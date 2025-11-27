Чем сильнее мы в защите на фронте, тем больше мы сможем достичь в дипломатии, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1373-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас одинаково важны наша защита позиций, наше сопротивление на фронте и совместная с партнерами работа ради лучших дипломатических позиций. И все настроено на такую работу.
Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе - в конце недели - продолжит приближать пункты, которые у нас есть по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на путь к миру и гарантиям безопасности. Будет встреча делегаций. Украинская делегация будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу. Мы и сейчас на связи с американской стороной и с нашими европейскими друзьями.
Это очевидно для всех в мире, что в России своей международно признанной территории не просто больше всего, а больше всего - не освоено и заброшено. Вся Россия существует ради Москвы и Петербурга, а все остальное у них если развалится - то никто и не заметит. Поэтому, когда они хотят еще километры украинской земли, это вообще не о территории для них. Это о пожизненной власти для них - это о покорении соседнего народа, и мы четко увидели, что от России нельзя ожидать ничего, кроме уничтожения. И не только мы это увидели - каждый в Европе, каждый сосед России - от Финляндии до Казахстана и Японии. Соответственно, все понимают, что нужно делать для защиты, и именно украинская защита позиций - ключевая задача наша и всех наших партнеров. Чем сильнее мы в защите на фронте, тем больше мы сможем достичь в дипломатии и тем более активно мир будет помогать нам давить на Россию, чтобы она закончила свою войну.
Сегодня состоялась важная встреча санкционных координаторов европейских государств. И если Путин не хочет останавливаться, санкции не будут останавливаться. Приоритеты понятны – бить по российской нефти, по российской технологической составляющей, по их финансам, по их активам, которые работают на российскую военную машину. Мир нам будет помогать", - рассказал Зеленский.
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через твоїх ЗЄміндичів українська дипломатія помножена на нуль !
а ще гірше - підтримка західних друзів України
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Зате з того часу постійний рух!!!
12 квітня 1980 року в Ліберії стався державний переворот, або, як його ще називають, «п'яна революція». 29-річний сержант https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%27%D1%8E%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%BE%D1%83 Сем'юел Доу і компанія його друзів, сидячи у барі, вирішили захопити президентський палац. П'яні заколотники негайно здійснили свій план. Президент Республіки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82 Вільям Толберт і ряд його міністрів були вбиті, а сержант Доу, виступивши по радіо, оголосив себе президентом. Деякі з заколотників, прокинувшись на ранок наступного дня, навіть не пам'ятали, що зробили.
Після десятирічного правління країною 39-річний президент Ліберії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%27%D1%8E%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%BE%D1%83 Сем'юел Доу 9 вересня 1990 року був убитий польовим командиром Йєду Джонсоном, який привіз його в одну з будівель найбільшого в Західній Африці порту (Freeport), а потім по-звірячому вбив - йому спочатку зламали руки, потім кастрували, відрізали вухо і змусили його з'їсти, а потім вбили, причому це все знімали на відео, яке потім було представлене всьому світу. У 2007 році Джонсон отримав пост сенатора в уряді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D1%84 Елен Джонсон-Серліф - першої жінки-президента в Африці.
А ти, ЗЕсрань, крім звіздіти...
Очевидно,йому дозволено говорити будь-що.
Грабував зі своїми спільниками і цивільних, і військових!
>73 відсотки ідіотів на стовпах їх вішати.
просто позбавити права голосувати і бути обраними
>Просто навіжені сектанти
я навіть не за Порошенка.
ми були сильні з Порошенком, а з тобою ми виглядаємо як блазні
То для України і Українців важливіші успіхи у війні.
Чим більше я вас з міндічами грабую тім міцніше його і міндічів рахунки в офшорах.
сонце ☀️ Світить
вогонь 🔥 горить
правда таваріщЬ зєлєнскій?
а так, вони крадуть "з обороноздатності"
Дипломати, які мають професійну освіту, досвід, мають напрацьовані зв'язки з світовими лідерами, вільно володіють іноземними мовами,були відсторонені від "зеленського уряду", тому що вирішили, що Єрмак усіх замінить. Замінив.... і досягнення вашої "квартальної "дипломатії " вже бачимо!
Треба десь записати мудрий вислів Лідара щоб не забути.
Хіба не достатньо вулиці заасфальтувати та освітити???
******!!!
посилює корупція його міндіча -- наш фронт чи нашу дипломатію?
Там у нього в понеділок будуть зустрічі (те, що він анонсував, як важливі перемовини у зверненні). У вівторок летить в Ірландію. Передріздвяний Париж дуже красивий. І Дублін також.