Зеленский провел беседу с наследным принцем Саудовской Аравии: Сейчас есть реальный шанс достичь мира
Президент Владимир Зеленский провел разговор с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства рассказал ему о контактах с партнерами и дипломатической работе для окончания войны.
"Фактически круглосуточно продолжается коммуникация с лидерами, мы на постоянной связи. Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и устойчивым, а безопасность - гарантированной. Это важно не только для Украины - для каждой европейской страны.
Мы одинаково видим опасность в любых решениях, принятых без Украины и Европы. Спасибо Мухаммаду бин Салману Аль Сауду за абсолютно четкую поддержку этой позиции и за готовность приложить усилия ради мира", - отметил президент.
По словам Зеленского, команды Украины и Саудовской Аравии договорились о координации всех необходимых усилий.
"Также говорили о совместных проектах, которые дадут силы обоим нашим государствам. Наши команды будут работать над всеми деталями", - подытожил президент.
больнойСалман!
Він захистить нас!
Вра!
Навіть якщо ти погодишся на умови ху#ла, ніякого миру на буде....Невже ніхто цього не розуміє? Вивід військ з укріпрайонів донецької області дає рашистам коридор для нового наступу на Харків ...😡😡😡
Треба ще з султаном Оману Хайтамом бен Торік Аль Саїдом проконсультуватись.
Та провести в тих краях черговий "Форум миру"