Зеленский и Фриланд обсудили участие канадского бизнеса в восстановлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем Канады по вопросам восстановления Украины Кристи Фриланд.

Что обсудили

"Ключевые вопросы: восстановление Украины, помощь в обеспечении энергетической устойчивости и восстановлении инфраструктуры. Рассчитываем на привлечение канадского бизнеса, канадских инвестиций в масштабные проекты реконструкции", - заявил Зеленский.

Помощь Канады

Президент отдельно отметил вклад Канады в инициативу PURL и усиление противовоздушной обороны Украины.

Кристи Фриланд подчеркнула, что Канада продолжит поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

