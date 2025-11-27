Умови справедливого миру з РФ має визначати лише Україна, - МЗС Канади

Канада вважає, що тільки Україна має право визначати умови справедливого миру з Росією, включно з питаннями територіальної цілісності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд.

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"Остаточне рішення - лише за Україною"

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості підтримки Канадою мирної угоди зі втратою Україною частини територій, Ананд наголосила:

Канада підтримує Україну та її територіальну цілісність, але остаточне рішення стосовно України залишається лише за Україною, зокрема й стосовно її територіальної цілісності".

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Канада підтримує Київ на перемовинах

Міністерка повідомила, що обговорила перебіг мирних перемовин з главою МЗС України Андрієм Сибігою. За її словами, Оттава прагне й надалі підтримувати українські рішення у сферах верховенства права, безпеки та захисту суверенітету.

"Необхідно постійно звертати увагу на вплив цих рішень на Європу й решту світу", - додала Ананд.

Очікується, що питання умов можливого миру та підтримки України стане одним із головних під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка відбудеться наступного тижня у Брюсселі.

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