Навроцький скасував зустріч з Орбаном через поїздку угорського прем’єра до Путіна
Президент Польщі Кароль Навроцький скасував заплановану зустріч з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном після його візиту до Володимира Путіна. Польська сторона заявила, що такий крок суперечить принципам європейської солідарності та зусиллям щодо припинення російської війни проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив у неділю вранці в соцмережі Х голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.
Навроцький діє в дусі європейської солідарності та спадщини Леха Качинського
Пшидач зазначив, що президент Навроцький послідовно виступає за пошук реальних шляхів припинення війни в Україні, спровокованої Росією.
"Посилаючись у своїй політиці на спадщину президента Леха Качинського, який наголошував, що безпека Європи залежить від солідарних дій, також у сфері енергетики, у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви та його контекстом, президент Навроцький вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі", – написав Пшидач.
Він додав, що на зустрічі разом з президентами Чехії, Словаччини та Угорщини Навроцький буде обговорювати питання безпеки та співпраці в регіоні Центральної Європи.
Зазначається, що в середу, 3 грудня, Кароль Навроцький вирушить з дводенним візитом до Угорщини, де візьме участь у саміті лідерів країн Вишеградської групи. У четвер польський президент у супроводі дружини мав здійснити офіційний візит до Будапешта та провести зустрічі, серед інших, з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.
Ще до того, як Пшидач оголосив, що Навроцький не зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини, глава польського уряду Дональд Туск прокоментував заплановану зустріч політиків. "Орбан відвідує Путіна, Навроцький відвідує Орбана. Хаос у переговорах щодо плану Віткоффа та політична криза в Києві. Фатальне поєднання", – наголосив Туск.
Візит Орбана в Москву
- Нагадаємо, що 28 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
- Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявив, що Будапешт готовий стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України.
- Крім того, Орбан заявив, що буферний статус України забезпечить мир у післявоєнний час.
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Трубопровідні гілки - які йдуть на захід і північ зображені правильно.
А ось зі сходу - звідки власне і йде нафта - зображена усього одна гілка - а їх реально три.
Цей москальський нафтовий хаб в Унечі просто ''проситься'' до ЗНИЩЕННЯ.
Стісняюсь спитать: які можуть бути обговорення, а тим більше безпека з "путінферштейнами" в Центральній Європі?