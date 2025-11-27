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Новини Мирний план США
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США дадуть гарантії безпеки Україні лише після підписання угоди, - Рубіо

Вашингтон висуває умову Києву: гарантії лише після угоди — реакція союзників

Державний секретар Марко Рубіо повідомив європейських союзників, що саме ця вимога стала ключовою у пропозиціях, які Вашингтон передавав Києву протягом останнього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на слова європейського дипломата та співрозмовника, обізнаного з перебігом дискусій.

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"Президент Дональд Трамп планує проводити переговори щодо довготермінових гарантій безпеки для України пізніше...", - наголосив під час телефонної розмови з європейськими посадовцями у вівторок Рубіо.

Проте гарантії можливі лише після підписання угоди.

Українське керівництво розглядає західні гарантії безпеки як фундамент будь-якої життєздатної угоди з Росією. Члени НАТО ж намагаються з'ясувати, як підтримати країну, яка постраждала від війни у плані військової допомоги та за допомогою розвідки.

Трамп заявив, що не запрошуватиме лідера України Володимира Зеленського до Білого дому, доки не буде підписана угода.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умови справедливого миру з РФ має визначати лише Україна, - МЗС Канади

Гарантії безпеки будуть

Видання пише, що Рубіо згадав про гарантії безпеки для України під час переговорів минулого вікенду в Женеві, але не вдавався в подробиці і не повторив цю пропозицію під час телефонної розмови з британцями та французами.

"Адміністрація Трампа неодноразово підтверджувала, публічно і приватно, що будь-яка угода повинна передбачати повні гарантії безпеки та стримування для України.

Команда президента з національної безпеки продовжує працювати з обома сторонами, щоб покласти край цьому конфлікту і забезпечити тривалий, стійкий мир", - заявила заступниця речника Білого дому Анна Келлі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не прийме жодного "визнання" окупації території. Це наші "червоні лінії", - ОП

Автор: 

Зеленський Володимир (27976) Трамп Дональд (8918) Рубіо Марко (446)
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Топ коментарі
+54
Стульєв не буде. Нічого вони не дадуть. Це тупа замануха. Довіри до сша - нуль.
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27.11.2025 07:19 Відповісти
+50
Я после выборов девятнадцатого года вдрызг разругался с половиной своих друзей и знакомых и родственников. Которые топили за зелёные сопли. Сейчас не общаемся. Иногда жалко. А с другой стороны-Да и х** й с ними. Жаль только что и нормальных людей такие придурки в этот замес затянули.
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27.11.2025 06:46 Відповісти
+45
Прямим текстом каже що будуть най@бувати. Адміністрація зараз в США -просто один краще іншого. Весь мул і бруд піднявся з дна і керує першою країною світу.🤦
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27.11.2025 06:48 Відповісти
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Як би в нас була свідома, відповідальна, розумна влада, а не зелений ліфт гімна і лічинок в ньому, такого приниження з нами б не трапилось.
Це ж лайно зелене собою засрало все, засрало бездумно і цинічно, не маючі еі совісті, ні гідності, ні РОЗУМУ, ні тим більше - відповідальності!
Зіжрали розумних і сильних, залишивши по собі розруху у всьому на радістб всім стервятникам на планеті Земля і своїм ***********!!!😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
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27.11.2025 08:38 Відповісти
Буває і так, що "гарантії безпеки" насправді нічого не гарантують.
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27.11.2025 08:38 Відповісти
Це очевидно так і є. Нато то.ху...ня на мотузці, яка ногами дригає в повітрі
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27.11.2025 08:39 Відповісти
Вже раз гарантували.... і обеззброїли.
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27.11.2025 08:49 Відповісти
Гарантії треба підписати на зворотній стороні Будапештського меморандуму. Нахіба папір переводити....
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27.11.2025 08:39 Відповісти
О - дааа...
Це "славнозвісне" НІХ*Я...
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27.11.2025 08:41 Відповісти
немає дурнів, Донні!
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27.11.2025 08:46 Відповісти
Вони просто хочуть, щоби Україна підписала своє самознищення. Щоби потім, коли кацап прийде добивати Україну, сказати: "а ми вам нічого не винні, ви самі підписали - бачили очі, що купували". І будуть при тому, так нагло й хитренько посміхатися. Хуцпа, така хуцпа.
Вони у відкриту, найо6ують, вже в котрий раз, навіть не ховаються - хіба що тільки дивуються, в черговий раз, з глупства, довірливості та наївності українців.
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27.11.2025 08:46 Відповісти
Все так, тільки де там серед тих хто щось вирішує від імені України - можна побачити українців?
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27.11.2025 11:41 Відповісти
Ну так. А "департамент 3.14здежа", розповідає "манюпасу" (як завжди), що "все пучком". І той хаває. Бо, навіть елементарного виборчого цензу на адекватність у нас немає. У нас легко можуть голосувати навіть ті, хто української мови не знає (що вже казати за Конституцію).
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27.11.2025 13:50 Відповісти
Це вже навіть не приховують,що хочуть як лохів "розвести".
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27.11.2025 08:48 Відповісти
Яка груба гра в наперстки. Робіть ставку і гадайте - під яким наперстком кулька з гарантіями безпеки... На це може повестися тільки лопоухий лошара.
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27.11.2025 08:52 Відповісти
Ну що будапештський меморандум 2 - 0? Американці ви повторюєтесь.
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27.11.2025 08:53 Відповісти
Як тут не згадати путініста, але схоже він був правий " ну і туппиє".
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27.11.2025 09:00 Відповісти
Щоб тебе сонати на тому гольф полі....підстилка путінська.,.
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27.11.2025 08:53 Відповісти
Помри ти сьогодні, а я - завтра...
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27.11.2025 09:08 Відповісти
Вчора він прямим текстом заявив, що задача віткофа "продати Україну росії" як можна вигідніше для сша. То про які гарантії ПОТІМ може йти мова? Він просто торгує нами для отримання гешефту для себе.
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27.11.2025 09:09 Відповісти
Звучить, як дівку в гарем жадібні батьки-імбецили торгують
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27.11.2025 09:43 Відповісти
Галімий розводняк для кінчених лохів. Вибачте за високий штіль...
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27.11.2025 09:19 Відповісти
А не піди би науйх рубіо і всій команді рудої мавпи
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27.11.2025 09:19 Відповісти
До забуття мирного плану трампом 3, 2, ...
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27.11.2025 09:23 Відповісти
Смажьте, а олію підвезутиме потім.
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27.11.2025 09:24 Відповісти
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27.11.2025 09:30 Відповісти
А колись були часи коли США стояли на захисті демократії та свободи, на захисті міжнародного права..... колись....
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27.11.2025 09:31 Відповісти
Кто бы мог подумать, что в наши дни, чиновники США практически открыто будут отстаивают интересы кремлевских террористов ....
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27.11.2025 09:42 Відповісти
США уже лет 70 как поддерживают террористов. Так что им не впервой теперь поддержать рашистов-террористов.
Не зря Кушнер и Витькофф - тоже из террористов сами, предложили жертве план, который они Палестине впихнули. Горе побежденным так сказать.
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29.11.2025 02:48 Відповісти
Такі гарантії, як за будапештським меморандумом?
США продає Україну та рятує агресора заради чого? - Бажаєте третю світову війну???
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27.11.2025 09:33 Відповісти
Не буде третьої світової, сша поділять світ разом з парашою та жовтопикими, та й на цьому все...
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27.11.2025 10:35 Відповісти
А ділилка в них вже отросла, як вважаєш?
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27.11.2025 12:23 Відповісти
Подивимось...
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27.11.2025 13:14 Відповісти
росія Україною не задовільниться. І ніколи до цього не вдовольнялася - нічим. Це перше.
Друге. Злом міжнародного права на прецеденті України відкриває двері до будь-якої іншої агресії. Будь-кому, в кого достатньо для цього сил.
Ну а що: достатньо лише занести "долю" до адміністрації американського президента, чи комуняцького "прєдсєдатєля" - і роби що хочеш (правда, ці "деятелі", в підсумку, все одно наі6уть, і сжеруть потім обох - і агресора і жертву, ще й зароблять на тому - ну але хто про це думає?).
Тут вже казали: "умрі ті сегодня - а я завтра".
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27.11.2025 14:16 Відповісти
Жадібним завжди мало. Спочатку поділять, а потім перегризуться.
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27.11.2025 14:33 Відповісти
я казала в 19р ,українці які вибрали малороса 🤡 наркомана ,розрушили відносини з Ізраелем , єдине шо Ізраель цього чекав вже 6о років сам...бо їм українці не треба , на український землі і це факт ,трамп їх воїн , а ху* ло їх виконавець ...історія ще в цьому розбереттся ...
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27.11.2025 09:35 Відповісти
головне шнапс закусюй
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27.11.2025 12:24 Відповісти
...
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27.11.2025 12:50 Відповісти
А німцям українці потрібні, чучундра з чисто українським імʼям "Луіза"?
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27.11.2025 22:30 Відповісти
ти чучундрило кацапське ...правильне ім'я Луїза ...
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27.11.2025 22:34 Відповісти
И шапочку с фольги на голову непременно!
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27.11.2025 14:34 Відповісти
Галимый разводняк!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.11.2025 09:35 Відповісти
ага, мійтато казав: "обіцяти не значить женитися"
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27.11.2025 09:39 Відповісти
омериканці Трумпа, не витрачайте зайве рідини, пітніючи, коли обіцяєте фігню - у нас вже є одні гарантії від "американців Будапешта", тому якось вже пох на пустопорожні обіцянки мародерів та людожерів..
нам своє робить..
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27.11.2025 09:44 Відповісти
Украинская делегация на переговорах, как с США так и с кремлевскими террористами, должна помнить знаменитое: "Янелох"
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27.11.2025 09:51 Відповісти
Це не позиція Рубіо. Це позиція Трампа, яку Рубіо зобов'язаний транслювати.
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27.11.2025 10:00 Відповісти
Шо цілком логічно. Гарнтій до миру не може бути ніяк , інакше це вступ у війну для гаранта .
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27.11.2025 10:19 Відповісти
Логічно - що гарантії почнуться з початком миру, але не те, що обговорення гарантій почнеться тільки тоді. Бо без цього - ми виводимо війська з фортець Донбасу у поле, кацапи зі свого боку нічого не виконують і починають нові штурми - а гарантій ще жодних немає, бо "Президент Дональд Трамп планує проводити переговори щодо довготермінових гарантій безпеки для України пізніше..."
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27.11.2025 11:02 Відповісти
Плану миру теж нема на даний момент, а без нього нема сенсу щось обговорювати.
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27.11.2025 11:13 Відповісти
План миру без гарантій беспеки існувати не може в принципі. Гарантії беспеки для України мають бути вписані у мирний договір і підписуватись виключно одночасно, а не "пізніше"
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27.11.2025 11:18 Відповісти
-Милая, ты меня любишь?
-Скажу после того, как поженимся )
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27.11.2025 10:16 Відповісти
Ціну Гарантій безпеки від США Україна відчуває вже 12 років. Щоб зекономити папір пишіть ті нові ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ на зворотній сторінці БУДАПЕШТСЬКИХ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ.
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27.11.2025 10:17 Відповісти
Слово ZEкономити якось по іншому сприймається після 6 років правління віслюка, ні?
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27.11.2025 11:45 Відповісти
А є якісь причини вірити його словам = Америці ?
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27.11.2025 10:23 Відповісти
вірити довіряти
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27.11.2025 10:24 Відповісти
Будапешт 2.0
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27.11.2025 10:27 Відповісти
Гірше
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27.11.2025 14:46 Відповісти
Згадайте слова Мююллера
Я всем верю. Но никому не доверяю
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27.11.2025 10:27 Відповісти
Ця х**ня вже була, Будапештський меморандум називається.
Тільки те, що пропонує трамп, ще мерзотніше, бо тоді хоч нікчемний, але був підписаний папірець. Тут же просто повірити на слово найчеснішому в галактиці робителю піс ділов, що потім він/вони щось там нададуть. А може й не нададуть. трамп сьогодні є, завтра немає, а новий презік штатів скаже - "ето піс діл трампа, до нього й звертайтеся".
До речі, кацапам він поки що нічого не пропонує підписати, цікаво, він хоч усвідомлює, що вони його з цим тупорилим піс ділом вчергове прокинуть як лоха? Таке враження що чубатому така роль подобається...
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27.11.2025 10:32 Відповісти
і підписати її буде треба в Будапешті
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27.11.2025 10:36 Відповісти
Ні,утром денгі- вечером стулья.
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27.11.2025 10:44 Відповісти
Те, що дадуть після - це зрозуміло, але які саме дадуть гарантії - має бути чітко прописано в договорі. А переводити перемовини про гарантії після підписання договору - це розвод.
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27.11.2025 10:59 Відповісти
Гарантій ніяких не дадуть. Будуть "консультації", "розвідданні", "моральна підтримка", але гарантій військової допомоги (введення військ США до України) ці "союзнічкі" не нададуть.

Тому вся ця метушня з "планом" москалів ні до чого на даному етапі не призведе.
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27.11.2025 11:26 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/N01CCyJOGfw Гаррі Каспаров жорстко розіс політиків НАТО на Міжнародному форумі з безпеки в Галіфаксі (2:50)
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27.11.2025 11:10 Відповісти
МОжливо таке, що опісля підписання половину хотілок окупантів , скажуть в США з Кремлівського дому, Трампон в бульонівці - а ви чули що я таке обіцяв??? Але ладно .. дамо гарантію безпеки...але ви підпишіть всі путінські хотілки..
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27.11.2025 11:15 Відповісти
>> Трампон в бульонівці...
Хороший одрук. Побажаймо трампону, щоб він опинився у бульйоні. ДУЖЕ гарячому.
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27.11.2025 11:24 Відповісти
Дякую дякую дякуююю )))) якщо що, то звертайтеся..
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27.11.2025 11:28 Відповісти
Спочатку стільці, а гроші потім? Може.
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27.11.2025 11:28 Відповісти
По великому рахунку - або пидписуємо та нас усіх закатують.Не треба ілюзій,що хтось вціліє- саме ждуни зараз ідуть на м'ясо та до сібиру. Або воювати всім та мати маленьку надію вижити і не мати сорому
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27.11.2025 11:41 Відповісти
Ще одне дебілкоголове,куплене кацапами. Які гарантії,від кого? Від мильної бульки? Тицьнись,гнида,носом у Будапештський меморандум? Ці гарантії не варті виїденого яйця!
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27.11.2025 11:45 Відповісти
Напёрсточники.
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27.11.2025 11:50 Відповісти
Гарантом виступає про ху.ловська хунта.
Це потиснути одну руку х.йлу, знаючи, що в іншій ніж при цьому руде чмо теж протягує, а іншою показує московському підару великим пальцем вгору, а позаду дзеркало. Ну типу щоб без паліва.
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27.11.2025 11:50 Відповісти
Тут важливо подивитися з чого саме складаються ці гарантії від США, які мають бути підписані або не підписані після укладання мирної угоди.
Отже, головне - 1) ці гарантії не зобов'язують США до прямої військової допомоги; 2) США продовжать надавати певну логістичну підтримку, підтримку розвідданими на приблизно 10 років.
Це все, що стосується саме гарантій, про надання фінансової допомоги не йдеться, постачання зброї не обговорюється. Джерело: The Wall Street Journal.
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27.11.2025 12:37 Відповісти
вже раз нає...али, нає...уть зпову Конституція України не дозволить цей іудейський сіоністський шабаш
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27.11.2025 12:39 Відповісти
По-перше, немає гарантії, що вони свої гарантії виконають. По-друге, вони очікують коли Україну Путін повністю згвалтує, то може і гарантій не треба буде.
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27.11.2025 12:46 Відповісти
Ага, будапештський меморандум вже виконали 😆
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27.11.2025 13:36 Відповісти
От этого разводняка давно говном несет
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27.11.2025 13:47 Відповісти
Вони їх напишуть на зворотній стороні Будапештського меморандуму.
🤬🤬🤬🤬🤬
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27.11.2025 13:53 Відповісти
Тобто хочуть кинути . . .

Ні, хлопці - вранці вступ України до НАТО, вечером - угода про тимчасове припинення вогню з росіянами по лінії зіткнення (тимчасове, бо за своєю землею ми все одно прийдемо, коли загоїмо найважчі рани і переозброїмося).
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27.11.2025 14:01 Відповісти
уже давали
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27.11.2025 14:06 Відповісти
Україна повинна повинна прив'язати підписання мирного договору до надання гарантій!
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27.11.2025 14:40 Відповісти
жопу подтереть можно только их гарантиями. единственная гарантия - это ядерные ракеты!!!
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27.11.2025 14:49 Відповісти
Кацапские дроны блокируют аэропорты членов стран НАТО, о каких гарантиях мы ведем разговор???
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27.11.2025 14:55 Відповісти
Не зовсім зрозуміло про ці гарантії США. Обіцяли ленд-ліз при підписанні договору про корисні копалини. Підписали - дуля з маком. Будапештський момерандум підписали, віддали всю зброю - таж дуля. Зараз підписати договір дуже не зручний для України, думаю, що буде третя дуля.
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27.11.2025 15:03 Відповісти
ОХЛАМОН РУБІО....ГОЛОС З БУДАПЕШТУ НА ЦІЛИЙ СВІТ РЕПЕТУЄ ЗВИНУВАЧУ.ЧИ І США І 3,14ДЕРАЦІЮ ЯК ЛИЦЕМІРНИХ І БРЕХЛИВИХ НЕГІДНИКІВ , КОТРИМ ЩЕ РАЗ ВІРИТИ ЦЕ ВСЕ ОДНО.ЩО НА ДУЕЛІ ДАВАТИ ДРУГИЙ ПАТРОН ТОМУ.ХТО З РНОШОГО ВИСТРІЛУ ВАС НЕ ВБИВ...СВІТОВИМ АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКИМ БРЕХЛИВИМ ПОКИДЬКАМ ВІРИТИ ,ДЛЯ УКРАЇНИ ІЇЇ НАРОДУ, РІВНОЗНАЧНО ПІДПИСАТИ СМЕРТНИЙ ВИРОК...
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27.11.2025 15:30 Відповісти
Гарний розводняк, подивимось чи клюне зелена влада. Але навіть якщо дадуть такі гарантії, то її невиконання можна завжди якось пояснити, Трампу - це взагалі не проблема.
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27.11.2025 15:55 Відповісти
З цих "козирних" тампонівських шахраїв-БОВДУРІВ, РЕГОЧЕ увесь світ, тримаючись за животи і маючи в дупі усю республіканську трампонівську свору, котра не знає, як ще облизати цього старого дементного фігляра-інтриганта...!!!

Фільм "ТУПИЙ ТА ЩЕ ТУПІШИЙ" це 100% ШЕДЕВР кіноматографу США, котрий передбачив прихід таких республіканських БОВДУРІВ трампістів до влади, та повне фіаско США у світовій ГЕОПОЛІТИЦІ...!!!
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27.11.2025 16:42 Відповісти
А чому не навпаки? Вам нічого втрачати, а на є
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27.11.2025 19:52 Відповісти
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