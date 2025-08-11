УКР
Зеленський провів Ставку: Є рішення щодо закупівлі пікапів і фінансування бойових підрозділів

Зеленський на Ставці

Сьогодні, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час засідання обговорювалися ті питання, які підняли наші воїни на фронті та які він доручав урядовцям пропрацювати.

"Є рішення.

Перше - абсолютно чітке рішення щодо пікапів, квадроциклів та іншої такої техніки, яку тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам. Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді. На тижні урядовці формалізують рішення в документах, і щоб уже в серпні зʼявилася ця можливість", - йдеться у повідомленні.

Також президент доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів, і так, щоб це було справедливо – щоб бригади отримали дійсно більше можливостей. Оновлені правила: 7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях, тобто це зростання на десятки мільйонів гривень.

"Третє – значно спрощуємо та цифровізуємо списання майна. Уряд змінить відповідні документи, тож буде більше можливостей у командирів корпусів, у командирів бригад. Скорочуємо також терміни списання", - додав він.

Ще одне чутливе питання – щодо процедури нагородження.

"На жаль, часто таке буває, що час між поданням на нагороду та її реальним врученням воїну – це кілька місяців, пів року та навіть більше. Доручив максимально скоротити процедури, прибрати зайві погодження та бюрократію, будуть модернізовані документи про нагороду. Треба зробити все сучасним. Міністерство оборони напрацювало пропозиції, як це зробити та що скоротити, і вже найближчим часом будуть реалізовані зміни. Міністр оборони Денис Шмигаль представить усі деталі.

Також на Ставці були доповіді щодо деяких інших питань, які обговорювались із комбатами під час моїх поїздок на Харківщину та Сумщину. Памʼятаємо все, що було озвучено. Рішення готуємо", - резюмує глава держави.

Зеленський Володимир Ставка війна в Україні


+4
У блазня не виникає питання на стаці до просирського, чому він так керує армією, що відбувається тільки постійний відступ і сдача територій України пуйлу, кожний день?
Як наслідок цього, зараз схиляють Україну до капітуляції.
Чи зелі вже пофіг на це і він тільки і чекає моменту для підписання капітуляції?
показати весь коментар
11.08.2025 16:42 Відповісти
+3
Додатково закупити пікапи!
Куди вони підуть в кінцевому результаті?
Для: СБУ, УДО, НАБУ, МВС.
А для ЗСУ?
Для ЗСУ нехай кріпаки скидаютьться гривнями🤭
показати весь коментар
11.08.2025 16:37 Відповісти
+3
А закупляти пікапи можна через голіка чи Тимошенка?
показати весь коментар
11.08.2025 16:38 Відповісти
такі питання на ставці верховного головокогомандуючого вирішуютья? Якийсь позор
показати весь коментар
11.08.2025 16:35 Відповісти
дарма Ви так !
зайва копійка на дорозі не валяється....

покличе рєшалу тимошенка !

.
показати весь коментар
11.08.2025 17:08 Відповісти
"Зеленський провів Ставку:"- це цитата. Краще б він подав у відСтавку.
показати весь коментар
11.08.2025 16:36 Відповісти
Додатково закупити пікапи!
Куди вони підуть в кінцевому результаті?
Для: СБУ, УДО, НАБУ, МВС.
А для ЗСУ?
Для ЗСУ нехай кріпаки скидаютьться гривнями🤭
показати весь коментар
11.08.2025 16:37 Відповісти
А закупляти пікапи можна через голіка чи Тимошенка?
показати весь коментар
11.08.2025 16:38 Відповісти
У блазня не виникає питання на стаці до просирського, чому він так керує армією, що відбувається тільки постійний відступ і сдача територій України пуйлу, кожний день?
Як наслідок цього, зараз схиляють Україну до капітуляції.
Чи зелі вже пофіг на це і він тільки і чекає моменту для підписання капітуляції?
показати весь коментар
11.08.2025 16:42 Відповісти
не переймайтесь !

капітуляція йде по плану Оману...
показати весь коментар
11.08.2025 17:11 Відповісти
ШО З КАБами?!!
показати весь коментар
11.08.2025 16:46 Відповісти
відповідаємо пАттужно:

"Те ж саме, що й з балістикою, бла-бла-бла...."

.
показати весь коментар
11.08.2025 17:13 Відповісти
твої лідерські рішення потужно не виконуються. то на)(уя їх приймати? лише, щоб шось потужно прозвиздіти на єдиному лохотроні?
показати весь коментар
11.08.2025 16:46 Відповісти
А що з 2019 року і зданому за 2 дні півдня не зрозуміло було чого чекає буратіно фсбешне? Чекає як нарешті на накрадені мільярди жити десь на острові, а всі в світі б казали : " ну він же не втік, зробив все що міг. Парашенка зразу все б здав а він тільки половину"
показати весь коментар
11.08.2025 16:51 Відповісти
А за ракети забув? А чому мобілізаціє фігово проходить - не аналізує, коли здоровані в тилу відсиджуюються, а колишніх частковопридатних і старих вилавлюють і вони , як тягар для армії, і взагалі чи аналізує ефективність влади гумористів?
показати весь коментар
11.08.2025 16:52 Відповісти
Шов четвертий рік повномаштабной війни, чЯрховний говнокомандувач міркував - так, мусарів пікапами забезпечив, може і ЗСУ з НГУ трохі пікапів підкинути та про це відос зробити?
показати весь коментар
11.08.2025 16:53 Відповісти

І поїде на тім пікапі Говнокомандувач на хронт
показати весь коментар
11.08.2025 16:55 Відповісти
нацюрник першого розміру...

.
показати весь коментар
11.08.2025 17:14 Відповісти
Через дружков Миндичей , Чернышовых и прочих товарищей ?
показати весь коментар
11.08.2025 16:58 Відповісти
Це скільки років війни, а воно лише пікапи зібралось військовим закуповувати і майки в інший колір фарбувати.
Питання- а верховний знає звідки військові брали пікапи до його найвеличнішого рішення ?
показати весь коментар
11.08.2025 16:58 Відповісти
МЕГАПОТУЖНО!
Ішов 4-й рік війни. Схоже придумали дерібан на пікапах.
показати весь коментар
11.08.2025 17:11 Відповісти
Є рішення! Бойові підрозділи і надалі фінансуватимуться волонтерами, благодійниками та народом! А ми з Єрмаком, Міндічем та Чернишовим і надалі будемо ******* мільярдами. Але робитимемо це з любовю та повагою до українського народу, до України (тут він всплакнув та зашморгав шнобелем)... Ну як вам рішення? Потужно! Незламно! Креативно! Свіжо! А всі, хто проти, то кацапське ІПСО...
показати весь коментар
11.08.2025 17:12 Відповісти
''... гадьониш скликав ставку... ''
показати весь коментар
11.08.2025 17:14 Відповісти
 
 