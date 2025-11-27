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Новини Відео Мирні перемовини Звернення Зеленського
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Чим сильніші ми в захисті на фронті, тим більше ми зможемо досягти в дипломатії, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців  наприкінці 1373-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

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"Зараз однаково важливі наш захист позицій, наш спротив на фронті й спільна з партнерами робота заради кращих дипломатичних позицій. І все налаштоване на таку роботу.

Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні – наприкінці тижня – продовжить наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру й гарантій безпеки. Буде зустріч делегацій. Українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу. Ми й зараз на зв’язку з американською стороною та з нашими європейськими друзями.

Також читайте: Зеленський привітав Трампа із Днем подяки: Очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії

Це очевидно для всіх у світі, що в Росії своєї міжнародно визнаної території не просто найбільше, а найбільше не освоєно й занедбано. Вся Росія існує заради Москви та Петербурга, а все інше у них якщо розвалиться – то ніхто й не помітить. Тому, коли вони хочуть іще кілометри української землі, це взагалі не про територію для них. Це про довічну владу для них – це про підкорення сусіднього народу, і ми чітко побачили, що від Росії не можна очікувати нічого, крім знищення. І не тільки ми це побачили – кожен у Європі, кожен сусід Росії – від Фінляндії до Казахстану та Японії. Відповідно, всі розуміють, що треба робити для захисту, і саме український захист позицій – ключове завдання наше й усіх наших партнерів. Чим сильніші ми в захисті на фронті, тим більше ми зможемо досягти в дипломатії і тим більш активно світ допомагатиме нам тиснути на Росію, щоб вона закінчила свою війну.

Сьогодні відбулася важлива зустріч санкційних координаторів європейських держав. І якщо Путін не хоче зупинятись, санкції не будуть зупинятись. Пріоритети зрозумілі – бити по російській нафті, по російській технологічній складовій, по їхніх фінансах, по їхніх активах, які працюють на російську воєнну машину. Світ нам допомагатиме", - розповів Зеленський.

Також читайте: США дадуть гарантії безпеки Україні лише після підписання угоди, - Рубіо

Автор: 

Зеленський Володимир (27976) росія (70371) війна в Україні (8494)
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Топ коментарі
+42
Під трибунал проклятого ішака
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27.11.2025 20:26 Відповісти
+29
вова, меньше красти треба !!!!

через твоїх ЗЄміндичів українська дипломатія помножена на нуль !

а ще гірше - підтримка західних друзів України

.
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27.11.2025 20:30 Відповісти
+18
Хто переможе? Армія левів, якою командує Ішак чи армія підарасів, якою командує *****?
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27.11.2025 20:26 Відповісти
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Під трибунал проклятого ішака
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27.11.2025 20:26 Відповісти
вова, меньше красти треба !!!!

через твоїх ЗЄміндичів українська дипломатія помножена на нуль !

а ще гірше - підтримка західних друзів України

.
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27.11.2025 20:30 Відповісти
Вумний, аж страшно! Залужного зняв бо тебе застій на фронті не влаштовував?!?!
Зате з того часу постійний рух!!!
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27.11.2025 22:01 Відповісти
Знов читає з бумажки, суфльор ***** й..баний
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27.11.2025 21:25 Відповісти
В історії різних країн світу з їх правителями ставались різні цікаві історії. Ось для прикладу Ліберія.
12 квітня 1980 року в Ліберії стався державний переворот, або, як його ще називають, «п'яна революція». 29-річний сержант https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%27%D1%8E%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%BE%D1%83 Сем'юел Доу і компанія його друзів, сидячи у барі, вирішили захопити президентський палац. П'яні заколотники негайно здійснили свій план. Президент Республіки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82 Вільям Толберт і ряд його міністрів були вбиті, а сержант Доу, виступивши по радіо, оголосив себе президентом. Деякі з заколотників, прокинувшись на ранок наступного дня, навіть не пам'ятали, що зробили.
Після десятирічного правління країною 39-річний президент Ліберії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%27%D1%8E%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%BE%D1%83 Сем'юел Доу 9 вересня 1990 року був убитий польовим командиром Йєду Джонсоном, який привіз його в одну з будівель найбільшого в Західній Африці порту (Freeport), а потім по-звірячому вбив - йому спочатку зламали руки, потім кастрували, відрізали вухо і змусили його з'їсти, а потім вбили, причому це все знімали на відео, яке потім було представлене всьому світу. У 2007 році Джонсон отримав пост сенатора в уряді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D1%84 Елен Джонсон-Серліф - першої жінки-президента в Африці.
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27.11.2025 21:39 Відповісти
зелену мерзоту мародерів треба вішати , далі- катастрофа
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28.11.2025 00:22 Відповісти
Хто переможе? Армія левів, якою командує Ішак чи армія підарасів, якою командує *****?
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27.11.2025 20:26 Відповісти
бангладежці
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27.11.2025 20:30 Відповісти
Звіздіти не мішки носити...
А ти, ЗЕсрань, крім звіздіти...
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27.11.2025 20:26 Відповісти
Обкурилося свіжого коксу і несе, ти ж ухилянту провалив мобілізацію і хоче щоб фронт тримався, може треба нову владу ? Стара зіпсувалася повністю...
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27.11.2025 20:26 Відповісти
У той час, як потужні «дипломати» дєрмак і умєров, ведуть запеклу боротьбу на дипломатичному фронті, їх соратники, збірний батальйон слуг і 95-кварталу героїчно захищають Покровськ
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27.11.2025 20:28 Відповісти
Треба змусити нато ввести війська. Ви всі знаєте як це зробити.
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27.11.2025 20:28 Відповісти
тут не факт що нато впишеться за країни Балтії...
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27.11.2025 20:31 Відповісти
тут не факт що Зе на це погодиться.
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27.11.2025 20:48 Відповісти
А хто його питати буде ,після міндічгейту для Трампа він відпрацьований матеріал ,порожнє місце.
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27.11.2025 22:06 Відповісти
А в реалі робить все навпаки.
Очевидно,йому дозволено говорити будь-що.
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27.11.2025 20:30 Відповісти
Надосягав пАтужний гігаВАТНИК!
Грабував зі своїми спільниками і цивільних, і військових!
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27.11.2025 20:31 Відповісти
а нащо тоді розкрадав країну
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27.11.2025 20:34 Відповісти
це не його країна, тут він просто "заробляє"
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27.11.2025 20:38 Відповісти
я в Україні, це просто VPN.

>73 відсотки ідіотів на стовпах їх вішати.

просто позбавити права голосувати і бути обраними

>Просто навіжені сектанти

я навіть не за Порошенка.
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27.11.2025 20:51 Відповісти
На 7-й рік президенства та 4-й рік війни у тебе прозріння! Нарешті.
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27.11.2025 20:37 Відповісти
Ішак - зрадник, мародер. За всіма законами війни це обкурене чмо мало би бути розстріляне без суду та слідства.
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27.11.2025 20:38 Відповісти
Чим сильніші ми в захисті на фронті, тим більше ми зможемо досягти в дипломатії, але ми з Алібабою і Карлсоном зробимо все навпаки.
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27.11.2025 20:39 Відповісти
нікчема збирає останні сили ?
ми були сильні з Порошенком, а з тобою ми виглядаємо як блазні
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27.11.2025 20:39 Відповісти
Та не хитруй Зєля - ''двушка на москву'' для тебе важливіше.

То для України і Українців важливіші успіхи у війні.
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27.11.2025 20:39 Відповісти
Вова мав на увазі наступне:
Чим більше я вас з міндічами грабую тім міцніше його і міндічів рахунки в офшорах.
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27.11.2025 20:40 Відповісти
Це Трамп надає дані про стан речей на фронті , а не навпаки. Кого він дума наїбати, крім пересічних.
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27.11.2025 20:44 Відповісти
в ще у світі навіть ВОДА Тече
сонце ☀️ Світить
вогонь 🔥 горить
правда таваріщЬ зєлєнскій?
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27.11.2025 20:45 Відповісти
він тролить ще й знущається...
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27.11.2025 20:49 Відповісти
Та він навіть не поняв що сказав написано "стоїть з героїчною пикою" - він виконує
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27.11.2025 21:07 Відповісти
Чим сильніші ми в захисті на фронті, тим більше ми зможемо сп...здити
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27.11.2025 20:50 Відповісти
якби це так було, у нас була би найсильніша армія на континенті - бо тоді вони могли б красти ще більше

а так, вони крадуть "з обороноздатності"
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27.11.2025 20:53 Відповісти
Здається що вже і литвин,автор текстів промов і зверень,почав наркоманити
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27.11.2025 20:56 Відповісти
зверень - це десятка! ☺️
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27.11.2025 21:28 Відповісти
Що значить почав?
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27.11.2025 21:29 Відповісти
Де ти,падлюка,в 2019 році був? Не рий яму другому бо сам попадеш,але хотів би тебе бачити на нарах.За все!
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27.11.2025 20:59 Відповісти
"Чим сильніші ми в захисті на фронті, тим більше ми зможемо досягти в дипломатії " Джерело: https://censor.net/ua/v3587417
Дипломати, які мають професійну освіту, досвід, мають напрацьовані зв'язки з світовими лідерами, вільно володіють іноземними мовами,були відсторонені від "зеленського уряду", тому що вирішили, що Єрмак усіх замінить. Замінив.... і досягнення вашої "квартальної "дипломатії " вже бачимо!
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27.11.2025 21:04 Відповісти
Найвеличніший став найвеличнішим філософом. Чим сильніший захист - тим ми сильніші в дипломатії. Чим краще ми поїмо з ранку - тим сильніше ми покакаємо ввечері.
Треба десь записати мудрий вислів Лідара щоб не забути.
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27.11.2025 21:11 Відповісти
Серйозно? А чого ж ти гнида довів армію до такого стану, а головне довів свідомо, і тепер розповідаєш очевидні речі , і не буде ні якого миру якщо ти погодишся на капітуляцію, буде окупація а потім руский мір з всіма його наслідками, нам ні чого більше не залишається як оборонятися, це треба було робити до цього чотири роки яких ти гнида похерив свідомо знищивши купу людей і ресурсів.
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27.11.2025 21:12 Відповісти
Схоже, в НАБУ є ще крутіше розслідування щодо цього імітатора президента, раз він маніпулює емоціями елехторату
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27.11.2025 21:18 Відповісти
Зеленський зробив все що можно щоб ми підписали капітуляцію.
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27.11.2025 21:22 Відповісти
Чим менше ми будемо грабувати тим ...
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27.11.2025 21:41 Відповісти
Та ну!!!
Хіба не достатньо вулиці заасфальтувати та освітити???
******!!!
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27.11.2025 21:46 Відповісти
Піздобол проклятий. Привіт із Запоріжжя.
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27.11.2025 21:51 Відповісти
Так тобі краще знати що в рашці робиться ,ти там кар'єру робив і жив багато років - владімір владіміровіч забєрітє мєня за долгі.
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27.11.2025 22:03 Відповісти
Все правильно сказано... Але я не можу зрозуміти, що, на думку Зеленського,
посилює корупція його міндіча -- наш фронт чи нашу дипломатію?
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27.11.2025 22:07 Відповісти
Тому при такому розкраданні коштів з бюджету у нас відсутня дипломатія?
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27.11.2025 22:32 Відповісти
Опозорил Украину, мародер.
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27.11.2025 22:37 Відповісти
Хлопці криком кричать, що нема навіть мавіків....те гундосе чмо пи@дить і знімає відоси....тварина
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27.11.2025 22:44 Відповісти
Зеленський зі своєю жінкою в неділю прибуде до Парижу.
Там у нього в понеділок будуть зустрічі (те, що він анонсував, як важливі перемовини у зверненні). У вівторок летить в Ірландію. Передріздвяний Париж дуже красивий. І Дублін також.
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27.11.2025 22:46 Відповісти
Київ йде спати в метро
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27.11.2025 23:45 Відповісти
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27.11.2025 22:56 Відповісти
Мерзенний, цинічний ублюдок...
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27.11.2025 23:38 Відповісти
Імбецил, в тебе фронти вже валяться, а дипломатію веде ларьочник!
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28.11.2025 01:11 Відповісти
Весь твой популятивно-манипулятивный спич можно перевести аак: 'в защите жопа (по моей вине) потому нас дипломатично послали на х. Не благодарите."
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28.11.2025 05:03 Відповісти
Мрозь, де фламінгі?! Де 3000 ракет та 2 000 000 дронів?!
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28.11.2025 09:06 Відповісти
 
 