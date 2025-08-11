Зеленський провів Ставку: Є рішення щодо закупівлі пікапів і фінансування бойових підрозділів

Сьогодні, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це він повідомив у телеграм-каналі

За його словами, під час засідання обговорювалися ті питання, які підняли наші воїни на фронті та які він доручав урядовцям пропрацювати.

"Є рішення.

Перше - абсолютно чітке рішення щодо пікапів, квадроциклів та іншої такої техніки, яку тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам. Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді. На тижні урядовці формалізують рішення в документах, і щоб уже в серпні зʼявилася ця можливість", - йдеться у повідомленні.

Також президент доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів, і так, щоб це було справедливо – щоб бригади отримали дійсно більше можливостей. Оновлені правила: 7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях, тобто це зростання на десятки мільйонів гривень.

"Третє – значно спрощуємо та цифровізуємо списання майна. Уряд змінить відповідні документи, тож буде більше можливостей у командирів корпусів, у командирів бригад. Скорочуємо також терміни списання", - додав він.

Ще одне чутливе питання – щодо процедури нагородження.

"На жаль, часто таке буває, що час між поданням на нагороду та її реальним врученням воїну – це кілька місяців, пів року та навіть більше. Доручив максимально скоротити процедури, прибрати зайві погодження та бюрократію, будуть модернізовані документи про нагороду. Треба зробити все сучасним. Міністерство оборони напрацювало пропозиції, як це зробити та що скоротити, і вже найближчим часом будуть реалізовані зміни. Міністр оборони Денис Шмигаль представить усі деталі.

Також на Ставці були доповіді щодо деяких інших питань, які обговорювались із комбатами під час моїх поїздок на Харківщину та Сумщину. Памʼятаємо все, що було озвучено. Рішення готуємо", - резюмує глава держави.

