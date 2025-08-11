РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9534 посетителя онлайн
Новости Заседания Ставки
2 153 38

Зеленский провел Ставку: Есть решение о закупке пикапов и финансировании боевых подразделений

Зеленский на Ставке

Сегодня, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время заседания обсуждались те вопросы, которые подняли наши воины на фронте и которые он поручал чиновникам проработать.

"Есть решение.

Первое - абсолютно четкое решение относительно пикапов, квадроциклов и другой такой техники, которую теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам. Это будет работать так же, как средства бригадам на закупку беспилотников. Обеспечиваем возможность покупки не только новых пикапов, но и тех, которые уже были в употреблении. Это именно то, что говорили в каждой бригаде. На неделе чиновники формализуют решение в документах, и чтобы уже в августе появилась эта возможность", - говорится в сообщении.

Также читайте: Зеленский соберет Ставку 5 августа по итогам визита в Харьковскую область. ВИДЕО

Также президент поручил значительно увеличить финансирование для боевых подразделений, и так, чтобы это было справедливо - чтобы бригады получили действительно больше возможностей. Обновленные правила: 7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон, который участвует в боевых действиях, то есть это рост на десятки миллионов гривен.

"Третье - значительно упрощаем и цифровизируем списание имущества. Правительство изменит соответствующие документы, поэтому будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад. Сокращаем также сроки списания", - добавил он.

Еще один чувствительный вопрос - относительно процедуры награждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия нуждается в большем количестве БпЛА, - Сырский

"К сожалению, часто такое бывает, что время между представлением на награду и ее реальным вручением воину - это несколько месяцев, полгода и даже больше. Поручил максимально сократить процедуры, убрать лишние согласования и бюрократию, будут модернизированы документы о награде. Надо сделать все современным. Министерство обороны наработало предложения, как это сделать и что сократить, и уже в ближайшее время будут реализованы изменения. Министр обороны Денис Шмыгаль представит все детали.

Также на Ставке были доклады по некоторым другим вопросам, которые обсуждались с комбатами во время моих поездок в Харьковскую и Сумскую области. Помним все, что было озвучено. Решение готовим", - резюмирует глава государства.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел Ставку и поручил ощутимо увеличить закупку дронов и расширить программу "Контракт 18-24"

Зеленский Владимир (21524) Ставка (143) война в Украине (5618)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
"Зеленський провів Ставку:"- це цитата. Краще б він подав у відСтавку.
показать весь комментарий
11.08.2025 16:36 Ответить
+15
Додатково закупити пікапи!
Куди вони підуть в кінцевому результаті?
Для: СБУ, УДО, НАБУ, МВС.
А для ЗСУ?
Для ЗСУ нехай кріпаки скидаютьться гривнями🤭
показать весь комментарий
11.08.2025 16:37 Ответить
+12
У блазня не виникає питання на стаці до просирського, чому він так керує армією, що відбувається тільки постійний відступ і сдача територій України пуйлу, кожний день?
Як наслідок цього, зараз схиляють Україну до капітуляції.
Чи зелі вже пофіг на це і він тільки і чекає моменту для підписання капітуляції?
показать весь комментарий
11.08.2025 16:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Є рішення щодо закупівлі пікапів і фінансування бойових підрозділів Джерело: https://censor.net/ua/n3568114
такі питання на ставці верховного головокогомандуючого вирішуютья? Якийсь позор
показать весь комментарий
11.08.2025 16:35 Ответить
дарма Ви так !
зайва копійка на дорозі не валяється....

покличе рєшалу тимошенка !

.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:08 Ответить
"Зеленський провів Ставку:"- це цитата. Краще б він подав у відСтавку.
показать весь комментарий
11.08.2025 16:36 Ответить
Додатково закупити пікапи!
Куди вони підуть в кінцевому результаті?
Для: СБУ, УДО, НАБУ, МВС.
А для ЗСУ?
Для ЗСУ нехай кріпаки скидаютьться гривнями🤭
показать весь комментарий
11.08.2025 16:37 Ответить
Для ТЦК.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:52 Ответить
ХЗНА, але я на свої очі бачив 4-дверний пікап Фолькс Амарок з київськими номерами з зенітним кулеметом і військовим за кермом. Тобто, гроші не вкрали, і на ньому не чиновник їздить, а реальні військові.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:56 Ответить
А закупляти пікапи можна через голіка чи Тимошенка?
показать весь комментарий
11.08.2025 16:38 Ответить
У блазня не виникає питання на стаці до просирського, чому він так керує армією, що відбувається тільки постійний відступ і сдача територій України пуйлу, кожний день?
Як наслідок цього, зараз схиляють Україну до капітуляції.
Чи зелі вже пофіг на це і він тільки і чекає моменту для підписання капітуляції?
показать весь комментарий
11.08.2025 16:42 Ответить
ШО З КАБами?!!
показать весь комментарий
11.08.2025 16:46 Ответить
відповідаємо пАттужно:

"Те ж саме, що й з балістикою, бла-бла-бла...."

.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:13 Ответить
твої лідерські рішення потужно не виконуються. то на)(уя їх приймати? лише, щоб шось потужно прозвиздіти на єдиному лохотроні?
показать весь комментарий
11.08.2025 16:46 Ответить
А що з 2019 року і зданому за 2 дні півдня не зрозуміло було чого чекає буратіно фсбешне? Чекає як нарешті на накрадені мільярди жити десь на острові, а всі в світі б казали : " ну він же не втік, зробив все що міг. Парашенка зразу все б здав а він тільки половину"
показать весь комментарий
11.08.2025 16:51 Ответить
А за ракети забув? А чому мобілізаціє фігово проходить - не аналізує, коли здоровані в тилу відсиджуюються, а колишніх частковопридатних і старих вилавлюють і вони , як тягар для армії, і взагалі чи аналізує ефективність влади гумористів?
показать весь комментарий
11.08.2025 16:52 Ответить
Шов четвертий рік повномаштабной війни, чЯрховний говнокомандувач міркував - так, мусарів пікапами забезпечив, може і ЗСУ з НГУ трохі пікапів підкинути та про це відос зробити?
показать весь комментарий
11.08.2025 16:53 Ответить

І поїде на тім пікапі Говнокомандувач на хронт
показать весь комментарий
11.08.2025 16:55 Ответить
нацюрник першого розміру...

.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:14 Ответить
Через дружков Миндичей , Чернышовых и прочих товарищей ?
показать весь комментарий
11.08.2025 16:58 Ответить
Це скільки років війни, а воно лише пікапи зібралось військовим закуповувати і майки в інший колір фарбувати.
Питання- а верховний знає звідки військові брали пікапи до його найвеличнішого рішення ?
показать весь комментарий
11.08.2025 16:58 Ответить
волонтери тижнями в тих пікапах рухались перед польським кордоном без сну.

що ця курва зробила для того, щоб бодай перетинали кордон поза чергою ?
Нічого !!!!!

.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:16 Ответить
МЕГАПОТУЖНО!
Ішов 4-й рік війни. Схоже придумали дерібан на пікапах.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:11 Ответить
Є рішення! Бойові підрозділи і надалі фінансуватимуться волонтерами, благодійниками та народом! А ми з Єрмаком, Міндічем та Чернишовим і надалі будемо ******* мільярдами. Але робитимемо це з любовю та повагою до українського народу, до України (тут він всплакнув та зашморгав шнобелем)... Ну як вам рішення? Потужно! Незламно! Креативно! Свіжо! А всі, хто проти, то кацапське ІПСО...
показать весь комментарий
11.08.2025 17:12 Ответить
''... гадьониш скликав ставку... ''
показать весь комментарий
11.08.2025 17:14 Ответить
таваріщь ЗЄлін, генералісімус.

продовження буде...

.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:19 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2025 17:31 Ответить
Любиш pick up?
показать весь комментарий
11.08.2025 17:20 Ответить
Перше - абсолютно чітке рішення щодо пікапів, квадроциклів та іншої такої техніки, яку тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам. Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Джерело: https://censor.net/ua/n3568114

А еще хай бригады сами закупают патроны, снаряды, мины...и нах то МО?
показать весь комментарий
11.08.2025 17:26 Ответить
Воно може так і мало б бути?
показать весь комментарий
11.08.2025 18:19 Ответить
Кірюша новий схематоз придумав для шобли кошерних,
показать весь комментарий
11.08.2025 17:28 Ответить
Вже давно, можна було б, домовитись з виробниками пікапів, щоб поставили на конвеєр випуск автівок "нульової" комплектації (кузов, шасі, мотор, та економ клас салон)! Все інше, можна доробити самим, в залежності від конкретних вимог...
і ОП, такі пікапи не крав би!
показать весь комментарий
11.08.2025 17:36 Ответить
несіть кітель верховному, з коміром під шию!
показать весь комментарий
11.08.2025 17:36 Ответить
Пару балістичних пікапів щодня будемо запускати на Москву! Тоді педофіли Трамп та Пуітін самі до нас побіжуть, а не на Аляску!
показать весь комментарий
11.08.2025 17:46 Ответить
ставка, президент, клоун, кагал
показать весь комментарий
11.08.2025 17:53 Ответить
Хоч один дрон є?
показать весь комментарий
11.08.2025 18:11 Ответить
Сіньйор рєшала знову порєшав собі бабла в офшор
показать весь комментарий
11.08.2025 18:18 Ответить
Четвертий рік війни. У Зелі все ж таки виникло рішення фінансувати бойові підрозділи.
показать весь комментарий
11.08.2025 18:27 Ответить
 
 