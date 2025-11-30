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Переговори американської та української делегацій у США розпочалися, - Умєров

перемовини

У неділю, 30 листопада, в американському штаті Флорида стартували переговори між українською та американською делегаціями щодо обговорення подальших кроків для припинення війни РФ проти України.

Про це повідомив у телеграм голова делегації та секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

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Переговори розпочалися

"У Сполучених Штатах вже розпочалася зустріч української делегації з американською стороною щодо кроків для досягнення достойного миру", - сказав Умєров.

Він зазначив, що перебуває на постійному звʼязку з президентом Володимиром Зеленським.

"Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки", - заявив глава української делегації.

За словами Умєрова, делегація доповідатиме президенту за підсумками сьогоднішніх зустрічей.

Читайте також: Рубіо, Віткофф і зять Трампа зустрінуться з українською делегацією в неділю у Флориді, - Reuters

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Читайте також: США на зустрічі з українською делегацією у неділю хочуть погодити питання територій і гарантій безпеки, - Axios

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перемовини (3820) США (26735) Умєров Рустем (904)
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Топ коментарі
+25
Zелений Чебурек, твій дом тюрьма, а не участьв перемовинах.
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30.11.2025 17:28 Відповісти
+18
Гамерика стала союзником пуйла
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30.11.2025 17:36 Відповісти
+14
Чебурек! Тебе чекають дома! Памятай....
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30.11.2025 17:28 Відповісти
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Чебурек! Тебе чекають дома! Памятай....
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30.11.2025 17:28 Відповісти
Хто його чекає?
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30.11.2025 17:45 Відповісти
США поспішають замиритись з росіянами щоб почати війну проти Венесуели
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30.11.2025 17:47 Відповісти
Якщо дивитися правді в очі, то у них багато спільних інтересів. США і рашка всю історію між собою ділили інші країни. Чому в цей раз буде по іншому?
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30.11.2025 17:54 Відповісти
От ти кацап і спалився.
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30.11.2025 18:04 Відповісти
Я воюю в ЗСУ, а ти?
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30.11.2025 18:22 Відповісти
"вся надія на путіна" - це ж ваші слова?
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30.11.2025 18:36 Відповісти
так і є, якби не путін вже були б чергові мінські угоди і тільки упоротість путіна дозволяє нам щодня вбивати москалів
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30.11.2025 19:04 Відповісти
Ви особисто,скільки москалів вбили?
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30.11.2025 19:10 Відповісти
всіх що вбив всі мої, як їх порахувати, ти часто стріляєш просто туди де може бути ворог, в червону зону, вбив ти його чи поранив немає можливості перевіряти, часто стріляєш не тільки ти і хто влучив невідомо.
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30.11.2025 19:25 Відповісти
Прямо як люська з гранатометом чєчєнів вбиваєш? Тільки падалЬяковські воїни щось там розказують про мінські угоди.
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30.11.2025 20:51 Відповісти
до кінця війни ще 50-70 років, хто зна в кого ще прийдеться стріляти, поки не вб'ють
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30.11.2025 22:52 Відповісти
Нащо їм це ?
Інша півкуля, 1000 км, там усе тіп-том, чекають відмашки, сусіди Венесуели тільки зрадіють.

От щодо відносин з Китаєм, це так, замирятися-домовлятися з РФ проти Китаю - це схоже на правду.
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30.11.2025 21:02 Відповісти
кожен схиблений диктатор мріє про маленьку победоносну війну
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30.11.2025 22:54 Відповісти
Патріоти України! Дома - це не в США! Дома - це Ненька Україна!
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30.11.2025 17:50 Відповісти
Zелений Чебурек, твій дом тюрьма, а не участьв перемовинах.
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30.11.2025 17:28 Відповісти
у нього дім в Америці і сім'я,то за кого він буде переживати
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30.11.2025 19:15 Відповісти
Віткофф вже засвітився - нічого доброго не буде
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30.11.2025 17:30 Відповісти
А кого ви там хотіли б бачити?
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30.11.2025 17:46 Відповісти
Віткоффа самим останім - а він як чорт з табакерки - кругом вискакує першим
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30.11.2025 18:14 Відповісти
Он как Ермак для зели. Бизнес партнер, доверенное лицо и в целом главный подельник в разных схемах.
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30.11.2025 18:39 Відповісти
😂
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30.11.2025 17:30 Відповісти
шо? знову?
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30.11.2025 17:31 Відповісти
Сьомий день - шабат. У правовірних це Субота, у протестантів - неділя.
Не можно важливих справ робити
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30.11.2025 17:33 Відповісти
Згідно заповідей в Біблії. Сьомий день ти не робиш, а відпочиваєш від усяких справ
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30.11.2025 17:35 Відповісти
То Рубіо не можна - він католик.
Кислиці не можна - православний.
А Умерову можна - мусульманин - в них п'ятниця святий день.
Тим більше можна Віткоффу і Кушнеру - вони юдеї - шабат-субота вже пройшов.
Одним словом - в обидвох делегаціях - Бардак.
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30.11.2025 17:45 Відповісти
А там є хоч хтось,хто в бога вірить?
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30.11.2025 17:42 Відповісти
в Золотого Тільця там всі вірять !
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30.11.2025 17:49 Відповісти
Гарантій безпеки ніяких не дають, але неокуповану частину Донецької області вимагають передати пуйлу.
Переговори про капітуляцію.
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30.11.2025 17:34 Відповісти
Гамерика стала союзником пуйла
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30.11.2025 17:36 Відповісти
Це не переговори,це просто ставлять перед фактом. Подивитися в історію,як рашка і США ділять між собою інші країни і все стане ясно. Трамп і пуйло домовляться між собою,що кому належить,як завжди було. Так що залишається тільки спостерігати цей кукольний театр.
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30.11.2025 18:01 Відповісти
Абсолютно марна трата часу
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30.11.2025 17:34 Відповісти
Прочёл на днях комментарий на Цензоре под сообщением о составе украинской делегации на переговорах в США. Не дословно, но смысл такой: украинский народ не выбирал этих переговорщиков и поэтому они не имею права вести переговоры от имени Украины. А у меня вопрос: а кто выбирал Рубио, Уиткоффа и Кушнера?
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30.11.2025 17:34 Відповісти
А що, вирішується доля США?
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30.11.2025 20:53 Відповісти
Відчуваю, що Ви хочете сформувати склад української делегації.
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30.11.2025 21:14 Відповісти
Це навколо-політологічна демагогія бабусиного розливу.
Вибори пройшли у ВР і на посаду Президента - все, народ видав мандат. Усе інше демагогія і бажання переграти результати виборів.
Або протести, імпічмент тощо, інші демократичні політичні інструменти впливу на владу.
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30.11.2025 21:06 Відповісти
Ти вже 6 років захищаєш зелені сраки тут. Не думаю , що ти маєш хоч якесь право щось коментувати.
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30.11.2025 21:43 Відповісти
Ви зайшов на відкритий форум. Тому не вказуйте, і я вам не напишу, куди ...

Зелених я не захищаю, лише констатую, що вони виграли вибори 2019 р.
Пан може це заперечити ??
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02.12.2025 23:31 Відповісти
Кислиця сердитий
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30.11.2025 17:36 Відповісти
Кислиця сердитий кислий! Прокис?
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30.11.2025 17:38 Відповісти
ще там десь рік будете тісто місити злодії!!!
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30.11.2025 17:36 Відповісти
А крім Рубіо від американців беруть участь в "перемовинах" хто?
Вітков та Кушнер який маються статус, щоб вести "перемовини"? Прораб і зять?
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30.11.2025 17:39 Відповісти
це ще невістка не зявилася! Чекаємо...
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30.11.2025 17:42 Відповісти
Кого Трупм прислав з тими і розмовляють. Вибір є ?
Уіткоф контачить з Кремлем - човник.
Зять контролює бізнес-вигоду клану Трумпів.
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30.11.2025 21:08 Відповісти
"Достойний" для кого?Для оп,для зе є,для України?Вже навіть не "справедливий" а "достойний"!
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30.11.2025 17:45 Відповісти
кого представляє цей урюк?
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30.11.2025 17:54 Відповісти
продаж України розпочато
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30.11.2025 17:54 Відповісти
По рукам Кислиці видно, яку ***..ню фсбшний під.. р віткофф намагається впарити
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30.11.2025 17:57 Відповісти
На Умєрова ще нема відкритої справи НАБУ?
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30.11.2025 17:57 Відповісти
показова поза Кислиці

умєров гнилий ********
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30.11.2025 18:03 Відповісти
Що там роблять ??? Американці нагороджують дмітрієва -путініста , терориста , а ці придурки поїхали обговорювати якийсь " мир " . Навіть Навроцький скасував зустріч з Орбаном через поїздку угорського прем'єра до Путіна .
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30.11.2025 18:08 Відповісти
У Умерова на фото такое выражение лица, будто он забыл дома кошелек и телефон.
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30.11.2025 18:11 Відповісти
Сьогоднішній адвокат агресора (США) разом з агресором обманним шляхом роззброїли жертву в 1994 році, потім Україна заплатила адвокату агресора своїми надрами, а нині адвокат окупантів вмовляє жертву нападу, щоб та погодилася залишити награбоване агресору, та й ще доплатила (незахваченими територіями). Сюр!
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30.11.2025 18:18 Відповісти
По перше-ці переговори ні про що,бо позиція США спочатку підпишіть угоду а потім гарантії безпеки-це казки дитині про існування Миколая.Переговори мають стартувати з обговорення Будапештсбкого меморандуму.І питання до США- Як так сталось що в ньому є гаранти територіальної цілісності України ,а по факту ціє цілісності нема?
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30.11.2025 18:28 Відповісти
А чому я, українець, повинен довіряти чужинцю, сімʼя якого проживає в США, та ще й запідозреному у корупційних звʼязках?
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30.11.2025 18:31 Відповісти
нуу ... йому довіряє Зе-Президент, якому виборець довірився у 2019 р.
Так це влаштоване.
Якщо виборець передумав - має приймати якесь рішення і щось робити.
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30.11.2025 21:11 Відповісти
Української делегації там нема. Так що хер його знає, кого там будуть сношать срані ковбої.
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30.11.2025 18:52 Відповісти
Когда я вижу эту наглую продажную рожу виткова мои руки тянутся до штурмовой винтовки М-16 калибра 5,56 мм...
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30.11.2025 19:06 Відповісти
Реальный мир возможен, но ненадолго. Гарантий безопасности никто не даст, просто они должны вернуть ядерное оружие Украине. Это и будет гарантия.
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30.11.2025 20:14 Відповісти
В американської делегації тільки торгаші, які мріють про договорняки, сдєлки та за підсумками - нобєлєвку для шефа! Їм глибоко насрати на нашу країну! До речі, а де пан Буданов (дивися фото)? Надіслав свого речника Скибіцького??? Якось несерйозно це все!
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30.11.2025 20:21 Відповісти
Умеров який розбазарив мільярди долларів на озброєнні будучи міністром оборони, представляє інтереси України на переговорах- це або дебілізм, або держ.зрада.
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30.11.2025 20:38 Відповісти
Власна нерухомість Умерова в США. Що ще треба??
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30.11.2025 20:46 Відповісти
 
 