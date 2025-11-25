РУС
Помощь Украине от Канады
313 12

Зеленский и Фриланд обсудили участие канадского бизнеса в восстановлении Украины

Президент Владимир Зеленский во вторник сообщил о встрече с Христей Фриланд

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем Канады по вопросам восстановления Украины Кристи Фриланд.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Что обсудили

"Ключевые вопросы: восстановление Украины, помощь в обеспечении энергетической устойчивости и восстановлении инфраструктуры. Рассчитываем на привлечение канадского бизнеса, канадских инвестиций в масштабные проекты реконструкции", - заявил Зеленский.

Помощь Канады

Президент отдельно отметил вклад Канады в инициативу PURL и усиление противовоздушной обороны Украины.

Кристи Фриланд подчеркнула, что Канада продолжит поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

  • Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Анита Ананд 12 ноября объявила о введении дополнительных санкций против России из-за ее войны против Украины. Ограничения, в частности, касаются танкеров "теневого флота".

Автор: 

Зеленский Владимир (22726) Канада (2155) Фриланд Хрыстя (140) восстановление (233)
+6
Ти, сц¥ко корупційна, дивитимешся на відбудову України через ґрати.
25.11.2025 23:20 Ответить
+3
Роль Міндіча та Алі-Баби у засвоєнні коштів на відбудову теж обговорили?

А Фрідланд знає, хто такий Портрет?
25.11.2025 23:16 Ответить
+1
Фріланд пішла у відставку з Кабінету міністрів 16 вересня 2025 року.
Пізніше її призначили спеціальним представником Канади з питань відбудови України та парламентським секретарем прем'єр-міністра.
Роль Фріланд як спеціального представника з відбудови України не є формальною дипломатичною посадою.
Представник Global Affairs Canada пояснив комітету Сенату, що функцією ролі Фріланд буде "виявляти можливості" для канадського приватного сектору в таких сферах, як відновлення інфраструктури.
19 листопада 2025 року Фріланд було оголошено наступною керуючою Rhodes House та генеральною директоркою Rhodes Trust, а її термін почнеться 1 липня 2026 року.
Вона продовжить виконувати роль спеціального посланця уряду з питань відбудови України після вступу на посаду в Rhodes Trust.
25.11.2025 23:15 Ответить
25.11.2025 23:15 Ответить
25.11.2025 23:16 Ответить
25.11.2025 23:20 Ответить
В першу чергу вiбудуєм асвальт!
25.11.2025 23:20 Ответить
А може завезуть чалма-бангладеш ???

Підприємці приходять для чого ?? Або щоб заробити в країні = прибуткова контора з великою окупністю. Або щоб за гроші репарацій/ грантів ЄС щось будувати
25.11.2025 23:49 Ответить
Потужно!!!
Несіть , мусьє, гроші вкладати в корумповану країну без судів і Права, при владі яка сама не захищає активи і економіку , в тому числі від війни не захищає.... А потім ще інвест няні доб'ють по голові....
Хороший план, таваріщь ала борісовна... амєріканцам зайдет
25.11.2025 23:46 Ответить
Канадському бізнесу треба спочатку навчитися відбудовувати швидше ніж зе-команда буде красти на цій відбудові. Рухатися із швидкістю світла хочаб теоретично можливо.
25.11.2025 23:51 Ответить
25.11.2025 23:52 Ответить
Тьотя Фріланд, тільки нічого не давайте до рук зеленої шобли
25.11.2025 23:54 Ответить
Воно уже не знає як намародерити на общак бо в кацапію двушек багато потрібно
26.11.2025 00:32 Ответить
Що вiдбудовувать? Щоб х-ло знову все перетрощило? Спочатку треба знищить рф!
26.11.2025 00:35 Ответить
 
 