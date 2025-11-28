Орбан в Москве без европейского мандата, - Мерц
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится в Москве без европейского мандата.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с главой правительства Словении Робертом Голобом.
Без мандата
"Он (Орбан, - ред.) едет без европейского мандата и без согласования с нами. Однако это не является чем-то новым, у него нет ничего нового. У него есть собственные представления о завершении этой войны, но они до сих пор не реализовались... Сомневаюсь, что на этот раз он будет более успешным, чем в прошлый раз", - сказал Мерц.
Он напомнил, что в июле прошлого года Орбан уже совершил такую поездку, тогда она была не только безрезультатной - через несколько дней после этого произошли одни из самых масштабных атак российской армии по гражданской инфраструктуре и гражданским объектам в Украине. Мерц выразил надежду, что на этот раз "реакция России будет другой".
"Не ожидаем никакой пользы"
В свою очередь премьер Словении заявил, что "Виктор Орбан уже давно не играет за европейскую команду, и этот визит также вписывается в этот контекст".
"Мы не ожидаем никакой пользы или преимущества от этого визита, но, как сказал канцлер Мерц, будем надеяться, что он не нанесет серьезного ущерба, прежде всего не приведет к человеческим жертвам", - отметил он.
По его словам, европейским партнерам пришлось принять некоторые решения таким образом, чтобы Орбан не был о них информирован.
"Не потому, что мы не хотим его видеть среди нас, а потому, что это связано с определенными рисками. И поэтому мы должны сказать, что он действует в своих интересах", - отметил политик.
Что предшествовало?
- Накануне Владимир Путин заявил, что Москва и Будапешт обсуждают возможный приезд венгерского премьера.
- СМИ писали, что Орбан едет в Москву без согласования с ЕС для обсуждения энергетических и ядерных тем.
- 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Що ви йому зробите?