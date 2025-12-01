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Новини Мирні перемовини Мирний процес
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Зеленський про мирні перемовини: "Зараз особливі дні, коли багато чого може змінитись"

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що цими днями, коли тривають переговори щодо завершення війни Росії проти України, може дійсно багато чого змінитися.

Про це він заявив під час пресконференції у Франції, інформує Цензор.НЕТ.

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Про мирний процес

"Зараз особливі дні, коли багато чого може змінитись, причому щодня. Учора були перемовини української делегації в Америці, завтра, як ми знаємо, представник президента США буде в Росії. Ми дуже стараємось закінчити цю війну. І треба закінчити її достойно. І якщо зараз усі працюватимуть не просто активно, а чесно заради миру і саме для гарантованої безпеки, то в нас може вийти саме так, як потрібно для України, Європи та США", - наголосив Зеленський.

Голова держави також додав, що саме Росія має завершити війну, яку сама почала проти України, та має поставити крапку у своїй агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми працюємо, щоб гарантувати, що третього вторгнення РФ не буде, — Зеленський

Переговори у Флориді

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск натякнув, що не всі у Вашингтоні хочуть бачити Польщу на всіх перемовинах щодо України, - The Guardian

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) перемовини (3822) війна в Україні (8514)
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Топ коментарі
+15
У зеленського критичні дні. Ну хоч єрмак не лізтиме!
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01.12.2025 20:24 Відповісти
+8
"Але ми з європейськими партнерами зробимо все можливе щоб нічого не змінилось і залишилось як є" - подумки додав Зеленський.
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01.12.2025 20:24 Відповісти
+7
то весна,то осінь,зараз дні важливі.одним словом-пи.дабол зелений
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01.12.2025 20:29 Відповісти
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У зеленського критичні дні. Ну хоч єрмак не лізтиме!
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01.12.2025 20:24 Відповісти
А може,ломкі без дерьмака.
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01.12.2025 20:36 Відповісти
ну це й є критичні дні - в Бункері ще в адіночестве чи вже у сім"ї?
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01.12.2025 20:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pdCJlBRuYTs

Цибулько & Чорновіл: Єрмак ГОТУЄ ВИКРИТТЯ | ЖАБОГАДЮКІНГ від Коломойського| ФБР ЧЕКАЄ на всіх

усі карти розкладають Тарас Чорновіл та Цибулько - вірити не вірити справа наша ,але щось дуже все схоже що так! Бо занадто Чорновіл знає РИГІВ ...
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01.12.2025 20:45 Відповісти
Єрмака і татарова, мабуть, таки повісять, прямо перед офісом ***********, щоб він їх міг бачити і бути поряд, у подальшому…..!?!?
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01.12.2025 20:54 Відповісти
Хто проти? Підніміть руки! Піднятих рук немає!
Оце буде справжнісінька "йолка"!
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01.12.2025 21:03 Відповісти
"Але ми з європейськими партнерами зробимо все можливе щоб нічого не змінилось і залишилось як є" - подумки додав Зеленський.
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01.12.2025 20:24 Відповісти
Інтригує зелена зараза!
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01.12.2025 20:28 Відповісти
то весна,то осінь,зараз дні важливі.одним словом-пи.дабол зелений
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01.12.2025 20:29 Відповісти
У Олександровича почалися "особливі дні".
Це він так натякає на ПМС?
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01.12.2025 20:29 Відповісти
Вони з Андрюхою їх планували, сундуки в офшорах спільні ще з часів Байдена та доказів від ЦРУ та МІ-6 , шкода було не начасі тоді...
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01.12.2025 20:48 Відповісти
***, це вже хіба що для стаціонарних пацієнтів психушку годиться🤡
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01.12.2025 20:29 Відповісти
Що там може змінитись в спілкуванні моль-чебурек? Тільки одне ,до Трампона повернеться ще більший "чебурек".
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01.12.2025 20:30 Відповісти
- особливі дні були коли 6 років тому його обирали
- особливі дні були коли 6 років тому відводив війська

а зараз дні як дні - трупи щодня і все тут
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01.12.2025 20:30 Відповісти
Заради гарантованої безпеки.... Знов упоровся та бачить нагого Путіна на рожевому однорозі, який дає йому потужних безпек та глибоких гарантій.
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01.12.2025 20:31 Відповісти
Особисто я не вірю Зеленському і його команді. Час показав, що вони використовують свої посади не для захисту України, а виключно для свого збагачення. А ''двушки'' на москву хіба це про наш захист?
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01.12.2025 20:36 Відповісти
А от я гадаю, що на них можна покластися: нічого доброго для України вони напевне ніколи не зробять.
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01.12.2025 20:56 Відповісти
Тут можна було б вставити промову "найвеличнішого" 19.01.2022 року.

"Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у свої армії, у нашій Україні.

Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, а не емоційно!

Не думати тривожно і постійно "Що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому". А знати. Розповідаю.

22 січня ми відзначимо День Соборності України.

Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська.

Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки.

Вакцинуємо переважну більшість населення.

В квітні - відзначимо Великдень.

В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.

І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"

Ми не панікували. Не піддавались на провокації. Ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний Новий рік. Без паніки. Без страху. Сподіваюсь - без вірусів. І щиро вірю - без війни. Слава Україні!"
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01.12.2025 20:40 Відповісти
зелох, ти хоч прокладки міняти не забуваєш?
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01.12.2025 20:44 Відповісти
Що, буде відвід наших військ з решти території Донецької області, чи "лижі" на Оман через Буковель?
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01.12.2025 20:51 Відповісти
Невже не ясно, що буде як втеча овоща тільки все може бути більш кріваве!!! Шашлики шашлики, мать вашу .
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01.12.2025 21:17 Відповісти
Ми дуже стараємось закінчити цю війну.
І треба закінчити її достойно.

Достойно???😳
Ти про💩рав все що міг Володя!
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01.12.2025 20:52 Відповісти
Воно хоч розуміє знаячення слів, які промовляє ротом? От тільки-но в сюжеті новин була пряма мова, де це недолуге говорить про три проблеми і каже (майже дослівно): це три магістралі, це тригери...

ЯК??? З такими "розумовими здібностями" це недолуге таки складе з літер "А", "П", "О", "Ж" слово "Щастя"...
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01.12.2025 21:15 Відповісти
Тобто всесвітній П.О.Ц. може раптово все здати і підписати. Або злиняти як Овощ ригональський
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01.12.2025 21:15 Відповісти
Після 6,5 годин переговорів між делегацією США і Україні у Флориді, ніяких результатів не досягнуто (питання територій), .....війна продовжується.
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01.12.2025 21:44 Відповісти
ЗЕдрот не темни, биляд.
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01.12.2025 21:49 Відповісти
Товче воду в ступі....
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01.12.2025 22:05 Відповісти
 
 