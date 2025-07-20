Зеленский и Сырский обсудили дальнобойные удары: Российская логистика должна ощутимо пострадать
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Александра Сырского.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Доклад Главкома Александра Сырского. Наши силы продолжают уничтожение российских диверсионных групп на Покровском и других направлениях. Тактика врага остается старой: он пытается за счет малых групп захватывать новые позиции. Украинские подразделения применяют все необходимые средства, чтобы выявлять и обезвреживать такую активность оккупанта", - говорится в сообщении.
Зеленский сообщил, что также обсудил с Сырским ситуацию в приграничных районах Сумской области.
"Благодарен всем привлеченным подразделениям за полное выполнение поставленных задач. Особенно отмечу 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду за действия именно на Покровском направлении, а за оборону Сумщины - 225-й отдельный штурмовой полк и 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду. Спасибо, воины!" - подчеркнул президент.
В свою очередь Головко доложил и о дальнобойных ударах Украины, в частности частоты и эффективности дипстрайков: "Российская логистика должна ощутимо страдать в ответ на затягивание этой войны".
По словам Зеленского, главнокомандующий вместе с министром обороны и секретарем СНБО Украины прорабатывают в эти дни все запросы на дополнительное финансирование производства и поставки дронов.
"Речь идет как о беспилотниках для фронта, так и о защите наших городов и общин от российских ударных дронов. На следующей неделе будут подписаны соответствующие дополнительные контракты", - добавил президент.
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А раніше додуматись не міг?
виробництво яких, ви зупинили у 2020 році ?"
Може досить всім украінцям брехати про ракети ,, паляниця " і інші ,
яких немає , так як всі наші гроші були вкрадені вашою владою
і зберігаються в Оманських оффшорах !!
Сырский: все збс, логистика противника страдает.
Зеленский: продвижение врага ?
Сырский: тут не все збс, пишу диссертацию, раскрывающую этот момент.
Зеленский: на этом все, следующий по дипстрайкам министр иностранных дел.
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лютый трэш
4-ий рік війни а зеля все обіцяє та обіцяє створити власну балістику
4-ий рік війни а тільки одна брехня, брехня і брехня сиплеться з рота зелі