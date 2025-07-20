Зеленский и Сырский обсудили дальнобойные удары: Российская логистика должна ощутимо пострадать

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Александра Сырского.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Доклад Главкома Александра Сырского. Наши силы продолжают уничтожение российских диверсионных групп на Покровском и других направлениях. Тактика врага остается старой: он пытается за счет малых групп захватывать новые позиции. Украинские подразделения применяют все необходимые средства, чтобы выявлять и обезвреживать такую активность оккупанта", - говорится в сообщении.

Зеленский сообщил, что также обсудил с Сырским ситуацию в приграничных районах Сумской области.

"Благодарен всем привлеченным подразделениям за полное выполнение поставленных задач. Особенно отмечу 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду за действия именно на Покровском направлении, а за оборону Сумщины - 225-й отдельный штурмовой полк и 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду. Спасибо, воины!" - подчеркнул президент.

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В свою очередь Головко доложил и о дальнобойных ударах Украины, в частности частоты и эффективности дипстрайков: "Российская логистика должна ощутимо страдать в ответ на затягивание этой войны".

По словам Зеленского, главнокомандующий вместе с министром обороны и секретарем СНБО Украины прорабатывают в эти дни все запросы на дополнительное финансирование производства и поставки дронов.

"Речь идет как о беспилотниках для фронта, так и о защите наших городов и общин от российских ударных дронов. На следующей неделе будут подписаны соответствующие дополнительные контракты", - добавил президент.

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