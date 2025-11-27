Чим сильніші ми в захисті на фронті, тим більше ми зможемо досягти в дипломатії, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1373-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

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"Зараз однаково важливі наш захист позицій, наш спротив на фронті й спільна з партнерами робота заради кращих дипломатичних позицій. І все налаштоване на таку роботу.

Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні – наприкінці тижня – продовжить наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру й гарантій безпеки. Буде зустріч делегацій. Українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу. Ми й зараз на зв’язку з американською стороною та з нашими європейськими друзями.

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Це очевидно для всіх у світі, що в Росії своєї міжнародно визнаної території не просто найбільше, а найбільше не освоєно й занедбано. Вся Росія існує заради Москви та Петербурга, а все інше у них якщо розвалиться – то ніхто й не помітить. Тому, коли вони хочуть іще кілометри української землі, це взагалі не про територію для них. Це про довічну владу для них – це про підкорення сусіднього народу, і ми чітко побачили, що від Росії не можна очікувати нічого, крім знищення. І не тільки ми це побачили – кожен у Європі, кожен сусід Росії – від Фінляндії до Казахстану та Японії. Відповідно, всі розуміють, що треба робити для захисту, і саме український захист позицій – ключове завдання наше й усіх наших партнерів. Чим сильніші ми в захисті на фронті, тим більше ми зможемо досягти в дипломатії і тим більш активно світ допомагатиме нам тиснути на Росію, щоб вона закінчила свою війну.

Сьогодні відбулася важлива зустріч санкційних координаторів європейських держав. І якщо Путін не хоче зупинятись, санкції не будуть зупинятись. Пріоритети зрозумілі – бити по російській нафті, по російській технологічній складовій, по їхніх фінансах, по їхніх активах, які працюють на російську воєнну машину. Світ нам допомагатиме", - розповів Зеленський.

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