Орбан - Путину: Венгрия готова обеспечить площадку для мирных переговоров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Орбан выразил надежду, что недавно обнародованные инициативы по урегулированию конфликта смогут привести к миру.

"Венгрия заинтересована в мире, и мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру. Наша сегодняшняя встреча дает мне возможность подтвердить, господин президент, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров и готова содействовать успешному завершению этого процесса", - отметил он.

Ранее в Венгрии также заявляли о готовности организовать встречу президентов России и США в Будапеште.

Путин, со своей стороны, отметил, что "будет рад" использовать венгерскую столицу для возможных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Мирный план США

