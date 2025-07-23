У нас є високомотивовані солдати, які можуть просуватися вперед, але потрібно більше ППО, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на важливості термінової передачі Україні більшої кількості систем ППО та ракет.
Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
За словами Сирського, також військо відчуває брак 155-мм артилерійських снарядів та потребує додаткового постачання бронетехніки.
"У нас є високомотивовані та сміливі солдати, які можуть просуватися вперед, але їм потрібні сучасні, надійні засоби захисту", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.
Топ коментарі
+15 Владислав Александрович #602971
показати весь коментар23.07.2025 10:04 Відповісти Посилання
+13 Філ Менко
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+7 First
показати весь коментар23.07.2025 10:08 Відповісти Посилання
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«Нас жорстко критикували, бо ми оборонялися та відступали», - сказав Сирський. «Мені довелося зробити щось, скажімо так, надзвичайне».
Короче, Курська операція була для того, щоб їх перестали критикувати.
"Сирський все ще може зробити 100 віджимань без перерви. Також відомо, що він рідко - якщо взагалі колись - спить."
Тепер всі можуть спати спокійно...
Знаємо ці казочки про "могучих" де-генералів.
А краще,аби уступив місце вправнішому.
Протипові́тряна оборо́на (ППО) - сукупність засобів, організаційних заходів та бойових дій, які спрямовані на відбиття ворожих ударів з повітря, прикриття власних угрупувань наземних військ або важливих об'єктів у тилу.
зачекайте!!!
що я тільки-но прочитав?
це, говорить головнокомандувач зсу?
щось недобре коїться в україні.
хто небуть, навчить кацапського зеленого дегенерата, що ппо не сприяє просуванню вперед!!!
просуванню вперед сприяє дальнобійні дрони, ракети, арта, міномети, броньована техніка!!! але ніяк не ппо!!!
Ще раз перечитай написане тобою ж. При наступі не треба прикривати свої війська проти ударів з повітря? Це щось новеньке в військовій науці.
я ж не знав, що тут кадрові офіцери присутні.
а, можна питання?
літаки, це ппо? чи прикриття наступу?
гвинтокрили, це ппо? чи прикриття наступу?
▪️Головнокомандувач ЗСУ закликає Трампа надати ракети більшої дальності та дозвіл на їх використання проти рф, щоб перенести війну на територію противника. Поставки ATACMS та Taurus без обмежень на використання допоможе знищити виробництва зброї ворога в зоні досяжності даних ракет.
▪️Також на фоні кампаній повітряних ударів рф, Сирський заявляє про необхідність збільшення поставок систем ППО. Свіжі поставки "Patriot", перехоплювачів дронів та легкомоторної авіації можуть допомогти захистити українські міста від повітряного терору.
▪️Також Сирський заявляє, що Україні потрібно посилити поставки 155-мм снарядів та ББМ.
«У нас є високомотивовані та відважні солдати, які можуть просуватися вперед, - сказав він, - але їм потрібні ******* та надійні засоби захисту».
▪️ Минуле літо «було для нас дійсно дуже важким», каже Сирський. рф планувала подальші інтенсивні наступальні операції, включаючи атаки на Сумську область. росія наростила виробництво дронів і запропонувала нові фінансові стимули для набору своїх сухопутних військ.
▪️Потім сталась Курська офензива, яка відтягнула частину російських військ з фронту в Україні. Приблизно третина російських КАБів була використана в Курській області, а не в Україні. Російські волоконно-оптичні дрони вперше з'явилися на полі бою в Курську. Північнокорейські солдати також не були розгорнуті на полях битв в Україні.
▪️Під час Курської наступальної операції ворог поніс втрати 80.000 осіб вбитими та пораненими. Україна втратила значно менше військовослужбовців в цій битві.
▪️Сирському скоро виповниться 60 років, але він не піде у відставку. За його словами, він все ще може зробити 100 відтискань за один підхід, і це незважаючи на повідомлення його помічників про те, що він рідко - якщо взагалі - спить.
Якщо хтось забув історію, то в листопаді листопаді 1944 Червона армія:
-стояла вже на території Центральної Європи - Угорщина, Словаччина, південь Польщі.
-відтіснила Вермахт із більшості радянських земель.
-готувалась до останніх кампаній війни - штурму Берліна, взяття Відня, Кракова, Кенігсберга.
Бо навіть кривавий маніяк Сталін розумів важливість власного виробництва зброї! А не чекав подачок. Але в зелених свій шлях. І веде він через рахунки в Омані та ОАЕ.