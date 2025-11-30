Переговоры американской и украинской делегаций в США начались, - Умеров
В воскресенье, 30 ноября, в американском штате Флорида стартовали переговоры между украинской и американской делегациями по обсуждению дальнейших шагов для прекращения войны РФ против Украины.
Об этом сообщил в телеграме глава делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
Дополняется...
Не можно важливих справ робити
Кислиці не можна - православний.
А Умерову можна - мусульманин - в них п'ятниця святий день.
Тим більше можна Віткоффу і Кушнеру - вони юдеї - шабат-субота вже пройшов.
Одним словом - в обидвох делегаціях - Бардак.
Переговори про капітуляцію.
сердитийкислий! Прокис?
Вітков та Кушнер який маються статус, щоб вести "перемовини"? Прораб і зять?
умєров гнилий ********