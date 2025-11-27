Чем сильнее мы в защите на фронте, тем больше мы сможем достичь в дипломатии, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1373-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сейчас одинаково важны наша защита позиций, наше сопротивление на фронте и совместная с партнерами работа ради лучших дипломатических позиций. И все настроено на такую работу.

Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе - в конце недели - продолжит приближать пункты, которые у нас есть по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на путь к миру и гарантиям безопасности. Будет встреча делегаций. Украинская делегация будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу. Мы и сейчас на связи с американской стороной и с нашими европейскими друзьями.

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Это очевидно для всех в мире, что в России своей международно признанной территории не просто больше всего, а больше всего - не освоено и заброшено. Вся Россия существует ради Москвы и Петербурга, а все остальное у них если развалится - то никто и не заметит. Поэтому, когда они хотят еще километры украинской земли, это вообще не о территории для них. Это о пожизненной власти для них - это о покорении соседнего народа, и мы четко увидели, что от России нельзя ожидать ничего, кроме уничтожения. И не только мы это увидели - каждый в Европе, каждый сосед России - от Финляндии до Казахстана и Японии. Соответственно, все понимают, что нужно делать для защиты, и именно украинская защита позиций - ключевая задача наша и всех наших партнеров. Чем сильнее мы в защите на фронте, тем больше мы сможем достичь в дипломатии и тем более активно мир будет помогать нам давить на Россию, чтобы она закончила свою войну.

Сегодня состоялась важная встреча санкционных координаторов европейских государств. И если Путин не хочет останавливаться, санкции не будут останавливаться. Приоритеты понятны – бить по российской нефти, по российской технологической составляющей, по их финансам, по их активам, которые работают на российскую военную машину. Мир нам будет помогать", - рассказал Зеленский.

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