Трамп залучає неофіційних посередників для "мирної угоди" щодо України, - CNN

Президент США Дональд Трамп застосовує нетрадиційний та часто суперечливий підхід до дипломатії, намагаючись досягти "мирної угоди" щодо припинення війни Росії проти України. Для цього він залучає неофіційних посередників, зокрема бізнесмена Стіва Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера, які не були затверджені Сенатом на дипломатичних посадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

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"Останні зусилля Трампа щодо України, які включають особисті зустрічі під керівництвом Віткоффа, Кушнера, міністра армії Дена Дрісколла та державного секретаря Марко Рубіо, підкреслюють його нетрадиційний – і часом суперечливий – підхід до дипломатії", - йдеться в матеріалі.

Чудовий переговорник Трампа

Зазначається саме Віткофф і Кушнер провели низку зустрічей у межах переговорного процесу з Росією. Обидва раніше брали участь у посередництві в угоді про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, що, на думку адміністрації Трампа, зробило їх ключовими фігурами й у переговорах щодо України.

Трамп називає Віткоффа "чудовим переговорником". Спершу він мав займатися виключно близькосхідним напрямком, але його повноваження швидко розширили до українського питання.

"Його призначення для вирішення двох найскладніших криз у світі викликало подив у Вашингтоні та за кордоном", - пише CNN.

Один з колишніх високопосадовців Державного департаменту зазначив, що Трамп "завжди не хотів підпорядковуватися бюрократичним структурам" і замість цього покладався на "особисту дипломатію".

CNN зазначає, що теплі контакти Віткоффа з Москвою викликають занепокоєння серед союзників США, адже він проводив зустрічі з російськими посадовцями без участі професійних дипломатів. Зокрема, зустріч Віткоффа з Володимиром Путіним тривала близько п’яти годин замість запланованих 15–20 хвилин. Bloomberg також опублікував транскрипт розмови між Віткоффом і радником Путіна Юрієм Ушаковим, де американський посланець фактично давав поради Кремлю щодо поведінки на переговорах із Трампом.

"Він повинен продати це Україні, він повинен продати Україну Росії. Це те, що робить ділок", – сказав Трамп журналістам минулого тижня.

До переговорів долучений і міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл, який проводив зустрічі з українськими та російськими представниками. Експерти вважають його "важливою" фігурою, здатною розпізнати російські дипломатичні маневри.

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Один з ключових учасників

NN зазначає, що Кушнер знову став одним із головних учасників дипломатичних зусиль Трампа, попри те, що офіційної посади в адміністрації він не має. Він бере участь у переговорах з українськими чиновниками та підтримує зв’язки з давнім знайомим, російським бізнесменом Кирилом Дмитрієвим, який перебуває під санкціями США.

Джерела CNN повідомляють, що Трамп сприймає Кушнера як свою "праву руку" у питаннях зовнішньої політики. Це, на їхню думку, дозволяє іноземним лідерам вважати, що вони фактично мають справу безпосередньо з президентом США.

Водночас деякі американські дипломати та експерти попереджають, що опора Трампа на вузьке коло наближених підприємців і соратників може бути ризикованою — особливо у переговорах із Росією, яка часто використовує дипломатичні пастки.

CNN пише, що для української сторони активна участь Кушнера стала сигналом: Трамп вважає реалістичним досягнення домовленості з Москвою. Водночас, за словами джерел, Київ не вважає, що угода вже близька до завершення.

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