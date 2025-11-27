США дадуть гарантії безпеки Україні лише після підписання угоди, - Рубіо

Державний секретар Марко Рубіо повідомив європейських союзників, що саме ця вимога стала ключовою у пропозиціях, які Вашингтон передавав Києву протягом останнього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на слова європейського дипломата та співрозмовника, обізнаного з перебігом дискусій.

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"Президент Дональд Трамп планує проводити переговори щодо довготермінових гарантій безпеки для України пізніше...", - наголосив під час телефонної розмови з європейськими посадовцями у вівторок Рубіо.

Проте гарантії можливі лише після підписання угоди.

Українське керівництво розглядає західні гарантії безпеки як фундамент будь-якої життєздатної угоди з Росією. Члени НАТО ж намагаються з'ясувати, як підтримати країну, яка постраждала від війни у плані військової допомоги та за допомогою розвідки.

Трамп заявив, що не запрошуватиме лідера України Володимира Зеленського до Білого дому, доки не буде підписана угода.

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Гарантії безпеки будуть

Видання пише, що Рубіо згадав про гарантії безпеки для України під час переговорів минулого вікенду в Женеві, але не вдавався в подробиці і не повторив цю пропозицію під час телефонної розмови з британцями та французами.

"Адміністрація Трампа неодноразово підтверджувала, публічно і приватно, що будь-яка угода повинна передбачати повні гарантії безпеки та стримування для України.

Команда президента з національної безпеки продовжує працювати з обома сторонами, щоб покласти край цьому конфлікту і забезпечити тривалий, стійкий мир", - заявила заступниця речника Білого дому Анна Келлі.

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