У нас є високомотивовані солдати, які можуть просуватися вперед, але потрібно більше ППО, - Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на важливості термінової передачі Україні більшої кількості систем ППО та ракет.

Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

За словами Сирського, також військо відчуває брак 155-мм артилерійських снарядів та потребує додаткового постачання бронетехніки.

"У нас є високомотивовані та сміливі солдати, які можуть просуватися вперед, але їм потрібні сучасні, надійні засоби захисту", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

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