Условия справедливого мира с РФ должна определять только Украина, - МИД Канады

Ананд: условия мира с Россией должна определять только Украина

Канада считает, что только Украина имеет право определять условия справедливого мира с Россией, включая вопросы территориальной целостности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

"Окончательное решение - только за Украиной"

Отвечая на вопросы журналистов о возможности поддержки Канадой мирного соглашения с потерей Украиной части территорий, Ананд подчеркнула:

Канада поддерживает Украину и ее территориальную целостность, но окончательное решение отностельно Украины остается только за Украиной, в том числе и в отношении ее территориальной целостности".

Канада поддерживает Киев на переговорах

Министр сообщила, что обсудила ход мирных переговоров с главой МИД Украины Андреем Сибигой. По ее словам, Оттава стремится и в дальнейшем поддерживать украинские решения в сферах верховенства права, безопасности и защиты суверенитета.

"Необходимо постоянно обращать внимание на влияние этих решений на Европу и остальной мир", - добавила Ананд.

Ожидается, что вопрос условий возможного мира и поддержки Украины станет одним из главных во время встречи министров иностранных дел НАТО, которая состоится на следующей неделе в Брюсселе.

Очередное бу-бу-бу. Лучше бы заткнулись
27.11.2025 06:27 Ответить
Так це так! Лише Україна та український народ визначатимуть
умови миру-капітуляції України . І звичайно, що не корумпована
продажна влада злодіїв-капітулянтів!
27.11.2025 08:02 Ответить
МЗС Канади, можете не хвилюватися. Ніякого миру не буде!
27.11.2025 08:09 Ответить
Ще одна в скарбничку нульових потужних висерів.
27.11.2025 08:36 Ответить
 
 