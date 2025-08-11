Зеленський та Моді обговорили санкції проти РФ і планують особисту зустріч у вересні
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Індії Нарендрою Моді.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
За словами президента, із Моді обговорили всі важливі питання і двосторонньої співпраці, і дипломатичної ситуації загалом.
"Поінформував про російські атаки на наші міста й села, про вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі. Десятки людей постраждали. Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті зʼявилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства.
Важливо, що Індія підтримує наші мирні зусилля й поділяє позицію "все, що стосується України, має вирішуватися за участі України". Інші формати не дадуть результату", - йдеться в повідомленні.
Також сторони обговорили санкції проти Росії.
"Відзначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни. Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, надсилав Москві відповідні сигнали.
Домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами", - додав глава держави.
Воно нормальне???🤔
Це вже запитання до медиків!
Саме тому Найдосвідченнійший Лідор всіх Світів зняв з посади посла досвідченого та професійного дипломата Поліху (доречі, навіть зі знанням мови), потім рік не призначав посла, а далі призначив відставного військового-штабіста генерал-майора у відставці Поліщука.
Всюди новіє літца!
