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Новости Нафтогаз против Газпрома
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Зеленский заслушал доклад главы "Нафтогаза" Корецкого: Готовим конкретные шаги для взыскания средств с "Газпрома"

нафтогаз

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого.

Об этом Зеленский сообщил в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В контексте подготовки совещания с украинскими послами и обновления задач для украинской дипломатии обсудили пути выполнения арбитражных решений в пользу Украины", - отметил Зеленский.

По его словам, в настоящее время уже есть несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов.

"Это абсолютно справедливые решения, которые демонстрируют ответственность России и Газпрома и утверждают силу международного права. Готовим конкретные шаги для взыскания этих средств, и завтра украинские послы получат соответствующие поручения", - добавил глава государства.

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Также они обсудили с Корецким подготовку к новому отопительному сезону и договоренности с партнерами в Европе и с международными финансовыми организациями, которые необходимы для устойчивости Украины.

"Спасибо команде Нафтогаза и всем, кто помогает, за хорошие результаты для Украины!", - резюмировал он.

Автор: 

Зеленский Владимир (21273) Нафтогаз (3115) Корецкий Сергей (1)


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Сірожа з Луцька вибився в люди...
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20.07.2025 14:26 Ответить
Зе зрадник. Ук?раїна воює чи стягує кошти для зекагалу
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20.07.2025 14:38 Ответить
Ішак вже все "порішав", тепер, як завжди, вирішив примазатись.
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20.07.2025 14:52 Ответить
Твій Умеров хоче вже домовлятися з кацапами, а СУММА РЕПАРАЦІЙ від орків В ВР ще не названа.
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20.07.2025 15:07 Ответить
Хіба господарські справи розглядає президент,чи все ж таки примє'р?
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20.07.2025 15:31 Ответить
Хто скасував всі позови у міжнародні суди де ми мали стягнути з Газпрому втричі більше ніж стягнули за попередників???
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20.07.2025 15:39 Ответить
"косоглазий" рашистськи агент
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20.07.2025 15:41 Ответить
 
 