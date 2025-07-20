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Новости Доклад Сырского
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Зеленский и Сырский обсудили дальнобойные удары: Российская логистика должна ощутимо пострадать

Зеленский заслушал доклад Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Александра Сырского.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Доклад Главкома Александра Сырского. Наши силы продолжают уничтожение российских диверсионных групп на Покровском и других направлениях. Тактика врага остается старой: он пытается за счет малых групп захватывать новые позиции. Украинские подразделения применяют все необходимые средства, чтобы выявлять и обезвреживать такую активность оккупанта", - говорится в сообщении.

Зеленский сообщил, что также обсудил с Сырским ситуацию в приграничных районах Сумской области.

"Благодарен всем привлеченным подразделениям за полное выполнение поставленных задач. Особенно отмечу 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду за действия именно на Покровском направлении, а за оборону Сумщины - 225-й отдельный штурмовой полк и 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду. Спасибо, воины!" - подчеркнул президент.

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В свою очередь Головко доложил и о дальнобойных ударах Украины, в частности частоты и эффективности дипстрайков: "Российская логистика должна ощутимо страдать в ответ на затягивание этой войны".

По словам Зеленского, главнокомандующий вместе с министром обороны и секретарем СНБО Украины прорабатывают в эти дни все запросы на дополнительное финансирование производства и поставки дронов.

"Речь идет как о беспилотниках для фронта, так и о защите наших городов и общин от российских ударных дронов. На следующей неделе будут подписаны соответствующие дополнительные контракты", - добавил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21273) Александр Сырский (659) Удары по РФ (423)


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Топ комментарии
+10
Коли є чим - то вдарте - для чого ці потужні балачки?
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20.07.2025 16:15 Ответить
+10
Як вже задовбало це п.здабрльство, та ще й майбутньому часі!...
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20.07.2025 16:17 Ответить
+8
А шахеди не мають літати. Треба терміново указ президента!
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20.07.2025 16:17 Ответить
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Коли є чим - то вдарте - для чого ці потужні балачки?
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20.07.2025 16:15 Ответить
Мабуть по старій традиції після того як випили.....а попи....ть
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20.07.2025 16:25 Ответить
Що з нашим Геніческом. Мелітополем, Скадовськом - Зеленський щось думає робити? Чи вважає що зійде це з рук і його українці за це по головці погладять? Бо якшо буде заморозка- ми втратимо наші рідні міста....
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20.07.2025 17:11 Ответить
Як вже задовбало це п.здабрльство, та ще й майбутньому часі!...
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20.07.2025 16:17 Ответить
На фото два самих брехливих під@р@ в Україні.
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20.07.2025 16:36 Ответить
Пальцеводи.....
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20.07.2025 16:52 Ответить
Зеленський і Сирський обговорили далекобійні удари: Російська логістика має відчутно страждати - хер то правда Кримсько- Маріупольська логістика недоторкана.зеєрмак заборонив наносити удари по логістиці "рідної раші"
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20.07.2025 16:17 Ответить
А шахеди не мають літати. Треба терміново указ президента!
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20.07.2025 16:17 Ответить
На сьомому році до просроченого почало щось доходити.
А раніше додуматись не міг?
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20.07.2025 16:21 Ответить
Застаріле питання до Зеленського :,, Де наші далекобійні ракети ,
виробництво яких, ви зупинили у 2020 році ?"
Може досить всім украінцям брехати про ракети ,, паляниця " і інші ,
яких немає , так як всі наші гроші були вкрадені вашою владою
і зберігаються в Оманських оффшорах !!
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20.07.2025 16:22 Ответить
Ви би ще координати дали звідки та коли будете наносити удари. Навіщо це бла, бла, бла. Або робити більше нічого
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20.07.2025 16:23 Ответить
А вони і дають .
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20.07.2025 17:03 Ответить
Коли нпз будуть страждати? Вже півроку їх чомусь не ********.
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20.07.2025 16:24 Ответить
йшов 4 рік війни...
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20.07.2025 16:25 Ответить
4?
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20.07.2025 16:30 Ответить
у зеленського
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20.07.2025 16:31 Ответить
Зе зрадник тільки те й робить що заслуховує, а потім глашатає брехню наріду. Маскалі для зеутирка то святоє.
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20.07.2025 16:27 Ответить
Зеленский: шо с дипстрайками ?
Сырский: все збс, логистика противника страдает.
Зеленский: продвижение врага ?
Сырский: тут не все збс, пишу диссертацию, раскрывающую этот момент.
Зеленский: на этом все, следующий по дипстрайкам министр иностранных дел.
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20.07.2025 16:31 Ответить
Страждати повинна не тільки логістика русні а й самі русняві ,як щоночі страждають жителі Харкова, Кривого Рогу, Дніпра ,Києва ,Сум ,Херсона, Запоріжжя і загалом всі жителі України, А в першу чергу війну повинна відчути москва , Можна уявити що буде якщо в тій же москві почнеться паніка і 10 мільйонів ломануться навтіки. Це буде аргумент для пуйла набагато вагоміший ніж "умовляння "Трампа.
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20.07.2025 16:31 Ответить
"Зеленський і Сирський обговорили"
"Шмигаль провів нараду з Умєровим"
"Зеленський заслухав доповідь Сибіги"
"Зеленський заслухав доповідь очільника "Нафтогазу"

лютый трэш
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20.07.2025 16:33 Ответить
4-ий рік війни, а вони все обговорюють та обговорють нанести потужні удари по рашці
4-ий рік війни а зеля все обіцяє та обіцяє створити власну балістику
4-ий рік війни а тільки одна брехня, брехня і брехня сиплеться з рота зелі
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20.07.2025 16:33 Ответить
Я себе представляю эти тёрки. Разговоры эти куда (но для виду) можно бить, а куда }{уйло с Трампоном запрещают. Все удары должны начинаться с известного всем места.
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20.07.2025 17:15 Ответить
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20.07.2025 17:17 Ответить
Бібусічка так і не розповіла як саме оживився фронт після звільнення Залужного, і скільки алкаш сирок звільнив окупованої території
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20.07.2025 17:19 Ответить
 
 