Кордони не можуть бути змінені силою. Підтримка України з боку Канади залишається непохитною, - Карні

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні провели телефонну розмову. Обговорили справжні наміри та задуми Росії та дійшли згоди, що "не може бути жодних рішень без чітких і дієвих гарантій безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Карні повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

"Ми погодилися, що рішення щодо майбутнього України повинні приймати українці, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою, і що дипломатичну взаємодію необхідно посилювати постійним тиском на Росію, щоб вона припинила свою агресію.

Ми також наголосили на необхідності надійної та надійної безпеки, щоб Україна могла захищати свою територіальну цілісність та суверенітет.

Оскільки переговори спрямовані на забезпечення справедливого та тривалого миру, підтримка України з боку Канади залишається непохитною", - йдеться в дописі Карні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії: Зараз є реальний шанс досягти миру