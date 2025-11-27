Умови справедливого миру з РФ має визначати лише Україна, - МЗС Канади
Канада вважає, що тільки Україна має право визначати умови справедливого миру з Росією, включно з питаннями територіальної цілісності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд.
"Остаточне рішення - лише за Україною"
Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості підтримки Канадою мирної угоди зі втратою Україною частини територій, Ананд наголосила:
Канада підтримує Україну та її територіальну цілісність, але остаточне рішення стосовно України залишається лише за Україною, зокрема й стосовно її територіальної цілісності".
Канада підтримує Київ на перемовинах
Міністерка повідомила, що обговорила перебіг мирних перемовин з главою МЗС України Андрієм Сибігою. За її словами, Оттава прагне й надалі підтримувати українські рішення у сферах верховенства права, безпеки та захисту суверенітету.
"Необхідно постійно звертати увагу на вплив цих рішень на Європу й решту світу", - додала Ананд.
Очікується, що питання умов можливого миру та підтримки України стане одним із головних під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка відбудеться наступного тижня у Брюсселі.
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умови миру-капітуляції України . І звичайно, що не корумпована
продажна влада злодіїв-капітулянтів!