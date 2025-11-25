Зеленский и Фриланд обсудили участие канадского бизнеса в восстановлении Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем Канады по вопросам восстановления Украины Кристи Фриланд.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Что обсудили
"Ключевые вопросы: восстановление Украины, помощь в обеспечении энергетической устойчивости и восстановлении инфраструктуры. Рассчитываем на привлечение канадского бизнеса, канадских инвестиций в масштабные проекты реконструкции", - заявил Зеленский.
Помощь Канады
Президент отдельно отметил вклад Канады в инициативу PURL и усиление противовоздушной обороны Украины.
Кристи Фриланд подчеркнула, что Канада продолжит поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.
- Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Анита Ананд 12 ноября объявила о введении дополнительных санкций против России из-за ее войны против Украины. Ограничения, в частности, касаются танкеров "теневого флота".
Пізніше її призначили спеціальним представником Канади з питань відбудови України та парламентським секретарем прем'єр-міністра.
Роль Фріланд як спеціального представника з відбудови України не є формальною дипломатичною посадою.
Представник Global Affairs Canada пояснив комітету Сенату, що функцією ролі Фріланд буде "виявляти можливості" для канадського приватного сектору в таких сферах, як відновлення інфраструктури.
19 листопада 2025 року Фріланд було оголошено наступною керуючою Rhodes House та генеральною директоркою Rhodes Trust, а її термін почнеться 1 липня 2026 року.
Вона продовжить виконувати роль спеціального посланця уряду з питань відбудови України після вступу на посаду в Rhodes Trust.
А Фрідланд знає, хто такий Портрет?
Підприємці приходять для чого ?? Або щоб заробити в країні = прибуткова контора з великою окупністю. Або щоб за гроші репарацій/ грантів ЄС щось будувати
Несіть , мусьє, гроші вкладати в корумповану країну без судів і Права, при владі яка сама не захищає активи і економіку , в тому числі від війни не захищає.... А потім ще інвест няні доб'ють по голові....
Хороший план, таваріщь ала борісовна... амєріканцам зайдет