Орбан перебуває в Москві без європейського мандата, - Мерц

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перебуває в Москві без європейського мандата.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній пресконференції з главою уряду Словенії Робертом Голобом.

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Без мандата

"Він (Орбан, - ред.) їде без європейського мандата і без узгодження з нами. Проте це не є чимось новим, у нього немає нічого нового. Він має власні уявлення про завершення цієї війни, але вони досі не реалізувалися… Сумніваюся, що цього разу він буде успішнішим, ніж минулого разу", - сказав Мерц.

Він нагадав, що минулого липня Орбан уже здійснив таку поїздку, тоді вона була не лише безрезультатною - через кілька днів після цього відбулися одні з наймасштабніших атак російської армії по цивільній інфраструктурі та цивільних об’єктах в Україні. Мерц висловив сподівання, що цього разу "реакція Росії буде іншою".

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"Не очікуємо жодної користі"

Своєю чергою прем’єр Словенії заявив, що "Віктор Орбан вже давно не грає за європейську команду, і цей візит також вкладається у цей контекст".

"Ми не очікуємо жодної користі чи переваги від цього візиту, але, як сказав канцлер Мерц, будемо сподіватися, що він не завдасть серйозної шкоди, передусім не призведе до людських жертв", - зазначив він.

За його словами, європейським партнерам довелося ухвалити деякі рішення таким чином, щоб Орбан не був про них поінформований.

"Не тому, що ми не хочемо його бачити серед нас, а тому, що це пов’язано з певними ризиками. І тому ми повинні сказати, що він діє у власних інтересах", - зауважив політик.

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