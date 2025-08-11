УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9007 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Зеленського та Моді
1 233 7

Зеленський та Моді обговорили санкції проти РФ і планують особисту зустріч у вересні

Зеленський провів розмову із Моді Що обговорили

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Індії Нарендрою Моді.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, із Моді обговорили всі важливі питання і двосторонньої співпраці, і дипломатичної ситуації загалом.

"Поінформував про російські атаки на наші міста й села, про вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі. Десятки людей постраждали. Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті зʼявилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства.

Важливо, що Індія підтримує наші мирні зусилля й поділяє позицію "все, що стосується України, має вирішуватися за участі України". Інші формати не дадуть результату", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Моді - Трампу: Індія і Пакистан досягли перемир’я без посередництва США

Також сторони обговорили санкції проти Росії.

"Відзначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни. Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, надсилав Москві відповідні сигнали.

Домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами", - додав глава держави.

Читайте: На тлі напруженості зі США: Моді вперше за 7 років відвідає Китай, - Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (25058) Індія (731) Нарендра Моді (49)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дурачку не повідомили,що Індія не збирається відмовлятись від кацапської жижі?Про які санкції цей недоумок марить?
показати весь коментар
11.08.2025 16:15 Відповісти
Чим би дитя не тішилось, …
показати весь коментар
11.08.2025 16:17 Відповісти
***🤬тий, обговорив із одним з основних покупців к@ц@пської нафти, санкції проти к@ц@пії🙄

Воно нормальне???🤔
Це вже запитання до медиків!
показати весь коментар
11.08.2025 16:33 Відповісти
Індія дуже важлива.
Саме тому Найдосвідченнійший Лідор всіх Світів зняв з посади посла досвідченого та професійного дипломата Поліху (доречі, навіть зі знанням мови), потім рік не призначав посла, а далі призначив відставного військового-штабіста генерал-майора у відставці Поліщука.
Всюди новіє літца!
показати весь коментар
11.08.2025 16:40 Відповісти
Служба безопасности Украины закрыла уголовное дело об оскорблениях и угрозах Андрея Портнова в адрес прокурора Александра Божко. Об этом сообщило https://www.youtube.com/watch?v=8BW_x6t-uOg Слідство.інфо со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Весной 2019 года прокурор управления спецрасследований Генпрокуратуры Александр Божко подал в Госбюро расследований заявление, в котором указал, что ему угрожает Андрей Портнов - заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича.

Прокурор Божко с 2015 года расследовал дела в отношении Портнова - о возможном присвоении им денег двух киевских вузов и вероятные злоупотребления в качестве члена Высшего совета юстиции. В 2019 году Портнов прислал прокурору сообщение с текстом: «Добрый день. Вижу Вы чересчур активен. Воспитательные мероприятия придется осуществить. Еще раз услышу Вашу фамилию, буду превращать в кусок говна. С уважением, Портнов».

Позже он отправил Божко еще больше десяти сообщений подобного содержания, например: «***** в тупой собачий рот», «В тюрьму собирайтесь потихоньку. Не слезу с вас. Выверну наизнанку всю вашу мерзкую жизнь, доходы, расходы, родственников до десятого колена».

По заявлению Божко ГБР открыла уголовное дело по 345 статье Уголовного кодекса - угроза в отношении сотрудника правоохранительного органа. Позже следователь передал дело в СБУ. Подозрение Портнову так и не объявили.

16 апреля Слідство.інфо опубликовало ответ на информационный запрос СБУ, в котором говорится, что спецслужба закрыла дело в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее прокурор Божко также обращался с жалобой на Портнова в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области с просьбой лишить его обидчика статуса адвоката, однако комиссия https://graty.me/news/advokatskaya-komissiya-ne-nashla-narushenij-etiki-v-soobshheniyah-andreya-portnova-prokuroru-aleksandru-bozhko-prokuror-zayavil-ob-ugrozah-v-gosbyuro-rassledovanij/ отказала прокурору.
показати весь коментар
11.08.2025 16:48 Відповісти
Ну да, кращі союзники України, це китай і індія.
показати весь коментар
11.08.2025 16:58 Відповісти
пізно щось обговорювати..Це ганьба мати дип відносини з Іраном, з Індією з Китаєм як з спонсорами Раши...Ніколи не було чутно про якісь Ноти протесту в адрес цих спонсорів...Чому так, можно було б пояснити українцям..
показати весь коментар
11.08.2025 16:59 Відповісти
 
 