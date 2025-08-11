РУС
Новости Разговор Зеленского и Моди
Зеленский и Моди обсудили санкции против РФ и планируют личную встречу в сентябре

Зеленский провел беседу с Моди Что обсудили

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди.

Об этом глава государства сообщил в Telegram

По словам президента, с Моди обсудили все важные вопросы и двустороннего сотрудничества, и дипломатической ситуации в целом.

"Проинформировал о российских атаках на наши города и села, о вчерашнем обстреле автобусной станции в Запорожье. Десятки людей пострадали. Сознательный удар российскими бомбами по обычной городской застройке. И это в то время, когда наконец-то появилась дипломатическая возможность закончить войну. Вместо того чтобы продемонстрировать свою готовность к прекращению огня, Россия показывает только желание продолжать оккупацию и убийства.

Важно, что Индия поддерживает наши мирные усилия и разделяет позицию "все, что касается Украины, должно решаться с участием Украины". Другие форматы не дадут результата", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили санкции против России.

"Отметил, что нужно ограничивать экспорт российских энергоносителей, в частности нефти, чтобы уменьшать ее потенциал и способность финансировать продолжение этой войны. Важно, чтобы сейчас каждый лидер, который имеет ощутимые рычаги влияния на Россию, посылал Москве соответствующие сигналы.

Договорились запланировать личную встречу в сентябре на Генассамблее ООН и проработать обмен визитами", - добавил глава государства.

Дурачку не повідомили,що Індія не збирається відмовлятись від кацапської жижі?Про які санкції цей недоумок марить?
11.08.2025 16:15 Ответить
Чим би дитя не тішилось, …
11.08.2025 16:17 Ответить
***🤬тий, обговорив із одним з основних покупців к@ц@пської нафти, санкції проти к@ц@пії🙄

Воно нормальне???🤔
Це вже запитання до медиків!
11.08.2025 16:33 Ответить
Індія дуже важлива.
Саме тому Найдосвідченнійший Лідор всіх Світів зняв з посади посла досвідченого та професійного дипломата Поліху (доречі, навіть зі знанням мови), потім рік не призначав посла, а далі призначив відставного військового-штабіста генерал-майора у відставці Поліщука.
Всюди новіє літца!
11.08.2025 16:40 Ответить
Ну да, кращі союзники України, це китай і індія.
11.08.2025 16:58 Ответить
пізно щось обговорювати..Це ганьба мати дип відносини з Іраном, з Індією з Китаєм як з спонсорами Раши...Ніколи не було чутно про якісь Ноти протесту в адрес цих спонсорів...Чому так, можно було б пояснити українцям..
11.08.2025 16:59 Ответить
А дєдушка тікі-но з лазні!
Ти привітав його з легкою парою?
11.08.2025 17:25 Ответить
вступлюся за їрмака:
"Зеленський та Моді вони, якщо чесно, не пара, не пара, не пара..."
11.08.2025 18:06 Ответить
 
 