Переговори американської та української делегацій у США розпочалися, - Умєров

У неділю, 30 листопада, в американському штаті Флорида стартували переговори між українською та американською делегаціями щодо обговорення подальших кроків для припинення війни РФ проти України.

Про це повідомив у телеграм голова делегації та секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

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Переговори розпочалися

"У Сполучених Штатах вже розпочалася зустріч української делегації з американською стороною щодо кроків для досягнення достойного миру", - сказав Умєров.

Він зазначив, що перебуває на постійному звʼязку з президентом Володимиром Зеленським.

"Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки", - заявив глава української делегації.

За словами Умєрова, делегація доповідатиме президенту за підсумками сьогоднішніх зустрічей.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

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