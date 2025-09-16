РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4004 посетителя онлайн
Новости Поддержка Украины Канадой Фриланд станет спецпредставителем по восстановлению Украины
483 13

Фриланд займет должность спецпредставителя Канады по вопросам восстановления Украины

Фриланд получила новую должность

Хрыстя Фриланд, которая объявила об отставке из правительства Канады, займет должность спецпредставителя по вопросам восстановления Украины.

Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Канады Марк Карни, информирует Цензор.НЕТ.

"Я попросил Хрыстю занять новую должность специального представителя Канады по вопросам восстановления Украины, кроме ее обязанностей как члена парламента", - написал Карни.

Премьер Канады считает, что Фриланд очень хорошо понимает Украину.

"Как бывший министр финансов, иностранных дел и международной торговли G7 с давними связями и глубоким пониманием Украины и ее экономики, Хрыстя уникально подготовлена к выполнению этой важной и неотложной работы, призванной принести Украине лучшее будущее, а Европе - мир",- заявил политик.

Читайте также: Границы не могут быть изменены силой. Поддержка Украины со стороны Канады остается непоколебимой, - Карни

Автор: 

Канада (2137) Фриланд Хрыстя (140) восстановление (228)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Це прекрасна новина! Подяка Канаді !
показать весь комментарий
16.09.2025 22:23 Ответить
+2
Дай , Боже, здоров,я пані Фріланд та всім нам дожити до цього самого етапу відбудови. Володя, як там поживає "план перемоги" , чи "Кримська платформа", чи ще якась волога фантазія?
показать весь комментарий
16.09.2025 22:24 Ответить
+2
Колишня Віцепрем'єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд дуже добре знає Україну.

"Вивчала російську історію та літературу в Гарвардському університеті. Протягом 1988-89 років була студенткою за обміном у Київському університеті в Україні, де вивчала українську мову, хоча вже вільно володіла цією мовою.

Перебуваючи там, вона привернула увагу КДБ, який позначив її кодовим ім'ям «Фріда», і радянських газет, які нападали на неї як на іноземця, втручаючись у їхні внутрішні справи через її контакти з українськими активістами. КДБ стежив за Фріланд і торкався її телефонних дзвінків, а також задокументував, як молода канадська активістка доставляла гроші, обладнання для відео- та аудіозапису та персональний комп'ютер контактним особам в Україні. Вона використовувала дипломата в канадському посольстві в Москві відправляти матеріали за кордон у секретному дипломатичному мішечку, працював з іноземними журналістами над розповідями про життя в Радянському Союзі, організовував марші та мітинги, щоб привернути увагу та підтримку західних країн.

Після повернення з поїздки в Лондон в березні 1989 року Фріланд було відмовлено у повторному в'їзді в СРСР. [26] На той час, коли її активізм в Україні підійшов до кінця, Фріланд стала предметом тематичного дослідження високого рівня від КДБ про те, скільки шкоди може завдати одна визначена особа завдавати Радянському Союзу; стаття Globe and Mail за 2021 рік процитувала звіт колишнього офіцера КДБ, який описав Фріланд як «чудову особистість», «ерудовану, товариську, наполегливу та винахідливу в досягненні своїх цілей»

Wikipedia
показать весь комментарий
16.09.2025 22:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це прекрасна новина! Подяка Канаді !
показать весь комментарий
16.09.2025 22:23 Ответить
Дай , Боже, здоров,я пані Фріланд та всім нам дожити до цього самого етапу відбудови. Володя, як там поживає "план перемоги" , чи "Кримська платформа", чи ще якась волога фантазія?
показать весь комментарий
16.09.2025 22:24 Ответить
Колишня Віцепрем'єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд дуже добре знає Україну.

"Вивчала російську історію та літературу в Гарвардському університеті. Протягом 1988-89 років була студенткою за обміном у Київському університеті в Україні, де вивчала українську мову, хоча вже вільно володіла цією мовою.

Перебуваючи там, вона привернула увагу КДБ, який позначив її кодовим ім'ям «Фріда», і радянських газет, які нападали на неї як на іноземця, втручаючись у їхні внутрішні справи через її контакти з українськими активістами. КДБ стежив за Фріланд і торкався її телефонних дзвінків, а також задокументував, як молода канадська активістка доставляла гроші, обладнання для відео- та аудіозапису та персональний комп'ютер контактним особам в Україні. Вона використовувала дипломата в канадському посольстві в Москві відправляти матеріали за кордон у секретному дипломатичному мішечку, працював з іноземними журналістами над розповідями про життя в Радянському Союзі, організовував марші та мітинги, щоб привернути увагу та підтримку західних країн.

Після повернення з поїздки в Лондон в березні 1989 року Фріланд було відмовлено у повторному в'їзді в СРСР. [26] На той час, коли її активізм в Україні підійшов до кінця, Фріланд стала предметом тематичного дослідження високого рівня від КДБ про те, скільки шкоди може завдати одна визначена особа завдавати Радянському Союзу; стаття Globe and Mail за 2021 рік процитувала звіт колишнього офіцера КДБ, який описав Фріланд як «чудову особистість», «ерудовану, товариську, наполегливу та винахідливу в досягненні своїх цілей»

Wikipedia
показать весь комментарий
16.09.2025 22:29 Ответить
Фріланд розпочинала свою журналістську кар'єру в Україні як стрингер Financial Times, The Washington Post і The Economist.
Пізніше вона працювала у Financial Times у Лондоні заступником редактора, редактором британських новин, очільником московського бюро, кореспондентом у Східній Європі, редактором вікенд-видання та редактором FT.
З 1999 до 2001 року Фріланд працювала заступником редактора канадської газети Globe and Mail, після чого обійняла посаду директора Financial Times у Сполучених Штатах. У березні 2010 року Фріланд перейшла на посаду редактора в Thomson Reuters, а у квітні 2011-го стала редактором Thomson Reuters Digital.
Працюючи у Thomson Reuters на посаді директора та редактора відділу споживчих новин, оголосила про звільнення і рішення розпочати політичну кар'єру.
показать весь комментарий
16.09.2025 22:50 Ответить
У листопаді 2015 стала міністеркою міжнародної торгівлі Канади, у січні 2017 року очолила МЗС Канади.
У листопаді 2019 стала заступником прем'єр-міністра Канади, міністром міжурядових справ Канади, а 18 серпня 2020 очолила Міністерство фінансів Канади.
16 грудня 2024 подала у відставку з поста міністра фінансів через незгоду з лінією прем'єр-міністра Трюдо на фоні загрози тарифної війни з боку нової адміністрації президента США Трампа.
показать весь комментарий
16.09.2025 22:53 Ответить
Пані Христя Фріланд 🇨🇦 ❤️ 🇺🇦 !!! ...
показать весь комментарий
16.09.2025 22:30 Ответить
Сплавил Карни бесполезного министра!
показать весь комментарий
16.09.2025 23:15 Ответить
Небезпечного (потенційного) конкурента і куму.
показать весь комментарий
16.09.2025 23:22 Ответить
Яка вона небезпечна?
показать весь комментарий
16.09.2025 23:24 Ответить
Після відходу колишнього прем'єр-міністра Джастіна Трюдо,
Фріланд балотувалася на роль лідера канадської Ліберальної партії.
Однак на партійних виборах вона програла Карні.

Карні наобіцяв такого, що ніхто не зможе зробити.
Критика Карні буде наростати досить швидко.
показать весь комментарий
16.09.2025 23:35 Ответить
Крістія Фріланд виходить з уряду і дала зрозуміти про свої плани залишити федеральну політику.У листі, опублікованому в соціальних мережах у вівторок, міністр транспорту та внутрішньої торгівлі сказала, що прийняла це рішення "з величезною вдячністю і трохи сумом"."Я не маю наміру балотуватися на наступних федеральних виборах," написала вона.
показать весь комментарий
17.09.2025 02:17 Ответить
Кум і кума

10:48 AM · Sep 16, 2025
показать весь комментарий
17.09.2025 02:22 Ответить
Дуже гарна новина.
Дай Боже успіхів.
показать весь комментарий
16.09.2025 23:57 Ответить
 
 