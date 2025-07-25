Армія потребує більше БпЛА, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів на Ставці про ситуацію на фронті та потреби армії у безпілотниках.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.
"Детально доповів про ситуацію на фронті. Найгарячіші напрямки – Покровський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський, Добропільський, Лиманський.
Наші воїни мужньо стримують натиск та знищують окупантів. За спробу "літнього наступу" РФ платить максимальну ціну – близько тисячі вбитих і скалічених російських солдатів щодня. Дякую українським захисникам за стійкість, відвагу та професіоналізм у найскладніших обставинах. Наші операції на території країни-агресора тривають", - повідомив Сирський.
За його словами, на Ставці також обговорили питання посилення напрямку безпілотних систем, зокрема напрямку дронів-перехоплювачів.
"Армія потребує більше БпЛА, щоб зберігати життя наших військовослужбовців, життя наших цивільних у тилу", - наголосив Головком ЗСУ.
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На третій день він підходить до охоронця й каже:
- Пильне око помітив… у в'язниці немає однієї стіни.
- Тому й сидиш один, - зітхнув охоронець.
Ще в кінці 2022 почали голосно казати, а в середині 2023 волати про нестачу дронів. І раптом....в середині 2025! Сирський помітив що потрібно більше БПЛА!!!!!
Ще треба зачекати середини 2029, і заслухати його доповідь про нестачу ракет. В 2036 про нестачу солдат. А в 2042, що він доповість? Про нестачу України?