Зеленський провів розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії: Зараз є реальний шанс досягти миру

Президент Володимир Зеленський провів розмову із Спадкоємним принцом Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Глава держави розповів йому про контакти з партнерами та дипломатичну роботу для закінчення війни.

"Фактично цілодобово триває комунікація з лідерами, ми на постійному зв’язку. Зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру. Але мир повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою. Це важливо не лише для України – для кожної європейської країни.



Ми однаково бачимо небезпеку в будь-яких рішеннях, ухвалених без України та Європи. Дякую Мухаммаду бін Салману Аль Сауду за абсолютно чітку підтримку цієї позиції та за готовність докласти зусиль заради миру", - зазначив президент.

За словами Зеленського, команди України та Саудівської Аравії домовилися про координацію усіх необхідних зусиль.

"Також говорили про спільні проєкти, які дадуть сили обом нашим державам. Наші команди працюватимуть над усіма деталями", - підсумував президент.

