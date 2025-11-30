Переговори американської та української делегацій у США розпочалися, - Умєров
У неділю, 30 листопада, в американському штаті Флорида стартували переговори між українською та американською делегаціями щодо обговорення подальших кроків для припинення війни РФ проти України.
Про це повідомив у телеграм голова делегації та секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
Переговори розпочалися
"У Сполучених Штатах вже розпочалася зустріч української делегації з американською стороною щодо кроків для досягнення достойного миру", - сказав Умєров.
Він зазначив, що перебуває на постійному звʼязку з президентом Володимиром Зеленським.
"Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки", - заявив глава української делегації.
За словами Умєрова, делегація доповідатиме президенту за підсумками сьогоднішніх зустрічей.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
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Інша півкуля, 1000 км, там усе тіп-том, чекають відмашки, сусіди Венесуели тільки зрадіють.
От щодо відносин з Китаєм, це так, замирятися-домовлятися з РФ проти Китаю - це схоже на правду.
Не можно важливих справ робити
Кислиці не можна - православний.
А Умерову можна - мусульманин - в них п'ятниця святий день.
Тим більше можна Віткоффу і Кушнеру - вони юдеї - шабат-субота вже пройшов.
Одним словом - в обидвох делегаціях - Бардак.
Переговори про капітуляцію.
Вибори пройшли у ВР і на посаду Президента - все, народ видав мандат. Усе інше демагогія і бажання переграти результати виборів.
Або протести, імпічмент тощо, інші демократичні політичні інструменти впливу на владу.
Зелених я не захищаю, лише констатую, що вони виграли вибори 2019 р.
Пан може це заперечити ??
сердитийкислий! Прокис?
Вітков та Кушнер який маються статус, щоб вести "перемовини"? Прораб і зять?
Уіткоф контачить з Кремлем - човник.
Зять контролює бізнес-вигоду клану Трумпів.
умєров гнилий ********
Так це влаштоване.
Якщо виборець передумав - має приймати якесь рішення і щось робити.