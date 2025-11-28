УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11689 відвідувачів онлайн
Новини
1 535 8

Орбан перебуває в Москві без європейського мандата, - Мерц

Мерц про візит Орбана до Путіна

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перебуває в Москві без європейського мандата.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній пресконференції з главою уряду Словенії Робертом Голобом.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Без мандата

"Він (Орбан, - ред.) їде без європейського мандата і без узгодження з нами. Проте це не є чимось новим, у нього немає нічого нового. Він має власні уявлення про завершення цієї війни, але вони досі не реалізувалися… Сумніваюся, що цього разу він буде успішнішим, ніж минулого разу", - сказав Мерц.

Він нагадав, що минулого липня Орбан уже здійснив таку поїздку, тоді вона була не лише безрезультатною - через кілька днів після цього відбулися одні з наймасштабніших атак російської армії по цивільній інфраструктурі та цивільних об’єктах в Україні. Мерц висловив сподівання, що цього разу "реакція Росії буде іншою".

Також читайте: Орбан проведе зустріч з Путіним у Москві 28 листопада, - ЗМІ

"Не очікуємо жодної користі"

Своєю чергою прем’єр Словенії заявив, що "Віктор Орбан вже давно не грає за європейську команду, і цей візит також вкладається у цей контекст".

"Ми не очікуємо жодної користі чи переваги від цього візиту, але, як сказав канцлер Мерц, будемо сподіватися, що він не завдасть серйозної шкоди, передусім не призведе до людських жертв", - зазначив він.

За його словами, європейським партнерам довелося ухвалити деякі рішення таким чином, щоб Орбан не був про них поінформований.

"Не тому, що ми не хочемо його бачити серед нас, а тому, що це пов’язано з певними ризиками. І тому ми повинні сказати, що він діє у власних інтересах", - зауважив політик.

Також читайте: Публікація "мирного плану" США наближує саміт у Будапешті, - Орбан

Що передувало?

Автор: 

Словенія (193) Орбан Віктор (947) Мерц Фрідріх (451)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** без мандата.
показати весь коментар
28.11.2025 15:35 Відповісти
То яке право голоса цей ворог шавка терориста пуйла має в Євросоюзі..
показати весь коментар
28.11.2025 15:44 Відповісти
ми так і зрозуміли, гер Меру, що у цього урода вітька мадь'ярска ***** та

.
показати весь коментар
28.11.2025 15:49 Відповісти
Він поїхав за черговим траншем в сімейну копілку.По черзі мотаються то він,то сіярто.Друг від друга приховують хто більше отримує.
показати весь коментар
28.11.2025 16:10 Відповісти
Ср@ти він хотів на ваші "мандати".

Що ви йому зробите?
показати весь коментар
28.11.2025 16:12 Відповісти
Як тупо !!!!!!!!!!!
показати весь коментар
28.11.2025 16:16 Відповісти
Так прижміть йому яйки щоб навіть ходити не зміг!
показати весь коментар
28.11.2025 16:48 Відповісти
 
 