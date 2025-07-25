Армия нуждается в большем количестве БПЛА, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил на Ставке о ситуации на фронте и потребности армии в беспилотниках.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.
"Подробно доложил о ситуации на фронте. Самые горячие направления - Покровское, Новопавловское, Северо-Слобожанское, Добропольское, Лиманское.
Наши воины мужественно сдерживают натиск и уничтожают оккупантов. За попытку "летнего наступления" РФ платит максимальную цену - около тысячи убитых и искалеченных российских солдат ежедневно. Спасибо украинским защитникам за стойкость, отвагу и профессионализм в сложных обстоятельствах. Наши операции на территории страны-агрессора продолжаются", - сообщил Сырский.
По его словам, на Ставке также обсудили вопрос усиления направления беспилотных систем, в частности направления дронов-перехватчиков.
"Армия нуждается в большем количестве БПЛА, чтобы сохранять жизнь наших военнослужащих, жизнь наших гражданских в тылу", - подчеркнул Главком ВСУ.
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На третій день він підходить до охоронця й каже:
- Пильне око помітив… у в'язниці немає однієї стіни.
- Тому й сидиш один, - зітхнув охоронець.
Ще в кінці 2022 почали голосно казати, а в середині 2023 волати про нестачу дронів. І раптом....в середині 2025! Сирський помітив що потрібно більше БПЛА!!!!!
Ще треба зачекати середини 2029, і заслухати його доповідь про нестачу ракет. В 2036 про нестачу солдат. А в 2042, що він доповість? Про нестачу України?