Переговоры американской и украинской делегаций в США начались, - Умеров

перемовини

В воскресенье, 30 ноября, в американском штате Флорида стартовали переговоры между украинской и американской делегациями по обсуждению дальнейших шагов для прекращения войны РФ против Украины.

Об этом сообщил в телеграме глава делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Дополняется... 

Автор: 

переговоры (5257) США (28451)
Zелений Чебурек, твій дом тюрьма, а не участьв перемовинах.
30.11.2025 17:28 Ответить
Віткофф вже засвітився - нічого доброго не буде
30.11.2025 17:30 Ответить
Сьомий день - шабат. У правовірних це Субота, у протестантів - неділя.
Не можно важливих справ робити
30.11.2025 17:33 Ответить
Чебурек! Тебе чекають дома! Памятай....
30.11.2025 17:28 Ответить
Хто його чекає?
30.11.2025 17:45 Ответить
США поспішають замиритись з росіянами щоб почати війну проти Венесуели
30.11.2025 17:47 Ответить
Якщо дивитися правді в очі, то у них багато спільних інтересів. США і рашка всю історію між собою ділили інші країни. Чому в цей раз буде по іншому?
30.11.2025 17:54 Ответить
вся надія на путіна, що він зірве мирний договорняк.
30.11.2025 17:56 Ответить
От ти кацап і спалився.
30.11.2025 18:04 Ответить
Патріоти України! Дома - це не в США! Дома - це Ненька Україна!
30.11.2025 17:50 Ответить
А кого ви там хотіли б бачити?
30.11.2025 17:46 Ответить
😂
30.11.2025 17:30 Ответить
шо? знову?
30.11.2025 17:31 Ответить
Згідно заповідей в Біблії. Сьомий день ти не робиш, а відпочиваєш від усяких справ
30.11.2025 17:35 Ответить
То Рубіо не можна - він католик.
Кислиці не можна - православний.
А Умерову можна - мусульманин - в них п'ятниця святий день.
Тим більше можна Віткоффу і Кушнеру - вони юдеї - шабат-субота вже пройшов.
Одним словом - в обидвох делегаціях - Бардак.
30.11.2025 17:45 Ответить
А там є хоч хтось,хто в бога вірить?
показать весь комментарий
в Золотого Тільця там всі вірять !
показать весь комментарий
Гарантій безпеки ніяких не дають, але неокуповану частину Донецької області вимагають передати пуйлу.
Переговори про капітуляцію.
30.11.2025 17:34 Ответить
Гамерика стала союзником пуйла
30.11.2025 17:36 Ответить
Це не переговори,це просто ставлять перед фактом. Подивитися в історію,як рашка і США ділять між собою інші країни і все стане ясно. Трамп і пуйло домовляться між собою,що кому належить,як завжди було. Так що залишається тільки спостерігати цей кукольний театр.
30.11.2025 18:01 Ответить
Абсолютно марна трата часу
30.11.2025 17:34 Ответить
Прочёл на днях комментарий на Цензоре под сообщением о составе украинской делегации на переговорах в США. Не дословно, но смысл такой: украинский народ не выбирал этих переговорщиков и поэтому они не имею права вести переговоры от имени Украины. А у меня вопрос: а кто выбирал Рубио, Уиткоффа и Кушнера?
30.11.2025 17:34 Ответить
Кислиця сердитий
30.11.2025 17:36 Ответить
Кислиця сердитий кислий! Прокис?
30.11.2025 17:38 Ответить
ще там десь рік будете тісто місити злодії!!!
30.11.2025 17:36 Ответить
А крім Рубіо від американців беруть участь в "перемовинах" хто?
Вітков та Кушнер який маються статус, щоб вести "перемовини"? Прораб і зять?
30.11.2025 17:39 Ответить
це ще невістка не зявилася! Чекаємо...
30.11.2025 17:42 Ответить
"Достойний" для кого?Для оп,для зе є,для України?Вже навіть не "справедливий" а "достойний"!
30.11.2025 17:45 Ответить
кого представляє цей урюк?
30.11.2025 17:54 Ответить
продаж України розпочато
30.11.2025 17:54 Ответить
По рукам Кислиці видно, яку ***..ню фсбшний під.. р віткофф намагається впарити
30.11.2025 17:57 Ответить
На Умєрова ще нема відкритої справи НАБУ?
30.11.2025 17:57 Ответить
показова поза Кислиці

умєров гнилий ********
30.11.2025 18:03 Ответить
 
 