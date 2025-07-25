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Новини Ситуація на фронті
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Армія потребує більше БпЛА, - Сирський

сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів на Ставці про ситуацію на фронті та потреби армії у безпілотниках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Детально доповів про ситуацію на фронті. Найгарячіші напрямки – Покровський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський, Добропільський, Лиманський.

Наші воїни мужньо стримують натиск та знищують окупантів. За спробу "літнього наступу" РФ платить максимальну ціну – близько тисячі вбитих і скалічених російських солдатів щодня. Дякую українським захисникам за стійкість, відвагу та професіоналізм у найскладніших обставинах. Наші операції на території країни-агресора тривають", - повідомив Сирський.

Також читайте: У нас є високомотивовані солдати, які можуть просуватися вперед, але потрібно більше ППО, - Сирський

За його словами, на Ставці також обговорили питання посилення напрямку безпілотних систем, зокрема напрямку дронів-перехоплювачів.

"Армія потребує більше БпЛА, щоб зберігати життя наших військовослужбовців, життя наших цивільних у тилу", - наголосив Головком ЗСУ.

Автор: 

безпілотник (4600) Сирський Олександр (687) дрони (5179) Ставка (146)


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Топ коментарі
+6
Балістичних ракет армія не потребує, як можна зрозуміти. Тільки PVP, тільки м'ясорубка!
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25.07.2025 22:36 Відповісти
+6
І як він здогадався? А про те, що армія потребує адекватного командування, він не здогадується?
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25.07.2025 22:38 Відповісти
+2
Можна звернутись до зе, він обісцяв мільйон чи мільярд дронів..
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25.07.2025 22:48 Відповісти
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Балістичних ракет армія не потребує, як можна зрозуміти. Тільки PVP, тільки м'ясорубка!
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25.07.2025 22:36 Відповісти
Сирський не боїться таке казати .У 2023р за таке Залужого "абезврєділі" зільона Татаровщино-Єрмаківщина
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25.07.2025 23:01 Відповісти
І як він здогадався? А про те, що армія потребує адекватного командування, він не здогадується?
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25.07.2025 22:38 Відповісти
Можна звернутись до зе, він обісцяв мільйон чи мільярд дронів..
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25.07.2025 22:48 Відповісти
Ти дивись який вумний. Війна вже третій рік.
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25.07.2025 22:50 Відповісти
Четвертий...а дронів досі немає в потрібній кількості...і антидронових сіток також...у кацабів всього вдосталь...😢
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25.07.2025 23:14 Відповісти
Пля....пан прєзідєнт України,верховний головнокомаедувавач збройних сіл України не знав!!!!!Він просто не знає!!!
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25.07.2025 22:51 Відповісти
Зельоні радісно повідомляють, що у них назрів план продавати дрони США.
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25.07.2025 22:57 Відповісти
Менше крадіть, то будуть і дрони!
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25.07.2025 22:57 Відповісти
"сирок" працює в унісон із "зе".мабуть щось би мало перепасти.від "зелених"?
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25.07.2025 22:58 Відповісти
Одними закликами дронів не додасться...а ОПа не поспішає їх надавати...спочатку грошики в "крипту" а на дрони- потім...
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25.07.2025 23:16 Відповісти
Так деякі діячі хочуть продавати дроні США . Може СБУ пора поцікавитись ініціаторами ?
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25.07.2025 23:25 Відповісти
Просерский
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25.07.2025 23:50 Відповісти
Посадили індіанця на прізвисько Пильне око у в'язницю.

На третій день він підходить до охоронця й каже:
- Пильне око помітив… у в'язниці немає однієї стіни.
- Тому й сидиш один, - зітхнув охоронець.

Ще в кінці 2022 почали голосно казати, а в середині 2023 волати про нестачу дронів. І раптом....в середині 2025! Сирський помітив що потрібно більше БПЛА!!!!!
Ще треба зачекати середини 2029, і заслухати його доповідь про нестачу ракет. В 2036 про нестачу солдат. А в 2042, що він доповість? Про нестачу України?
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25.07.2025 23:51 Відповісти
О, 10 мільйонів дронів зєлєнскага йому мало? Чи за мільярдом дерев їх не розгледіти?
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25.07.2025 23:53 Відповісти
 
 