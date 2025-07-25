Армія потребує більше БпЛА, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів на Ставці про ситуацію на фронті та потреби армії у безпілотниках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Детально доповів про ситуацію на фронті. Найгарячіші напрямки – Покровський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський, Добропільський, Лиманський.

Наші воїни мужньо стримують натиск та знищують окупантів. За спробу "літнього наступу" РФ платить максимальну ціну – близько тисячі вбитих і скалічених російських солдатів щодня. Дякую українським захисникам за стійкість, відвагу та професіоналізм у найскладніших обставинах. Наші операції на території країни-агресора тривають", - повідомив Сирський.

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За його словами, на Ставці також обговорили питання посилення напрямку безпілотних систем, зокрема напрямку дронів-перехоплювачів.

"Армія потребує більше БпЛА, щоб зберігати життя наших військовослужбовців, життя наших цивільних у тилу", - наголосив Головком ЗСУ.