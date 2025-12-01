Зеленський про мирні перемовини: "Зараз особливі дні, коли багато чого може змінитись"
Президент Володимир Зеленський вважає, що цими днями, коли тривають переговори щодо завершення війни Росії проти України, може дійсно багато чого змінитися.
Про це він заявив під час пресконференції у Франції, інформує Цензор.НЕТ.
Про мирний процес
"Зараз особливі дні, коли багато чого може змінитись, причому щодня. Учора були перемовини української делегації в Америці, завтра, як ми знаємо, представник президента США буде в Росії. Ми дуже стараємось закінчити цю війну. І треба закінчити її достойно. І якщо зараз усі працюватимуть не просто активно, а чесно заради миру і саме для гарантованої безпеки, то в нас може вийти саме так, як потрібно для України, Європи та США", - наголосив Зеленський.
Голова держави також додав, що саме Росія має завершити війну, яку сама почала проти України, та має поставити крапку у своїй агресії.
Переговори у Флориді
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
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усі карти розкладають Тарас Чорновіл та Цибулько - вірити не вірити справа наша ,але щось дуже все схоже що так! Бо занадто Чорновіл знає РИГІВ ...
Оце буде справжнісінька "йолка"!
Це він так натякає на ПМС?
- особливі дні були коли 6 років тому відводив війська
а зараз дні як дні - трупи щодня і все тут
"Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у свої армії, у нашій Україні.
Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, а не емоційно!
Не думати тривожно і постійно "Що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому". А знати. Розповідаю.
22 січня ми відзначимо День Соборності України.
Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська.
Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки.
Вакцинуємо переважну більшість населення.
В квітні - відзначимо Великдень.
В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.
І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"
Ми не панікували. Не піддавались на провокації. Ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний Новий рік. Без паніки. Без страху. Сподіваюсь - без вірусів. І щиро вірю - без війни. Слава Україні!"
І треба закінчити її достойно.
Достойно???😳
Ти про💩рав все що міг Володя!
ЯК??? З такими "розумовими здібностями" це недолуге таки складе з літер "А", "П", "О", "Ж" слово "Щастя"...