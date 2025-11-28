Орбан - Путину: Венгрия готова обеспечить площадку для мирных переговоров
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Орбан выразил надежду, что недавно обнародованные инициативы по урегулированию конфликта смогут привести к миру.
"Венгрия заинтересована в мире, и мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру. Наша сегодняшняя встреча дает мне возможность подтвердить, господин президент, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров и готова содействовать успешному завершению этого процесса", - отметил он.
Ранее в Венгрии также заявляли о готовности организовать встречу президентов России и США в Будапеште.
Путин, со своей стороны, отметил, что "будет рад" использовать венгерскую столицу для возможных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
