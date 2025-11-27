Условия справедливого мира с РФ должна определять только Украина, - МИД Канады
Канада считает, что только Украина имеет право определять условия справедливого мира с Россией, включая вопросы территориальной целостности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд.
"Окончательное решение - только за Украиной"
Отвечая на вопросы журналистов о возможности поддержки Канадой мирного соглашения с потерей Украиной части территорий, Ананд подчеркнула:
Канада поддерживает Украину и ее территориальную целостность, но окончательное решение отностельно Украины остается только за Украиной, в том числе и в отношении ее территориальной целостности".
Канада поддерживает Киев на переговорах
Министр сообщила, что обсудила ход мирных переговоров с главой МИД Украины Андреем Сибигой. По ее словам, Оттава стремится и в дальнейшем поддерживать украинские решения в сферах верховенства права, безопасности и защиты суверенитета.
"Необходимо постоянно обращать внимание на влияние этих решений на Европу и остальной мир", - добавила Ананд.
Ожидается, что вопрос условий возможного мира и поддержки Украины станет одним из главных во время встречи министров иностранных дел НАТО, которая состоится на следующей неделе в Брюсселе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
умови миру-капітуляції України . І звичайно, що не корумпована
продажна влада злодіїв-капітулянтів!