чиновників в інших країнах, зокрема, в Україні, та й в тих же США?
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02.12.2025 10:57 Відповісти
сша це ворог
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02.12.2025 11:32 Відповісти
 
 