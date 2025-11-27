Условия справедливого мира с РФ должна определять только Украина, - МИД Канады

Канада считает, что только Украина имеет право определять условия справедливого мира с Россией, включая вопросы территориальной целостности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

"Окончательное решение - только за Украиной"

Отвечая на вопросы журналистов о возможности поддержки Канадой мирного соглашения с потерей Украиной части территорий, Ананд подчеркнула:

Канада поддерживает Украину и ее территориальную целостность, но окончательное решение отностельно Украины остается только за Украиной, в том числе и в отношении ее территориальной целостности".

Канада поддерживает Киев на переговорах

Министр сообщила, что обсудила ход мирных переговоров с главой МИД Украины Андреем Сибигой. По ее словам, Оттава стремится и в дальнейшем поддерживать украинские решения в сферах верховенства права, безопасности и защиты суверенитета.

"Необходимо постоянно обращать внимание на влияние этих решений на Европу и остальной мир", - добавила Ананд.

Ожидается, что вопрос условий возможного мира и поддержки Украины станет одним из главных во время встречи министров иностранных дел НАТО, которая состоится на следующей неделе в Брюсселе.

