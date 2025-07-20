Зеленский заслушал доклад главы "Нафтогаза" Корецкого: Готовим конкретные шаги для взыскания средств с "Газпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого.

Об этом Зеленский сообщил в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В контексте подготовки совещания с украинскими послами и обновления задач для украинской дипломатии обсудили пути выполнения арбитражных решений в пользу Украины", - отметил Зеленский.

По его словам, в настоящее время уже есть несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов.

"Это абсолютно справедливые решения, которые демонстрируют ответственность России и Газпрома и утверждают силу международного права. Готовим конкретные шаги для взыскания этих средств, и завтра украинские послы получат соответствующие поручения", - добавил глава государства.

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Также они обсудили с Корецким подготовку к новому отопительному сезону и договоренности с партнерами в Европе и с международными финансовыми организациями, которые необходимы для устойчивости Украины.

"Спасибо команде Нафтогаза и всем, кто помогает, за хорошие результаты для Украины!", - резюмировал он.