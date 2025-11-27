Чим сильніші ми в захисті на фронті, тим більше ми зможемо досягти в дипломатії, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1373-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз однаково важливі наш захист позицій, наш спротив на фронті й спільна з партнерами робота заради кращих дипломатичних позицій. І все налаштоване на таку роботу.
Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні – наприкінці тижня – продовжить наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру й гарантій безпеки. Буде зустріч делегацій. Українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу. Ми й зараз на зв’язку з американською стороною та з нашими європейськими друзями.
Це очевидно для всіх у світі, що в Росії своєї міжнародно визнаної території не просто найбільше, а найбільше не освоєно й занедбано. Вся Росія існує заради Москви та Петербурга, а все інше у них якщо розвалиться – то ніхто й не помітить. Тому, коли вони хочуть іще кілометри української землі, це взагалі не про територію для них. Це про довічну владу для них – це про підкорення сусіднього народу, і ми чітко побачили, що від Росії не можна очікувати нічого, крім знищення. І не тільки ми це побачили – кожен у Європі, кожен сусід Росії – від Фінляндії до Казахстану та Японії. Відповідно, всі розуміють, що треба робити для захисту, і саме український захист позицій – ключове завдання наше й усіх наших партнерів. Чим сильніші ми в захисті на фронті, тим більше ми зможемо досягти в дипломатії і тим більш активно світ допомагатиме нам тиснути на Росію, щоб вона закінчила свою війну.
Сьогодні відбулася важлива зустріч санкційних координаторів європейських держав. І якщо Путін не хоче зупинятись, санкції не будуть зупинятись. Пріоритети зрозумілі – бити по російській нафті, по російській технологічній складовій, по їхніх фінансах, по їхніх активах, які працюють на російську воєнну машину. Світ нам допомагатиме", - розповів Зеленський.
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через твоїх ЗЄміндичів українська дипломатія помножена на нуль !
а ще гірше - підтримка західних друзів України
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Зате з того часу постійний рух!!!
12 квітня 1980 року в Ліберії стався державний переворот, або, як його ще називають, «п'яна революція». 29-річний сержант https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%27%D1%8E%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%BE%D1%83 Сем'юел Доу і компанія його друзів, сидячи у барі, вирішили захопити президентський палац. П'яні заколотники негайно здійснили свій план. Президент Республіки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82 Вільям Толберт і ряд його міністрів були вбиті, а сержант Доу, виступивши по радіо, оголосив себе президентом. Деякі з заколотників, прокинувшись на ранок наступного дня, навіть не пам'ятали, що зробили.
Після десятирічного правління країною 39-річний президент Ліберії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%27%D1%8E%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%BE%D1%83 Сем'юел Доу 9 вересня 1990 року був убитий польовим командиром Йєду Джонсоном, який привіз його в одну з будівель найбільшого в Західній Африці порту (Freeport), а потім по-звірячому вбив - йому спочатку зламали руки, потім кастрували, відрізали вухо і змусили його з'їсти, а потім вбили, причому це все знімали на відео, яке потім було представлене всьому світу. У 2007 році Джонсон отримав пост сенатора в уряді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D1%84 Елен Джонсон-Серліф - першої жінки-президента в Африці.
А ти, ЗЕсрань, крім звіздіти...
Очевидно,йому дозволено говорити будь-що.
Грабував зі своїми спільниками і цивільних, і військових!
>73 відсотки ідіотів на стовпах їх вішати.
просто позбавити права голосувати і бути обраними
>Просто навіжені сектанти
я навіть не за Порошенка.
ми були сильні з Порошенком, а з тобою ми виглядаємо як блазні
То для України і Українців важливіші успіхи у війні.
Чим більше я вас з міндічами грабую тім міцніше його і міндічів рахунки в офшорах.
сонце ☀️ Світить
вогонь 🔥 горить
правда таваріщЬ зєлєнскій?
а так, вони крадуть "з обороноздатності"
Дипломати, які мають професійну освіту, досвід, мають напрацьовані зв'язки з світовими лідерами, вільно володіють іноземними мовами,були відсторонені від "зеленського уряду", тому що вирішили, що Єрмак усіх замінить. Замінив.... і досягнення вашої "квартальної "дипломатії " вже бачимо!
Треба десь записати мудрий вислів Лідара щоб не забути.
Хіба не достатньо вулиці заасфальтувати та освітити???
******!!!
посилює корупція його міндіча -- наш фронт чи нашу дипломатію?
Там у нього в понеділок будуть зустрічі (те, що він анонсував, як важливі перемовини у зверненні). У вівторок летить в Ірландію. Передріздвяний Париж дуже красивий. І Дублін також.