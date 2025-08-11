Зеленский и Моди обсудили санкции против РФ и планируют личную встречу в сентябре

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, с Моди обсудили все важные вопросы и двустороннего сотрудничества, и дипломатической ситуации в целом.

"Проинформировал о российских атаках на наши города и села, о вчерашнем обстреле автобусной станции в Запорожье. Десятки людей пострадали. Сознательный удар российскими бомбами по обычной городской застройке. И это в то время, когда наконец-то появилась дипломатическая возможность закончить войну. Вместо того чтобы продемонстрировать свою готовность к прекращению огня, Россия показывает только желание продолжать оккупацию и убийства.



Важно, что Индия поддерживает наши мирные усилия и разделяет позицию "все, что касается Украины, должно решаться с участием Украины". Другие форматы не дадут результата", - говорится в сообщении.

Читайте также: Моди - Трампу: Индия и Пакистан достигли перемирия без посредничества США

Также стороны обсудили санкции против России.

"Отметил, что нужно ограничивать экспорт российских энергоносителей, в частности нефти, чтобы уменьшать ее потенциал и способность финансировать продолжение этой войны. Важно, чтобы сейчас каждый лидер, который имеет ощутимые рычаги влияния на Россию, посылал Москве соответствующие сигналы.



Договорились запланировать личную встречу в сентябре на Генассамблее ООН и проработать обмен визитами", - добавил глава государства.

Читайте: На фоне напряженности с США: Моди впервые за 7 лет посетит Китай, - Reuters