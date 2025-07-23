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Новини Військова допомога Україні
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У нас є високомотивовані солдати, які можуть просуватися вперед, але потрібно більше ППО, - Сирський

Сирський закликав надати Україні ППО та ракети

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на важливості термінової передачі Україні більшої кількості систем ППО та ракет.

Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

За словами Сирського, також військо відчуває брак 155-мм артилерійських снарядів та потребує додаткового постачання бронетехніки.

"У нас є високомотивовані та сміливі солдати, які можуть просуватися вперед, але їм потрібні сучасні, надійні засоби захисту", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Читайте: Зеленський і Сирський обговорили далекобійні удари: Російська логістика має відчутно страждати

Автор: 

допомога (8607) бойові дії (4316) Сирський Олександр (685)


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Топ коментарі
+15
Вже на Курщині допросувались так, що ворог тепер під Сумами.
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23.07.2025 10:04 Відповісти
+13
Так-так, тільки після вчорашніх фокусів зешобли ці солдати можуть просуватися і назад)
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23.07.2025 10:03 Відповісти
+7
Рівень вмотивованість війська чудово видно по рівню бусифікації.
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23.07.2025 10:08 Відповісти
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Так-так, тільки після вчорашніх фокусів зешобли ці солдати можуть просуватися і назад)
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23.07.2025 10:03 Відповісти
Ні, піхота - це лише дешева заміна дронам. Вона не може ефективно воювати проти не піхоти. Якщо підуть назад, то просто загинуть і заберуть з собою певну кількість інших військ.
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23.07.2025 10:11 Відповісти
Вже на Курщині допросувались так, що ворог тепер під Сумами.
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23.07.2025 10:04 Відповісти
Про це він теж згадав:
«Нас жорстко критикували, бо ми оборонялися та відступали», - сказав Сирський. «Мені довелося зробити щось, скажімо так, надзвичайне».

Короче, Курська операція була для того, щоб їх перестали критикувати.
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23.07.2025 10:15 Відповісти
Типу яких не так жалко. Що значить мотивовані, скільки їх, а інші, що не мотивовані, так це ваша провина. А ось з ППО згоден
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23.07.2025 10:05 Відповісти
В крім ппо їм мабуть більше нічого не треба?
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23.07.2025 10:05 Відповісти
Лопати їм дадуть проти дронів. А якщо ці загинуть, то просто нових героїв наловлять.
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23.07.2025 10:09 Відповісти
З того самого інтерв'ю:
"Сирський все ще може зробити 100 віджимань без перерви. Також відомо, що він рідко - якщо взагалі колись - спить."
Тепер всі можуть спати спокійно...
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23.07.2025 10:05 Відповісти
Віджимається на х.ю?
Знаємо ці казочки про "могучих" де-генералів.
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23.07.2025 10:11 Відповісти
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23.07.2025 10:14 Відповісти
Нехай йде на чолі,буде знати,як людей поважати і берегти.
А краще,аби уступив місце вправнішому.
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23.07.2025 10:07 Відповісти
Рівень вмотивованість війська чудово видно по рівню бусифікації.
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23.07.2025 10:08 Відповісти
Так підпорядкуйте ППО Генпрокурору, він все вміє!
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23.07.2025 10:09 Відповісти
Кубло з Банкової солдатів добре мотивує. Вчора додало ще більше мотивації
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23.07.2025 10:10 Відповісти
У нас є високомотивовані солдати, які можуть просуватися вперед, але потрібно більше ППО, - Сирський.

Протипові́тряна оборо́на (ППО) - сукупність засобів, організаційних заходів та бойових дій, які спрямовані на відбиття ворожих ударів з повітря, прикриття власних угрупувань наземних військ або важливих об'єктів у тилу.

зачекайте!!!
що я тільки-но прочитав?
це, говорить головнокомандувач зсу?
щось недобре коїться в україні.
хто небуть, навчить кацапського зеленого дегенерата, що ппо не сприяє просуванню вперед!!!
просуванню вперед сприяє дальнобійні дрони, ракети, арта, міномети, броньована техніка!!! але ніяк не ппо!!!
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23.07.2025 10:12 Відповісти
Чукча не читатель? Чукча писатель?

Ще раз перечитай написане тобою ж. При наступі не треба прикривати свої війська проти ударів з повітря? Це щось новеньке в військовій науці.
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23.07.2025 10:28 Відповісти
Якщо не закрити небо, скільки техніки не кинь у наступ, кацапи роз'їбашать її авіацією. Контрнаступ 23 року яскраво це показав. Яким би там Сирський не був стратегом , але ази військової науки він засвоїв добре. І не тобі неуку його повчати в цьому питанні 😀
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23.07.2025 10:29 Відповісти
ой.
я ж не знав, що тут кадрові офіцери присутні.
а, можна питання?
літаки, це ппо? чи прикриття наступу?
гвинтокрили, це ппо? чи прикриття наступу?
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23.07.2025 10:39 Відповісти
Коли з'явилося це слово "вмотивовані"?...це як - я не піду воювати! я не вмотивований! хай вмотивовані воюють!
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23.07.2025 10:18 Відповісти
Що він несе? Після вчорашнього є мотивація? Ще один з паралельного всесвіту?
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23.07.2025 10:21 Відповісти
Ой йо йо. Невже це народні депутати, прокурори та всі, хто давав присягу служити народу України, дочекались свого часу???
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23.07.2025 10:37 Відповісти
Уйобок
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23.07.2025 10:37 Відповісти
Я так зрозумів, що мотивовані можуть просто йти на м'ясні штурми, штурмуючи заміновані посадки?. М'ясник ніяк не заспокоїться зі своїми смертельними, безглуздими штурмами.
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23.07.2025 10:38 Відповісти
і гроші, багато
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23.07.2025 10:41 Відповісти
Ще не всіх могилізував, є ще "резерви", судячи з риторики
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23.07.2025 10:43 Відповісти
Сирський дав інтервʼю виданню https://www.washingtonpost.com/world/2025/07/23/ukraine-syrsky-interview-war-trump/ WP, тезово:

▪️Головнокомандувач ЗСУ закликає Трампа надати ракети більшої дальності та дозвіл на їх використання проти рф, щоб перенести війну на територію противника. Поставки ATACMS та Taurus без обмежень на використання допоможе знищити виробництва зброї ворога в зоні досяжності даних ракет.

▪️Також на фоні кампаній повітряних ударів рф, Сирський заявляє про необхідність збільшення поставок систем ППО. Свіжі поставки "Patriot", перехоплювачів дронів та легкомоторної авіації можуть допомогти захистити українські міста від повітряного терору.

▪️Також Сирський заявляє, що Україні потрібно посилити поставки 155-мм снарядів та ББМ.

«У нас є високомотивовані та відважні солдати, які можуть просуватися вперед, - сказав він, - але їм потрібні ******* та надійні засоби захисту».

▪️ Минуле літо «було для нас дійсно дуже важким», каже Сирський. рф планувала подальші інтенсивні наступальні операції, включаючи атаки на Сумську область. росія наростила виробництво дронів і запропонувала нові фінансові стимули для набору своїх сухопутних військ.

▪️Потім сталась Курська офензива, яка відтягнула частину російських військ з фронту в Україні. Приблизно третина російських КАБів була використана в Курській області, а не в Україні. Російські волоконно-оптичні дрони вперше з'явилися на полі бою в Курську. Північнокорейські солдати також не були розгорнуті на полях битв в Україні.

▪️Під час Курської наступальної операції ворог поніс втрати 80.000 осіб вбитими та пораненими. Україна втратила значно менше військовослужбовців в цій битві.

▪️Сирському скоро виповниться 60 років, але він не піде у відставку. За його словами, він все ще може зробити 100 відтискань за один підхід, і це незважаючи на повідомлення його помічників про те, що він рідко - якщо взагалі - спить.
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23.07.2025 11:19 Відповісти
Є міліон солдат, готових демобілізуватися, але в україні не налагоджено систему призову. Не встигли, лише 4 рік війни.
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23.07.2025 11:48 Відповісти
Проведу аналогію - листопад 1944 року, радянські війська поволі відступають, а Жуков закликає надати зброю для наступу. Бо своєї досі немає.
Якщо хтось забув історію, то в листопаді листопаді 1944 Червона армія:
-стояла вже на території Центральної Європи - Угорщина, Словаччина, південь Польщі.
-відтіснила Вермахт із більшості радянських земель.
-готувалась до останніх кампаній війни - штурму Берліна, взяття Відня, Кракова, Кенігсберга.
Бо навіть кривавий маніяк Сталін розумів важливість власного виробництва зброї! А не чекав подачок. Але в зелених свій шлях. І веде він через рахунки в Омані та ОАЕ.
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23.07.2025 12:37 Відповісти
* чому листопад? Бо тривалість війни, виводить на таку дату.
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23.07.2025 12:38 Відповісти
Сергей Курский.
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23.07.2025 13:01 Відповісти
 
 