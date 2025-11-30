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Новини Зустріч Орбана та Путіна
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Навроцький скасував зустріч з Орбаном через поїздку угорського прем’єра до Путіна

новий президент Польщі Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький скасував заплановану зустріч з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном після його візиту до Володимира Путіна. Польська сторона заявила, що такий крок суперечить принципам європейської солідарності та зусиллям щодо припинення російської війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив у неділю вранці в соцмережі Х голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.

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Навроцький діє в дусі європейської солідарності та спадщини Леха Качинського

Пшидач зазначив, що президент Навроцький послідовно виступає за пошук реальних шляхів припинення війни в Україні, спровокованої Росією.

"Посилаючись у своїй політиці на спадщину президента Леха Качинського, який наголошував, що безпека Європи залежить від солідарних дій, також у сфері енергетики, у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви та його контекстом, президент Навроцький вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі", – написав Пшидач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекладачка Орбана некоректно переклала низку заяв Путіна, зокрема і щодо України, під час зустрічі в Кремлі, - ЗМІ

Він додав, що на зустрічі разом з президентами Чехії, Словаччини та Угорщини Навроцький буде обговорювати питання безпеки та співпраці в регіоні Центральної Європи.

Зазначається, що в середу, 3 грудня, Кароль Навроцький вирушить з дводенним візитом до Угорщини, де візьме участь у саміті лідерів країн Вишеградської групи. У четвер польський президент у супроводі дружини мав здійснити офіційний візит до Будапешта та провести зустрічі, серед інших, з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Ще до того, як Пшидач оголосив, що Навроцький не зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини, глава польського уряду Дональд Туск прокоментував заплановану зустріч політиків. "Орбан відвідує Путіна, Навроцький відвідує Орбана. Хаос у переговорах щодо плану Віткоффа та політична криза в Києві. Фатальне поєднання", – наголосив Туск.

Також читайте: Президент Польщі Навроцький розкритикував ЄС: "Це не союз нашої мрії"

Візит Орбана в Москву

Автор: 

Орбан Віктор (947) Навроцький Кароль (152)
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Топ коментарі
+10
Толерантність ЄС до вщент корумпованого Орбана вражає. Така реакція на відверто ворожі дії та висловлювання суперечить навіть здоровому глузду пересічної особи, не кажучи вже про професійних політиків. Це наводить на думку що Орбан діє за прямою вказівкою європейських політиків і що він впевнений в тому, що його дії не матимуть для нього особисто ніяких поганих наслідків. Він ще й намагається формувати якісь антиЄеСівські коаліції всередині ЄС!...
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30.11.2025 11:48 Відповісти
+8
А Польща тут, "яким боком"? Нафтопровід з Росії, на Угорщину, іде через територію України...
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30.11.2025 12:02 Відповісти
+5
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30.11.2025 12:10 Відповісти
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хороший у поляків Президент Навроцький 🇺🇦❤️🇵🇱...
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30.11.2025 11:40 Відповісти
Навроцький би ще цій свині нафтопровід Дгужба перекрив. Хоча про що це я?
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30.11.2025 11:53 Відповісти
А Польща тут, "яким боком"? Нафтопровід з Росії, на Угорщину, іде через територію України...
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30.11.2025 12:02 Відповісти
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30.11.2025 12:07 Відповісти
Ой, ти ж не знало!
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30.11.2025 12:11 Відповісти
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30.11.2025 12:10 Відповісти
Не тупіть. Я навіть смайлік поставив.
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30.11.2025 12:14 Відповісти
Ця мапа з москальським стратегічним трубопровідним нафтовим хабом в Унечі не зовсім повна.
Трубопровідні гілки - які йдуть на захід і північ зображені правильно.
А ось зі сходу - звідки власне і йде нафта - зображена усього одна гілка - а їх реально три.
Цей москальський нафтовий хаб в Унечі просто ''проситься'' до ЗНИЩЕННЯ.
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30.11.2025 14:51 Відповісти
Незганьбив Навроцький память, убитих московітами Поляків, контактом з опущеним *******, фсбшним ******* - орбаном!!
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30.11.2025 12:27 Відповісти
...
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30.11.2025 11:45 Відповісти
Толерантність ЄС до вщент корумпованого Орбана вражає. Така реакція на відверто ворожі дії та висловлювання суперечить навіть здоровому глузду пересічної особи, не кажучи вже про професійних політиків. Це наводить на думку що Орбан діє за прямою вказівкою європейських політиків і що він впевнений в тому, що його дії не матимуть для нього особисто ніяких поганих наслідків. Він ще й намагається формувати якісь антиЄеСівські коаліції всередині ЄС!...
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30.11.2025 11:48 Відповісти
Дупа Орбана ніколи не зістрибувала з пальця ×уйла, а Навроцький лише щойно прозрів - мабуть, Волинь так зір затьмарила, поки УПА його у ступорі тримала.
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30.11.2025 11:50 Відповісти
Він просто вважає, що йому власного, польського, лайна, вистачає - не хоче, щоб від нього ще й кацапським смерділо...
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30.11.2025 12:04 Відповісти
Законтаченому Орбану місце під шконкою
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30.11.2025 11:51 Відповісти
To dobrze.
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30.11.2025 12:14 Відповісти
"Навроцький буде обговорювати питання безпеки та співпраці в регіоні Центральної Європи." Джерело: https://censor.net/ua/n3587805
Стісняюсь спитать: які можуть бути обговорення, а тим більше безпека з "путінферштейнами" в Центральній Європі?
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30.11.2025 12:16 Відповісти
Продажний політик це ще пів біди.Продажне суспвльство-це катастрофа.
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30.11.2025 14:11 Відповісти
Как это за эксгумацию промолчал хоть!? Или забыл---или лопаты кончились? Очередная политическая шлюшка с флюгером в руке и жопе. Все они комсомольцы варшавского договора. Правы были румыны в 1989г, шмальнули деда с бабкой с акм с 4 метров---и сожгли все мосты для себя! Как точка невозврата!
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30.11.2025 15:50 Відповісти
 
 