Зеленський про мирні перемовини: "Зараз особливі дні, коли багато чого може змінитись"

Президент Володимир Зеленський вважає, що цими днями, коли тривають переговори щодо завершення війни Росії проти України, може дійсно багато чого змінитися.

Про це він заявив під час пресконференції у Франції, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про мирний процес

"Зараз особливі дні, коли багато чого може змінитись, причому щодня. Учора були перемовини української делегації в Америці, завтра, як ми знаємо, представник президента США буде в Росії. Ми дуже стараємось закінчити цю війну. І треба закінчити її достойно. І якщо зараз усі працюватимуть не просто активно, а чесно заради миру і саме для гарантованої безпеки, то в нас може вийти саме так, як потрібно для України, Європи та США", - наголосив Зеленський.

Голова держави також додав, що саме Росія має завершити війну, яку сама почала проти України, та має поставити крапку у своїй агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми працюємо, щоб гарантувати, що третього вторгнення РФ не буде, — Зеленський

Переговори у Флориді

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск натякнув, що не всі у Вашингтоні хочуть бачити Польщу на всіх перемовинах щодо України, - The Guardian