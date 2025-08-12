УКР
Кордони не можуть бути змінені силою. Підтримка України з боку Канади залишається непохитною, - Карні

Зеленський поговорив з Карні

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні провели телефонну розмову. Обговорили справжні наміри та задуми Росії та дійшли згоди, що "не може бути жодних рішень без чітких і дієвих гарантій безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Карні повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

"Ми погодилися, що рішення щодо майбутнього України повинні приймати українці, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою, і що дипломатичну взаємодію необхідно посилювати постійним тиском на Росію, щоб вона припинила свою агресію.

Ми також наголосили на необхідності надійної та надійної безпеки, щоб Україна могла захищати свою територіальну цілісність та суверенітет.

Оскільки переговори спрямовані на забезпечення справедливого та тривалого миру, підтримка України з боку Канади залишається непохитною", - йдеться в дописі Карні.

Автор: 

Зеленський Володимир (25058) Карні Марк (34)


так шо кацапня зберіть свої манатки і звиздуйте без оглядки
показати весь коментар
12.08.2025 06:43 Відповісти
Вже побігли п.дори. Головне, майже ніхто із друзів і не думає збільшувати допомогу Україніі бодай до 025% иВВП.
показати весь коментар
12.08.2025 07:13 Відповісти
@ "The Spectator повідомляє, що угода рф та США щодо Арктики може завершити війну в Україні, оскільки Трамп може змусити Україну прийняти умови рф, щоб укласти з рф багатомільярдну економічну угоду щодо освоєння Арктики.
Вчора в закритих західних чатах, де справжні інсайдери публікують достовірну інформацію, були повідомлення про те, що угода по Арктиці знаходиться на стадії підписання, а значить Трамп зі свого боку повинен чимось поступитися рф."
показати весь коментар
12.08.2025 07:29 Відповісти
Ще одна проблема... Колись читав точку зору про причину війни. Із-за глобального потепління життя на південь від України стане нестерпним, тому дехто розглядає Україну як місце для переселення. Їм треба розвіяти українців по планеті, тому протягнули своїх у нашу владу. Північні сусіди діють на випередження. Це є глобальна політика.
показати весь коментар
12.08.2025 08:02 Відповісти
Срали на ці заяви драп з )(уйлом з високої гори.
показати весь коментар
12.08.2025 07:46 Відповісти
Так може крім оцього пісдежа підтягуйте свою армійку сюди
показати весь коментар
12.08.2025 08:12 Відповісти
 
 