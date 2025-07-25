Армия нуждается в большем количестве БПЛА, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил на Ставке о ситуации на фронте и потребности армии в беспилотниках.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

"Подробно доложил о ситуации на фронте. Самые горячие направления - Покровское, Новопавловское, Северо-Слобожанское, Добропольское, Лиманское.

Наши воины мужественно сдерживают натиск и уничтожают оккупантов. За попытку "летнего наступления" РФ платит максимальную цену - около тысячи убитых и искалеченных российских солдат ежедневно. Спасибо украинским защитникам за стойкость, отвагу и профессионализм в сложных обстоятельствах. Наши операции на территории страны-агрессора продолжаются", - сообщил Сырский.

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По его словам, на Ставке также обсудили вопрос усиления направления беспилотных систем, в частности направления дронов-перехватчиков.

"Армия нуждается в большем количестве БПЛА, чтобы сохранять жизнь наших военнослужащих, жизнь наших гражданских в тылу", - подчеркнул Главком ВСУ.