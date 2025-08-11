Зеленский провел Ставку: Есть решение о закупке пикапов и финансировании боевых подразделений
Сегодня, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, во время заседания обсуждались те вопросы, которые подняли наши воины на фронте и которые он поручал чиновникам проработать.
"Есть решение.
Первое - абсолютно четкое решение относительно пикапов, квадроциклов и другой такой техники, которую теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам. Это будет работать так же, как средства бригадам на закупку беспилотников. Обеспечиваем возможность покупки не только новых пикапов, но и тех, которые уже были в употреблении. Это именно то, что говорили в каждой бригаде. На неделе чиновники формализуют решение в документах, и чтобы уже в августе появилась эта возможность", - говорится в сообщении.
Также президент поручил значительно увеличить финансирование для боевых подразделений, и так, чтобы это было справедливо - чтобы бригады получили действительно больше возможностей. Обновленные правила: 7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон, который участвует в боевых действиях, то есть это рост на десятки миллионов гривен.
"Третье - значительно упрощаем и цифровизируем списание имущества. Правительство изменит соответствующие документы, поэтому будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад. Сокращаем также сроки списания", - добавил он.
Еще один чувствительный вопрос - относительно процедуры награждения.
"К сожалению, часто такое бывает, что время между представлением на награду и ее реальным вручением воину - это несколько месяцев, полгода и даже больше. Поручил максимально сократить процедуры, убрать лишние согласования и бюрократию, будут модернизированы документы о награде. Надо сделать все современным. Министерство обороны наработало предложения, как это сделать и что сократить, и уже в ближайшее время будут реализованы изменения. Министр обороны Денис Шмыгаль представит все детали.
Также на Ставке были доклады по некоторым другим вопросам, которые обсуждались с комбатами во время моих поездок в Харьковскую и Сумскую области. Помним все, что было озвучено. Решение готовим", - резюмирует глава государства.
Ранее сообщалось, что Зеленский провел Ставку и поручил ощутимо увеличить закупку дронов и расширить программу "Контракт 18-24"
такі питання на ставці верховного головокогомандуючого вирішуютья? Якийсь позор
зайва копійка на дорозі не валяється....
покличе рєшалу тимошенка !
.
Куди вони підуть в кінцевому результаті?
Для: СБУ, УДО, НАБУ, МВС.
А для ЗСУ?
Для ЗСУ нехай кріпаки скидаютьться гривнями🤭
Як наслідок цього, зараз схиляють Україну до капітуляції.
Чи зелі вже пофіг на це і він тільки і чекає моменту для підписання капітуляції?
"Те ж саме, що й з балістикою, бла-бла-бла...."
.
І поїде на тім пікапі Говнокомандувач на хронт
.
Питання- а верховний знає звідки військові брали пікапи до його найвеличнішого рішення ?
що ця курва зробила для того, щоб бодай перетинали кордон поза чергою ?
Нічого !!!!!
.
Ішов 4-й рік війни. Схоже придумали дерібан на пікапах.
продовження буде...
.
А еще хай бригады сами закупают патроны, снаряды, мины...и нах то МО?
і ОП, такі пікапи не крав би!