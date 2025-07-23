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Новости Военная помощь Украине
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У нас есть высокомотивированные солдаты, которые могут продвигаться вперед, но нужно больше ПВО, - Сырский

Сырский призвал предоставить Украине ПВО и ракеты

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил важность срочной передачи Украине большего количества систем ПВО и ракет.

Об этом он заявил в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

По словам Сырского, также войско испытывает нехватку 155-мм артиллерийских снарядов и нуждается в дополнительных поставках бронетехники.

"У нас есть высокомотивированные и смелые солдаты, которые могут продвигаться вперед, но им нужны современные, надежные средства защиты", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Читайте: Зеленский и Сырский обсудили дальнобойные удары: Российская логистика должна ощутимо страдать

Автор: 

помощь (8013) боевые действия (4561) Александр Сырский (660)


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Топ комментарии
+13
Вже на Курщині допросувались так, що ворог тепер під Сумами.
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23.07.2025 10:04 Ответить
+11
Так-так, тільки після вчорашніх фокусів зешобли ці солдати можуть просуватися і назад)
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23.07.2025 10:03 Ответить
+6
Рівень вмотивованість війська чудово видно по рівню бусифікації.
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23.07.2025 10:08 Ответить
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Так-так, тільки після вчорашніх фокусів зешобли ці солдати можуть просуватися і назад)
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23.07.2025 10:03 Ответить
Ні, піхота - це лише дешева заміна дронам. Вона не може ефективно воювати проти не піхоти. Якщо підуть назад, то просто загинуть і заберуть з собою певну кількість інших військ.
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23.07.2025 10:11 Ответить
Вже на Курщині допросувались так, що ворог тепер під Сумами.
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23.07.2025 10:04 Ответить
Про це він теж згадав:
«Нас жорстко критикували, бо ми оборонялися та відступали», - сказав Сирський. «Мені довелося зробити щось, скажімо так, надзвичайне».

Короче, Курська операція була для того, щоб їх перестали критикувати.
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23.07.2025 10:15 Ответить
Типу яких не так жалко. Що значить мотивовані, скільки їх, а інші, що не мотивовані, так це ваша провина. А ось з ППО згоден
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23.07.2025 10:05 Ответить
В крім ппо їм мабуть більше нічого не треба?
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23.07.2025 10:05 Ответить
Лопати їм дадуть проти дронів. А якщо ці загинуть, то просто нових героїв наловлять.
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23.07.2025 10:09 Ответить
З того самого інтерв'ю:
"Сирський все ще може зробити 100 віджимань без перерви. Також відомо, що він рідко - якщо взагалі колись - спить."
Тепер всі можуть спати спокійно...
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23.07.2025 10:05 Ответить
Віджимається на х.ю?
Знаємо ці казочки про "могучих" де-генералів.
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23.07.2025 10:11 Ответить
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23.07.2025 10:14 Ответить
Нехай йде на чолі,буде знати,як людей поважати і берегти.
А краще,аби уступив місце вправнішому.
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23.07.2025 10:07 Ответить
Рівень вмотивованість війська чудово видно по рівню бусифікації.
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23.07.2025 10:08 Ответить
Так підпорядкуйте ППО Генпрокурору, він все вміє!
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23.07.2025 10:09 Ответить
Кубло з Банкової солдатів добре мотивує. Вчора додало ще більше мотивації
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23.07.2025 10:10 Ответить
У нас є високомотивовані солдати, які можуть просуватися вперед, але потрібно більше ППО, - Сирський.

Протипові́тряна оборо́на (ППО) - сукупність засобів, організаційних заходів та бойових дій, які спрямовані на відбиття ворожих ударів з повітря, прикриття власних угрупувань наземних військ або важливих об'єктів у тилу.

зачекайте!!!
що я тільки-но прочитав?
це, говорить головнокомандувач зсу?
щось недобре коїться в україні.
хто небуть, навчить кацапського зеленого дегенерата, що ппо не сприяє просуванню вперед!!!
просуванню вперед сприяє дальнобійні дрони, ракети, арта, міномети, броньована техніка!!! але ніяк не ппо!!!
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23.07.2025 10:12 Ответить
Чукча не читатель? Чукча писатель?

Ще раз перечитай написане тобою ж. При наступі не треба прикривати свої війська проти ударів з повітря? Це щось новеньке в військовій науці.
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23.07.2025 10:28 Ответить
Якщо не закрити небо, скільки техніки не кинь у наступ, кацапи роз'їбашать її авіацією. Контрнаступ 23 року яскраво це показав. Яким би там Сирський не був стратегом , але ази військової науки він засвоїв добре. І не тобі неуку його повчати в цьому питанні 😀
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23.07.2025 10:29 Ответить
ой.
я ж не знав, що тут кадрові офіцери присутні.
а, можна питання?
літаки, це ппо? чи прикриття наступу?
гвинтокрили, це ппо? чи прикриття наступу?
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23.07.2025 10:39 Ответить
Коли з'явилося це слово "вмотивовані"?...це як - я не піду воювати! я не вмотивований! хай вмотивовані воюють!
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23.07.2025 10:18 Ответить
Що він несе? Після вчорашнього є мотивація? Ще один з паралельного всесвіту?
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23.07.2025 10:21 Ответить
Ой йо йо. Невже це народні депутати, прокурори та всі, хто давав присягу служити народу України, дочекались свого часу???
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23.07.2025 10:37 Ответить
Уйобок
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23.07.2025 10:37 Ответить
Я так зрозумів, що мотивовані можуть просто йти на м'ясні штурми, штурмуючи заміновані посадки?. М'ясник ніяк не заспокоїться зі своїми смертельними, безглуздими штурмами.
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23.07.2025 10:38 Ответить
і гроші, багато
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23.07.2025 10:41 Ответить
Ще не всіх могилізував, є ще "резерви", судячи з риторики
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23.07.2025 10:43 Ответить
Сирський дав інтервʼю виданню https://www.washingtonpost.com/world/2025/07/23/ukraine-syrsky-interview-war-trump/ WP, тезово:

▪️Головнокомандувач ЗСУ закликає Трампа надати ракети більшої дальності та дозвіл на їх використання проти рф, щоб перенести війну на територію противника. Поставки ATACMS та Taurus без обмежень на використання допоможе знищити виробництва зброї ворога в зоні досяжності даних ракет.

▪️Також на фоні кампаній повітряних ударів рф, Сирський заявляє про необхідність збільшення поставок систем ППО. Свіжі поставки "Patriot", перехоплювачів дронів та легкомоторної авіації можуть допомогти захистити українські міста від повітряного терору.

▪️Також Сирський заявляє, що Україні потрібно посилити поставки 155-мм снарядів та ББМ.

«У нас є високомотивовані та відважні солдати, які можуть просуватися вперед, - сказав він, - але їм потрібні ******* та надійні засоби захисту».

▪️ Минуле літо «було для нас дійсно дуже важким», каже Сирський. рф планувала подальші інтенсивні наступальні операції, включаючи атаки на Сумську область. росія наростила виробництво дронів і запропонувала нові фінансові стимули для набору своїх сухопутних військ.

▪️Потім сталась Курська офензива, яка відтягнула частину російських військ з фронту в Україні. Приблизно третина російських КАБів була використана в Курській області, а не в Україні. Російські волоконно-оптичні дрони вперше з'явилися на полі бою в Курську. Північнокорейські солдати також не були розгорнуті на полях битв в Україні.

▪️Під час Курської наступальної операції ворог поніс втрати 80.000 осіб вбитими та пораненими. Україна втратила значно менше військовослужбовців в цій битві.

▪️Сирському скоро виповниться 60 років, але він не піде у відставку. За його словами, він все ще може зробити 100 відтискань за один підхід, і це незважаючи на повідомлення його помічників про те, що він рідко - якщо взагалі - спить.
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23.07.2025 11:19 Ответить
Є міліон солдат, готових демобілізуватися, але в україні не налагоджено систему призову. Не встигли, лише 4 рік війни.
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23.07.2025 11:48 Ответить
Проведу аналогію - листопад 1944 року, радянські війська поволі відступають, а Жуков закликає надати зброю для наступу. Бо своєї досі немає.
Якщо хтось забув історію, то в листопаді листопаді 1944 Червона армія:
-стояла вже на території Центральної Європи - Угорщина, Словаччина, південь Польщі.
-відтіснила Вермахт із більшості радянських земель.
-готувалась до останніх кампаній війни - штурму Берліна, взяття Відня, Кракова, Кенігсберга.
Бо навіть кривавий маніяк Сталін розумів важливість власного виробництва зброї! А не чекав подачок. Але в зелених свій шлях. І веде він через рахунки в Омані та ОАЕ.
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23.07.2025 12:37 Ответить
* чому листопад? Бо тривалість війни, виводить на таку дату.
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23.07.2025 12:38 Ответить
Сергей Курский.
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23.07.2025 13:01 Ответить
 
 