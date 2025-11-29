Перекладачка Орбана некоректно переклала низку заяв Путіна, зокрема і щодо України, під час зустрічі в Кремлі, - ЗМІ
Перекладачка прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, яка прибула з ним на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, найімовірніше, неправильно переклала йому низку заяв останнього.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише угорське видання Telex.
Так, зазначається, що під час зустрічі перекладачка Орбана неточно перекладала своєму шефу деякі заяви Путіна, зокрема щодо України. Зауважується, що неточний переклад з'явився саме під час основної частини перемовин, тоді як привітання та завершальну частину було перекладено дуже точно.
Неточності перекладу
Також видання навело низку прикладів неправильного перекладу. Приміром, перекладачка "відредагувала" заяву диктатора щодо відносин Угорщини та Росії.
- Путін: "Ми добре усвідомлюємо, що в нашій історії були різні періоди, але нинішні відносини побудовані на найкращих їхніх аспектах і базуються на прагматизмі та практичному розвитку двосторонніх відносин".
- Переклад: "Насправді, вони поступово рухаються вперед, попри складну ситуацію, яка виникає, і, попри це, ми підтримуємо нашу дружбу та стосунки".
Те саме сталося під час заяв Путіна про те, що він з Орбаном давно знайомий, а сам Орбан "пам'ятає про інтереси Угорщини".
- Путін: "Ми знаємо одне одного вже давно... Я знаю, що у своїй роботі ви насамперед пам'ятаєте про інтереси Угорщини та угорського народу".
- Переклад: "Я радий, що ти завітав до нас... Сподіваюся, що зараз ми обговоримо подальші можливості співпраці та рухатимемося далі".
У розмові про Україну знову почалися "неточності". Так, заяву Путіна перекладачка тут переклала взагалі некоректно.
- Путін:"Росії знайома ваша виважена думка щодо проблем, пов’язаних з Україною".
- Переклад: "І я знаю, що міжнародна політика, звісно, має вплив і на вас".
Водночас видання зауважує, що перекладачка, яка супроводжувала Орбана, не вперше була присутня на зустрічі посадовців вищого рівня та не вперше мала справу з перекладом з російської мови. Наприклад, вона була на зустрічі Орбана та Путіна у 2024 році - і тоді її переклад був значно точнішим.
Повідомляється, що в угорському уряді жодним чином не прокоментували ситуацію з "неточним перекладом".
Візит Орбана в Москву
- Нагадаємо, що 28 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
- Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявив, що Будапешт готовий стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України.
- Під час зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з кремлівським диктатором Володимиром Путіним у Москві війна РФ проти України була ключовою темою переговорів.
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"взаємозачєт"
на костьор!!!
У Путіна теж такий "неточний перекладач" є... Його прізвище Пєсков, який, за словами самого Путіна, "Иногда такую пургу несёт...".
Коли ти більше ***** ніж саме *****.
росія 💩!!!
Переклад на угорську:
рф лідер по виробництву мінеральних добрив 🤣
Орбан - 1963 року - ще зі школи її знає + дальше ...
...их всех там на перегной.