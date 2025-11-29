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Новини Зустріч Орбана та Путіна
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Перекладачка Орбана некоректно переклала низку заяв Путіна, зокрема і щодо України, під час зустрічі в Кремлі, - ЗМІ

Зустріч Орбана та Путіна
Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

Перекладачка прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, яка прибула з ним на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, найімовірніше, неправильно переклала йому низку заяв останнього.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише угорське видання Telex.

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Так, зазначається, що під час зустрічі перекладачка Орбана неточно перекладала своєму шефу деякі заяви Путіна, зокрема щодо України. Зауважується, що неточний переклад з'явився саме під час основної частини перемовин, тоді як привітання та завершальну частину було перекладено дуже точно.

Неточності перекладу

Також видання навело низку прикладів неправильного перекладу. Приміром, перекладачка "відредагувала" заяву диктатора щодо відносин Угорщини та Росії.

  • Путін: "Ми добре усвідомлюємо, що в нашій історії були різні періоди, але нинішні відносини побудовані на найкращих їхніх аспектах і базуються на прагматизмі та практичному розвитку двосторонніх відносин".
  • Переклад: "Насправді, вони поступово рухаються вперед, попри складну ситуацію, яка виникає, і, попри це, ми підтримуємо нашу дружбу та стосунки".

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Те саме сталося під час заяв Путіна про те, що він з Орбаном давно знайомий, а сам Орбан "пам'ятає про інтереси Угорщини".

  • Путін: "Ми знаємо одне одного вже давно... Я знаю, що у своїй роботі ви насамперед пам'ятаєте про інтереси Угорщини та угорського народу".
  • Переклад: "Я радий, що ти завітав до нас... Сподіваюся, що зараз ми обговоримо подальші можливості співпраці та рухатимемося далі".

У розмові про Україну знову почалися "неточності". Так, заяву Путіна перекладачка тут переклала взагалі некоректно.

  • Путін:"Росії знайома ваша виважена думка щодо проблем, пов’язаних з Україною".
  • Переклад: "І я знаю, що міжнародна політика, звісно, має вплив і на вас".

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Водночас видання зауважує, що перекладачка, яка супроводжувала Орбана, не вперше була присутня на зустрічі посадовців вищого рівня та не вперше мала справу з перекладом з російської мови. Наприклад, вона була на зустрічі Орбана та Путіна у 2024 році - і тоді її переклад був значно точнішим.

Повідомляється, що в угорському уряді жодним чином не прокоментували ситуацію з "неточним перекладом".

Візит Орбана в Москву

  • Нагадаємо, що 28 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
  • Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявив, що Будапешт готовий стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України.
  • Під час зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з кремлівським диктатором Володимиром Путіним у Москві війна РФ проти України була ключовою темою переговорів.

Автор: 

путін володимир (25480) Орбан Віктор (947)
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Топ коментарі
+12
Десь гірко заплакав Микола Янович!
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29.11.2025 21:08 Відповісти
+10
Важко уявити, як перекладають рандомний набір словосполучень Шашличного
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29.11.2025 21:01 Відповісти
+8
Складнощі перекладу
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29.11.2025 20:55 Відповісти
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29.11.2025 20:55 Відповісти
Знайшли вівцю відбувайлиху))) текст трііішечки відрізняється)))
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29.11.2025 20:59 Відповісти
Важко уявити, як перекладають рандомний набір словосполучень Шашличного
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29.11.2025 21:01 Відповісти
Коли іноді телевізор видає спітчі зе!, а я у судомах шукаю пульт, щоб його перекрутити, моя кішка робить очі, як у кота Шрека)))
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29.11.2025 22:15 Відповісти
Некоретно #УЙЛО ,заплуталась у п'яти буквах зким небуває після два СТяАКАНА🤡
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29.11.2025 21:15 Відповісти
та кого цікавлять патякання ісконно кацапо-угорським языгом ?

.
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29.11.2025 21:18 Відповісти
І що? Це хоч якось змінює сутність одного та другого?
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29.11.2025 20:55 Відповісти
вобще нецікаво що ці два виродка кажуть,казали й будуть казати..недовго вже їм теревені розводить...
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29.11.2025 20:55 Відповісти
мабуть перекладачці було огидно з цими двома покидьками
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29.11.2025 20:58 Відповісти
орбан вміє читати по губах пуйла - а той вміє водити по губах орбана!
"взаємозачєт"
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29.11.2025 20:59 Відповісти
Кому це потрібно?
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29.11.2025 21:02 Відповісти
ведьма!
на костьор!!!
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29.11.2025 21:03 Відповісти

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29.11.2025 21:05 Відповісти
Тоді я собі уявляю,що перекладали Віткофу при першій зустрічі))))"Ви (американці ) повинні нас пітримати ззаду,тобто стояти за нами")Переклад "Ви можете стати ззаду і нас вдути ззаду"))))
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29.11.2025 21:05 Відповісти
Десь гірко заплакав Микола Янович!
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29.11.2025 21:08 Відповісти
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30.11.2025 08:35 Відповісти
Так все правильно... Оті "неточності - це "поле", на якому Орбан "петлятиме", коли його "візьмуть за сраку", в ЄС і НАТО...
У Путіна теж такий "неточний перекладач" є... Його прізвище Пєсков, який, за словами самого Путіна, "Иногда такую пургу несёт...".
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29.11.2025 21:18 Відповісти
покацапило трохи мадярську курву … прокацапському орбану на це пох…. мадяри…. жуйте…
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29.11.2025 21:31 Відповісти
Орбан.
Коли ти більше ***** ніж саме *****.
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29.11.2025 21:31 Відповісти
Красиво
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29.11.2025 21:38 Відповісти
Оригінал:
росія 💩!!!

Переклад на угорську:
рф лідер по виробництву мінеральних добрив 🤣
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29.11.2025 21:38 Відповісти
Він з Орбаном знайомий ще з тих часів, коли працював в ГДР. Там, по завданню КГБ, зустрічався з Орбаном, і передавав йому гроші на проти протидію тодішній владі Угорщини.
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29.11.2025 21:45 Відповісти
Там також через перекладача спілкувались ?
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29.11.2025 22:12 Відповісти
Така собі "матрьошечка" - агент Путіна перекладачка перекладає агенту Путіна Орбану.
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29.11.2025 21:56 Відповісти
***** хотів взяти вітька-****** з заду, а йому перевела шо спЄрЄді
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29.11.2025 22:40 Відповісти
Вот же тварье! Идеально точно знают эти двое мразюков, что Будапешт для Украины с 94 г очень сложная и болезненная тема. И включают дурака упрямо и давно предлагая именно там переговоры! И знают же что никогда на это не пойдет Украина. Но и гнусная Европа тоже помалкивать, и тоже всё знает.
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29.11.2025 22:42 Відповісти
може ******* мадярські діти і не розуміють російську
Орбан - 1963 року - ще зі школи її знає + дальше ...
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30.11.2025 01:56 Відповісти
Мадяр бы лучше перевел...

...их всех там на перегной.
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30.11.2025 05:59 Відповісти
Мадяр у принципі краще переводить... )))
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30.11.2025 14:03 Відповісти
Для чого подібне публікувати на Цензор Нет... Це інформаційне сміття...
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30.11.2025 08:50 Відповісти
ДУЖЕ членоподібні. ОБОЄ !!!
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30.11.2025 11:59 Відповісти
 
 