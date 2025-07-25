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Новости Ситуация на фронте
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Армия нуждается в большем количестве БПЛА, - Сырский

сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил на Ставке о ситуации на фронте и потребности армии в беспилотниках.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

"Подробно доложил о ситуации на фронте. Самые горячие направления - Покровское, Новопавловское, Северо-Слобожанское, Добропольское, Лиманское.

Наши воины мужественно сдерживают натиск и уничтожают оккупантов. За попытку "летнего наступления" РФ платит максимальную цену - около тысячи убитых и искалеченных российских солдат ежедневно. Спасибо украинским защитникам за стойкость, отвагу и профессионализм в сложных обстоятельствах. Наши операции на территории страны-агрессора продолжаются", - сообщил Сырский.

Также читайте: У нас есть высокомотивированные солдаты, которые могут продвигаться вперед, но нужно больше ПВО, - Сырский

По его словам, на Ставке также обсудили вопрос усиления направления беспилотных систем, в частности направления дронов-перехватчиков.

"Армия нуждается в большем количестве БПЛА, чтобы сохранять жизнь наших военнослужащих, жизнь наших гражданских в тылу", - подчеркнул Главком ВСУ.

Автор: 

беспилотник (3998) Александр Сырский (663) дроны (4338) Ставка (139)


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Топ комментарии
+6
Балістичних ракет армія не потребує, як можна зрозуміти. Тільки PVP, тільки м'ясорубка!
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25.07.2025 22:36 Ответить
+6
І як він здогадався? А про те, що армія потребує адекватного командування, він не здогадується?
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25.07.2025 22:38 Ответить
+2
Можна звернутись до зе, він обісцяв мільйон чи мільярд дронів..
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25.07.2025 22:48 Ответить
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Балістичних ракет армія не потребує, як можна зрозуміти. Тільки PVP, тільки м'ясорубка!
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25.07.2025 22:36 Ответить
Сирський не боїться таке казати .У 2023р за таке Залужого "абезврєділі" зільона Татаровщино-Єрмаківщина
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25.07.2025 23:01 Ответить
І як він здогадався? А про те, що армія потребує адекватного командування, він не здогадується?
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25.07.2025 22:38 Ответить
Можна звернутись до зе, він обісцяв мільйон чи мільярд дронів..
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25.07.2025 22:48 Ответить
Ти дивись який вумний. Війна вже третій рік.
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25.07.2025 22:50 Ответить
Четвертий...а дронів досі немає в потрібній кількості...і антидронових сіток також...у кацабів всього вдосталь...😢
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25.07.2025 23:14 Ответить
Пля....пан прєзідєнт України,верховний головнокомаедувавач збройних сіл України не знав!!!!!Він просто не знає!!!
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25.07.2025 22:51 Ответить
Зельоні радісно повідомляють, що у них назрів план продавати дрони США.
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25.07.2025 22:57 Ответить
Менше крадіть, то будуть і дрони!
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25.07.2025 22:57 Ответить
"сирок" працює в унісон із "зе".мабуть щось би мало перепасти.від "зелених"?
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25.07.2025 22:58 Ответить
Одними закликами дронів не додасться...а ОПа не поспішає їх надавати...спочатку грошики в "крипту" а на дрони- потім...
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25.07.2025 23:16 Ответить
Так деякі діячі хочуть продавати дроні США . Може СБУ пора поцікавитись ініціаторами ?
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25.07.2025 23:25 Ответить
Дурість, в Україні нема пеньонзів, щоб закупляти скільки скільки їх можуть виробляти, лише на непотріб арахломідії і іжє з ним хвата
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25.07.2025 23:56 Ответить
Просерский
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25.07.2025 23:50 Ответить
Посадили індіанця на прізвисько Пильне око у в'язницю.

На третій день він підходить до охоронця й каже:
- Пильне око помітив… у в'язниці немає однієї стіни.
- Тому й сидиш один, - зітхнув охоронець.

Ще в кінці 2022 почали голосно казати, а в середині 2023 волати про нестачу дронів. І раптом....в середині 2025! Сирський помітив що потрібно більше БПЛА!!!!!
Ще треба зачекати середини 2029, і заслухати його доповідь про нестачу ракет. В 2036 про нестачу солдат. А в 2042, що він доповість? Про нестачу України?
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25.07.2025 23:51 Ответить
О, 10 мільйонів дронів зєлєнскага йому мало? Чи за мільярдом дерев їх не розгледіти?
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25.07.2025 23:53 Ответить
А всих хто мог робити вже ТЦК доставили на фронт. Полициянти робити дрони не вмиютьбо не навчались вийськовой справи
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26.07.2025 00:05 Ответить
 
 