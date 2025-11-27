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Новости Видео Мирные переговоры Обращение Зеленского
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Чем сильнее мы в защите на фронте, тем больше мы сможем достичь в дипломатии, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1373-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сейчас одинаково важны наша защита позиций, наше сопротивление на фронте и совместная с партнерами работа ради лучших дипломатических позиций. И все настроено на такую работу.

Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе - в конце недели - продолжит приближать пункты, которые у нас есть по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на путь к миру и гарантиям безопасности. Будет встреча делегаций. Украинская делегация будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу. Мы и сейчас на связи с американской стороной и с нашими европейскими друзьями.

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Это очевидно для всех в мире, что в России своей международно признанной территории не просто больше всего, а больше всего - не освоено и заброшено. Вся Россия существует ради Москвы и Петербурга, а все остальное у них если развалится - то никто и не заметит. Поэтому, когда они хотят еще километры украинской земли, это вообще не о территории для них. Это о пожизненной власти для них - это о покорении соседнего народа, и мы четко увидели, что от России нельзя ожидать ничего, кроме уничтожения. И не только мы это увидели - каждый в Европе, каждый сосед России - от Финляндии до Казахстана и Японии. Соответственно, все понимают, что нужно делать для защиты, и именно украинская защита позиций - ключевая задача наша и всех наших партнеров. Чем сильнее мы в защите на фронте, тем больше мы сможем достичь в дипломатии и тем более активно мир будет помогать нам давить на Россию, чтобы она закончила свою войну.

Сегодня состоялась важная встреча санкционных координаторов европейских государств. И если Путин не хочет останавливаться, санкции не будут останавливаться. Приоритеты понятны – бить по российской нефти, по российской технологической составляющей, по их финансам, по их активам, которые работают на российскую военную машину. Мир нам будет помогать", - рассказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24450) россия (97856) война в Украине (8433)
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Топ комментарии
+42
Під трибунал проклятого ішака
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27.11.2025 20:26 Ответить
+29
вова, меньше красти треба !!!!

через твоїх ЗЄміндичів українська дипломатія помножена на нуль !

а ще гірше - підтримка західних друзів України

.
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27.11.2025 20:30 Ответить
+18
Хто переможе? Армія левів, якою командує Ішак чи армія підарасів, якою командує *****?
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27.11.2025 20:26 Ответить
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Під трибунал проклятого ішака
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27.11.2025 20:26 Ответить
вова, меньше красти треба !!!!

через твоїх ЗЄміндичів українська дипломатія помножена на нуль !

а ще гірше - підтримка західних друзів України

.
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27.11.2025 20:30 Ответить
Вумний, аж страшно! Залужного зняв бо тебе застій на фронті не влаштовував?!?!
Зате з того часу постійний рух!!!
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27.11.2025 22:01 Ответить
Знов читає з бумажки, суфльор ***** й..баний
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27.11.2025 21:25 Ответить
В історії різних країн світу з їх правителями ставались різні цікаві історії. Ось для прикладу Ліберія.
12 квітня 1980 року в Ліберії стався державний переворот, або, як його ще називають, «п'яна революція». 29-річний сержант https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%27%D1%8E%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%BE%D1%83 Сем'юел Доу і компанія його друзів, сидячи у барі, вирішили захопити президентський палац. П'яні заколотники негайно здійснили свій план. Президент Республіки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82 Вільям Толберт і ряд його міністрів були вбиті, а сержант Доу, виступивши по радіо, оголосив себе президентом. Деякі з заколотників, прокинувшись на ранок наступного дня, навіть не пам'ятали, що зробили.
Після десятирічного правління країною 39-річний президент Ліберії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%27%D1%8E%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%BE%D1%83 Сем'юел Доу 9 вересня 1990 року був убитий польовим командиром Йєду Джонсоном, який привіз його в одну з будівель найбільшого в Західній Африці порту (Freeport), а потім по-звірячому вбив - йому спочатку зламали руки, потім кастрували, відрізали вухо і змусили його з'їсти, а потім вбили, причому це все знімали на відео, яке потім було представлене всьому світу. У 2007 році Джонсон отримав пост сенатора в уряді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D1%84 Елен Джонсон-Серліф - першої жінки-президента в Африці.
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27.11.2025 21:39 Ответить
зелену мерзоту мародерів треба вішати , далі- катастрофа
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28.11.2025 00:22 Ответить
Хто переможе? Армія левів, якою командує Ішак чи армія підарасів, якою командує *****?
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27.11.2025 20:26 Ответить
бангладежці
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27.11.2025 20:30 Ответить
Звіздіти не мішки носити...
А ти, ЗЕсрань, крім звіздіти...
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27.11.2025 20:26 Ответить
Обкурилося свіжого коксу і несе, ти ж ухилянту провалив мобілізацію і хоче щоб фронт тримався, може треба нову владу ? Стара зіпсувалася повністю...
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27.11.2025 20:26 Ответить
У той час, як потужні «дипломати» дєрмак і умєров, ведуть запеклу боротьбу на дипломатичному фронті, їх соратники, збірний батальйон слуг і 95-кварталу героїчно захищають Покровськ
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27.11.2025 20:28 Ответить
Треба змусити нато ввести війська. Ви всі знаєте як це зробити.
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27.11.2025 20:28 Ответить
тут не факт що нато впишеться за країни Балтії...
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27.11.2025 20:31 Ответить
тут не факт що Зе на це погодиться.
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27.11.2025 20:48 Ответить
А хто його питати буде ,після міндічгейту для Трампа він відпрацьований матеріал ,порожнє місце.
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27.11.2025 22:06 Ответить
А в реалі робить все навпаки.
Очевидно,йому дозволено говорити будь-що.
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27.11.2025 20:30 Ответить
Надосягав пАтужний гігаВАТНИК!
Грабував зі своїми спільниками і цивільних, і військових!
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27.11.2025 20:31 Ответить
а нащо тоді розкрадав країну
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27.11.2025 20:34 Ответить
це не його країна, тут він просто "заробляє"
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27.11.2025 20:38 Ответить
я в Україні, це просто VPN.

>73 відсотки ідіотів на стовпах їх вішати.

просто позбавити права голосувати і бути обраними

>Просто навіжені сектанти

я навіть не за Порошенка.
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27.11.2025 20:51 Ответить
На 7-й рік президенства та 4-й рік війни у тебе прозріння! Нарешті.
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27.11.2025 20:37 Ответить
Ішак - зрадник, мародер. За всіма законами війни це обкурене чмо мало би бути розстріляне без суду та слідства.
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27.11.2025 20:38 Ответить
Чим сильніші ми в захисті на фронті, тим більше ми зможемо досягти в дипломатії, але ми з Алібабою і Карлсоном зробимо все навпаки.
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27.11.2025 20:39 Ответить
нікчема збирає останні сили ?
ми були сильні з Порошенком, а з тобою ми виглядаємо як блазні
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27.11.2025 20:39 Ответить
Та не хитруй Зєля - ''двушка на москву'' для тебе важливіше.

То для України і Українців важливіші успіхи у війні.
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27.11.2025 20:39 Ответить
Вова мав на увазі наступне:
Чим більше я вас з міндічами грабую тім міцніше його і міндічів рахунки в офшорах.
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27.11.2025 20:40 Ответить
Це Трамп надає дані про стан речей на фронті , а не навпаки. Кого він дума наїбати, крім пересічних.
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27.11.2025 20:44 Ответить
в ще у світі навіть ВОДА Тече
сонце ☀️ Світить
вогонь 🔥 горить
правда таваріщЬ зєлєнскій?
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27.11.2025 20:45 Ответить
він тролить ще й знущається...
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27.11.2025 20:49 Ответить
Та він навіть не поняв що сказав написано "стоїть з героїчною пикою" - він виконує
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27.11.2025 21:07 Ответить
Чим сильніші ми в захисті на фронті, тим більше ми зможемо сп...здити
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27.11.2025 20:50 Ответить
якби це так було, у нас була би найсильніша армія на континенті - бо тоді вони могли б красти ще більше

а так, вони крадуть "з обороноздатності"
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27.11.2025 20:53 Ответить
Здається що вже і литвин,автор текстів промов і зверень,почав наркоманити
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27.11.2025 20:56 Ответить
зверень - це десятка! ☺️
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27.11.2025 21:28 Ответить
Що значить почав?
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27.11.2025 21:29 Ответить
Де ти,падлюка,в 2019 році був? Не рий яму другому бо сам попадеш,але хотів би тебе бачити на нарах.За все!
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27.11.2025 20:59 Ответить
"Чим сильніші ми в захисті на фронті, тим більше ми зможемо досягти в дипломатії " Джерело: https://censor.net/ua/v3587417
Дипломати, які мають професійну освіту, досвід, мають напрацьовані зв'язки з світовими лідерами, вільно володіють іноземними мовами,були відсторонені від "зеленського уряду", тому що вирішили, що Єрмак усіх замінить. Замінив.... і досягнення вашої "квартальної "дипломатії " вже бачимо!
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27.11.2025 21:04 Ответить
Найвеличніший став найвеличнішим філософом. Чим сильніший захист - тим ми сильніші в дипломатії. Чим краще ми поїмо з ранку - тим сильніше ми покакаємо ввечері.
Треба десь записати мудрий вислів Лідара щоб не забути.
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27.11.2025 21:11 Ответить
Серйозно? А чого ж ти гнида довів армію до такого стану, а головне довів свідомо, і тепер розповідаєш очевидні речі , і не буде ні якого миру якщо ти погодишся на капітуляцію, буде окупація а потім руский мір з всіма його наслідками, нам ні чого більше не залишається як оборонятися, це треба було робити до цього чотири роки яких ти гнида похерив свідомо знищивши купу людей і ресурсів.
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27.11.2025 21:12 Ответить
Схоже, в НАБУ є ще крутіше розслідування щодо цього імітатора президента, раз він маніпулює емоціями елехторату
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27.11.2025 21:18 Ответить
Зеленський зробив все що можно щоб ми підписали капітуляцію.
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27.11.2025 21:22 Ответить
Чим менше ми будемо грабувати тим ...
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27.11.2025 21:41 Ответить
Та ну!!!
Хіба не достатньо вулиці заасфальтувати та освітити???
******!!!
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27.11.2025 21:46 Ответить
Піздобол проклятий. Привіт із Запоріжжя.
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27.11.2025 21:51 Ответить
Так тобі краще знати що в рашці робиться ,ти там кар'єру робив і жив багато років - владімір владіміровіч забєрітє мєня за долгі.
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27.11.2025 22:03 Ответить
Все правильно сказано... Але я не можу зрозуміти, що, на думку Зеленського,
посилює корупція його міндіча -- наш фронт чи нашу дипломатію?
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27.11.2025 22:07 Ответить
Тому при такому розкраданні коштів з бюджету у нас відсутня дипломатія?
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27.11.2025 22:32 Ответить
Опозорил Украину, мародер.
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27.11.2025 22:37 Ответить
Хлопці криком кричать, що нема навіть мавіків....те гундосе чмо пи@дить і знімає відоси....тварина
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27.11.2025 22:44 Ответить
Зеленський зі своєю жінкою в неділю прибуде до Парижу.
Там у нього в понеділок будуть зустрічі (те, що він анонсував, як важливі перемовини у зверненні). У вівторок летить в Ірландію. Передріздвяний Париж дуже красивий. І Дублін також.
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27.11.2025 22:46 Ответить
Київ йде спати в метро
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27.11.2025 23:45 Ответить
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27.11.2025 22:56 Ответить
Мерзенний, цинічний ублюдок...
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27.11.2025 23:38 Ответить
Імбецил, в тебе фронти вже валяться, а дипломатію веде ларьочник!
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28.11.2025 01:11 Ответить
Весь твой популятивно-манипулятивный спич можно перевести аак: 'в защите жопа (по моей вине) потому нас дипломатично послали на х. Не благодарите."
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28.11.2025 05:03 Ответить
Мрозь, де фламінгі?! Де 3000 ракет та 2 000 000 дронів?!
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28.11.2025 09:06 Ответить
 
 