США дадуть гарантії безпеки Україні лише після підписання угоди, - Рубіо
Державний секретар Марко Рубіо повідомив європейських союзників, що саме ця вимога стала ключовою у пропозиціях, які Вашингтон передавав Києву протягом останнього тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на слова європейського дипломата та співрозмовника, обізнаного з перебігом дискусій.
"Президент Дональд Трамп планує проводити переговори щодо довготермінових гарантій безпеки для України пізніше...", - наголосив під час телефонної розмови з європейськими посадовцями у вівторок Рубіо.
Проте гарантії можливі лише після підписання угоди.
Українське керівництво розглядає західні гарантії безпеки як фундамент будь-якої життєздатної угоди з Росією. Члени НАТО ж намагаються з'ясувати, як підтримати країну, яка постраждала від війни у плані військової допомоги та за допомогою розвідки.
Трамп заявив, що не запрошуватиме лідера України Володимира Зеленського до Білого дому, доки не буде підписана угода.
Гарантії безпеки будуть
Видання пише, що Рубіо згадав про гарантії безпеки для України під час переговорів минулого вікенду в Женеві, але не вдавався в подробиці і не повторив цю пропозицію під час телефонної розмови з британцями та французами.
"Адміністрація Трампа неодноразово підтверджувала, публічно і приватно, що будь-яка угода повинна передбачати повні гарантії безпеки та стримування для України.
Команда президента з національної безпеки продовжує працювати з обома сторонами, щоб покласти край цьому конфлікту і забезпечити тривалий, стійкий мир", - заявила заступниця речника Білого дому Анна Келлі.
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Це ж лайно зелене собою засрало все, засрало бездумно і цинічно, не маючі еі совісті, ні гідності, ні РОЗУМУ, ні тим більше - відповідальності!
Зіжрали розумних і сильних, залишивши по собі розруху у всьому на радістб всім стервятникам на планеті Земля і своїм ***********!!!😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Це "славнозвісне" НІХ*Я...
Вони у відкриту, найо6ують, вже в котрий раз, навіть не ховаються - хіба що тільки дивуються, в черговий раз, з глупства, довірливості та наївності українців.
Не зря Кушнер и Витькофф - тоже из террористов сами, предложили жертве план, который они Палестине впихнули. Горе побежденным так сказать.
США продає Україну та рятує агресора заради чого? - Бажаєте третю світову війну???
Друге. Злом міжнародного права на прецеденті України відкриває двері до будь-якої іншої агресії. Будь-кому, в кого достатньо для цього сил.
Ну а що: достатньо лише занести "долю" до адміністрації американського президента, чи комуняцького "прєдсєдатєля" - і роби що хочеш (правда, ці "деятелі", в підсумку, все одно наі6уть, і сжеруть потім обох - і агресора і жертву, ще й зароблять на тому - ну але хто про це думає?).
Тут вже казали: "умрі ті сегодня - а я завтра".
нам своє робить..
-Скажу после того, как поженимся )
віритидовіряти
Я всем верю. Но никому не доверяю
Тільки те, що пропонує трамп, ще мерзотніше, бо тоді хоч нікчемний, але був підписаний папірець. Тут же просто повірити на слово найчеснішому в галактиці робителю піс ділов, що потім він/вони щось там нададуть. А може й не нададуть. трамп сьогодні є, завтра немає, а новий презік штатів скаже - "ето піс діл трампа, до нього й звертайтеся".
До речі, кацапам він поки що нічого не пропонує підписати, цікаво, він хоч усвідомлює, що вони його з цим тупорилим піс ділом вчергове прокинуть як лоха? Таке враження що чубатому така роль подобається...
Тому вся ця метушня з "планом" москалів ні до чого на даному етапі не призведе.
Хороший одрук. Побажаймо трампону, щоб він опинився у бульйоні. ДУЖЕ гарячому.
Це потиснути одну руку х.йлу, знаючи, що в іншій ніж при цьому руде чмо теж протягує, а іншою показує московському підару великим пальцем вгору, а позаду дзеркало. Ну типу щоб без паліва.
Отже, головне - 1) ці гарантії не зобов'язують США до прямої військової допомоги; 2) США продовжать надавати певну логістичну підтримку, підтримку розвідданими на приблизно 10 років.
Це все, що стосується саме гарантій, про надання фінансової допомоги не йдеться, постачання зброї не обговорюється. Джерело: The Wall Street Journal.
🤬🤬🤬🤬🤬
Ні, хлопці - вранці вступ України до НАТО, вечером - угода про тимчасове припинення вогню з росіянами по лінії зіткнення (тимчасове, бо за своєю землею ми все одно прийдемо, коли загоїмо найважчі рани і переозброїмося).
Фільм "ТУПИЙ ТА ЩЕ ТУПІШИЙ" це 100% ШЕДЕВР кіноматографу США, котрий передбачив прихід таких республіканських БОВДУРІВ трампістів до влади, та повне фіаско США у світовій ГЕОПОЛІТИЦІ...!!!