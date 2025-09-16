Фріланд обійме посаду спецпредставника Канади з питань відбудови України

Христя Фріланд, яка оголосила про відставку з уряду Канади, обійме посаду спецпредставника з питань відбудови України.

Про це в соцмережі Х написав прем’єр-міністр Канади Марк Карні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я попросив Христю обійняти нового посаду спеціального представника Канади з питань відбудови України, крім її обов'язків як члена парламенту",- написав Карні.

Прем’єр Канади вважає, що Фріланд дуже добре розуміє Україну.

"Як колишня міністерка фінансів, закордонних справ й міжнародної торгівлі G7 із давніми зв’язками та глибоким розумінням України та її економіки, Христя унікально підготовлена до виконання цієї важливої та нагальної роботи, покликаної принести Україні краще майбутнє, а Європі – мир",- заявив політик.

