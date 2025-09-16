Фріланд обійме посаду спецпредставника Канади з питань відбудови України
Христя Фріланд, яка оголосила про відставку з уряду Канади, обійме посаду спецпредставника з питань відбудови України.
Про це в соцмережі Х написав прем’єр-міністр Канади Марк Карні, інформує Цензор.НЕТ.
"Я попросив Христю обійняти нового посаду спеціального представника Канади з питань відбудови України, крім її обов'язків як члена парламенту",- написав Карні.
Прем’єр Канади вважає, що Фріланд дуже добре розуміє Україну.
"Як колишня міністерка фінансів, закордонних справ й міжнародної торгівлі G7 із давніми зв’язками та глибоким розумінням України та її економіки, Христя унікально підготовлена до виконання цієї важливої та нагальної роботи, покликаної принести Україні краще майбутнє, а Європі – мир",- заявив політик.
"Вивчала російську історію та літературу в Гарвардському університеті. Протягом 1988-89 років була студенткою за обміном у Київському університеті в Україні, де вивчала українську мову, хоча вже вільно володіла цією мовою.
Перебуваючи там, вона привернула увагу КДБ, який позначив її кодовим ім'ям «Фріда», і радянських газет, які нападали на неї як на іноземця, втручаючись у їхні внутрішні справи через її контакти з українськими активістами. КДБ стежив за Фріланд і торкався її телефонних дзвінків, а також задокументував, як молода канадська активістка доставляла гроші, обладнання для відео- та аудіозапису та персональний комп'ютер контактним особам в Україні. Вона використовувала дипломата в канадському посольстві в Москві відправляти матеріали за кордон у секретному дипломатичному мішечку, працював з іноземними журналістами над розповідями про життя в Радянському Союзі, організовував марші та мітинги, щоб привернути увагу та підтримку західних країн.
Після повернення з поїздки в Лондон в березні 1989 року Фріланд було відмовлено у повторному в'їзді в СРСР. [26] На той час, коли її активізм в Україні підійшов до кінця, Фріланд стала предметом тематичного дослідження високого рівня від КДБ про те, скільки шкоди може завдати одна визначена особа завдавати Радянському Союзу; стаття Globe and Mail за 2021 рік процитувала звіт колишнього офіцера КДБ, який описав Фріланд як «чудову особистість», «ерудовану, товариську, наполегливу та винахідливу в досягненні своїх цілей»
Wikipedia
Пізніше вона працювала у Financial Times у Лондоні заступником редактора, редактором британських новин, очільником московського бюро, кореспондентом у Східній Європі, редактором вікенд-видання та редактором FT.
З 1999 до 2001 року Фріланд працювала заступником редактора канадської газети Globe and Mail, після чого обійняла посаду директора Financial Times у Сполучених Штатах. У березні 2010 року Фріланд перейшла на посаду редактора в Thomson Reuters, а у квітні 2011-го стала редактором Thomson Reuters Digital.
Працюючи у Thomson Reuters на посаді директора та редактора відділу споживчих новин, оголосила про звільнення і рішення розпочати політичну кар'єру.
У листопаді 2019 стала заступником прем'єр-міністра Канади, міністром міжурядових справ Канади, а 18 серпня 2020 очолила Міністерство фінансів Канади.
16 грудня 2024 подала у відставку з поста міністра фінансів через незгоду з лінією прем'єр-міністра Трюдо на фоні загрози тарифної війни з боку нової адміністрації президента США Трампа.