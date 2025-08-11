РУС
Зеленский провел беседу с наследным принцем Саудовской Аравии: Сейчас есть реальный шанс достичь мира

Зеленский и Мухаммад бин Салман провели беседу Что известно

Президент Владимир Зеленский провел разговор с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал ему о контактах с партнерами и дипломатической работе для окончания войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Моди обсудили санкции против РФ и планируют личную встречу в сентябре

"Фактически круглосуточно продолжается коммуникация с лидерами, мы на постоянной связи. Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и устойчивым, а безопасность - гарантированной. Это важно не только для Украины - для каждой европейской страны.

Мы одинаково видим опасность в любых решениях, принятых без Украины и Европы. Спасибо Мухаммаду бин Салману Аль Сауду за абсолютно четкую поддержку этой позиции и за готовность приложить усилия ради мира", - отметил президент.

По словам Зеленского, команды Украины и Саудовской Аравии договорились о координации всех необходимых усилий.

"Также говорили о совместных проектах, которые дадут силы обоим нашим государствам. Наши команды будут работать над всеми деталями", - подытожил президент.

Также читайте: Лидеры государств Северной Европы и Балтии предостерегли от заключения мира без учета позиции Украины: "Международные границы не могут быть изменены силой"

Зеленский Владимир (21524) Саудовская Аравия (340)


Заспокоїв принца? - тепер хоч засне
показать весь комментарий
11.08.2025 17:01 Ответить
... під доріжку...
показать весь комментарий
11.08.2025 17:06 Ответить
Іхь бін больной Салман!
Він захистить нас!
Вра!
показать весь комментарий
11.08.2025 17:13 Ответить
Що він несе? Який нах#й шанс?
Навіть якщо ти погодишся на умови ху#ла, ніякого миру на буде....Невже ніхто цього не розуміє? Вивід військ з укріпрайонів донецької області дає рашистам коридор для нового наступу на Харків ...😡😡😡
показать весь комментарий
11.08.2025 17:17 Ответить
Мир в обмін території, це не мир, це капітуляція.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:32 Ответить
Щось забагато дзвінків за сьогодні від наркомана. Шукає політичний прихисток?
показать весь комментарий
11.08.2025 17:21 Ответить
Вава працює, не заважайте, хай телефонує
показать весь комментарий
11.08.2025 17:33 Ответить
Дуже важлива розмова!
Треба ще з султаном Оману Хайтамом бен Торік Аль Саїдом проконсультуватись.
Та провести в тих краях черговий "Форум миру"
показать весь комментарий
11.08.2025 17:33 Ответить
неужели никогда не выходит с наркотического дурмана?
показать весь комментарий
11.08.2025 17:34 Ответить
Суетится, банкрот, не знает, что делать.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:45 Ответить
Мне последние два дня тоже кто-то постоянно названивает с городского. Я трубку не брал. Ну что я ему скажу.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:45 Ответить
Який мир? Трампівський мир. Коли зустрічаються на такому рівні, все зарання вже вирішено і справа тільки за підписами. А тут два злочинці вирішили добити жертву. Туди їхати не можна.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:55 Ответить
Досягти миру з Саудівською Аравією??? Блін, Зєля, коли ти встиг????
показать весь комментарий
11.08.2025 17:58 Ответить
Принцу до Зелі менший інтерес, ніж до останнього верблюда в сусіднього принца.
показать весь комментарий
11.08.2025 18:10 Ответить
Зеленський щоб ти курва відчув те горе яке відчувають люди. Зеленський ТИ ГАНДОН
показать весь комментарий
11.08.2025 18:18 Ответить
Зеленський що би ти **** здох
показать весь комментарий
11.08.2025 18:19 Ответить
Одних пробиває на "хавчик",цього побалакать!
показать весь комментарий
11.08.2025 18:24 Ответить
 
 