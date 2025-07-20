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Новини "Нафтогаз" проти "Газпрому"
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Зеленський заслухав доповідь очільника "Нафтогазу" Корецького: Готуємо конкретні кроки для стягнення коштів із "Газпрому"

нафтогаз

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"У контексті підготовки наради з українськими послами та оновлення завдань для української дипломатії обговорили шляхи виконання арбітражних рішень на користь України", - зазначив Зеленський

За його словами, на даний час вже є кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 мільярда доларів.

"Це абсолютно справедливі рішення, які демонструють відповідальність Росії та Газпрому й утверджують силу міжнародного права. Готуємо конкретні кроки для стягнення цих коштів, і завтра українські посли отримають відповідні доручення", - додав глава держави.

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Також вони обговорили з Корецьким підготовку до нового опалювального сезону й домовленості з партнерами в Європі та з міжнародними фінансовими організаціями, які необхідні для стійкості України.

"Дякую команді Нафтогазу та всім, хто допомагає, за хороші результати для України!", - резюмував він.

Автор: 

Зеленський Володимир (24784) Нафтогаз (4443) Корецький Сергій (21)


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Сірожа з Луцька вибився в люди...
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20.07.2025 14:26 Відповісти
Зе зрадник. Ук?раїна воює чи стягує кошти для зекагалу
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20.07.2025 14:38 Відповісти
Ішак вже все "порішав", тепер, як завжди, вирішив примазатись.
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20.07.2025 14:52 Відповісти
Твій Умеров хоче вже домовлятися з кацапами, а СУММА РЕПАРАЦІЙ від орків В ВР ще не названа.
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20.07.2025 15:07 Відповісти
Хіба господарські справи розглядає президент,чи все ж таки примє'р?
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20.07.2025 15:31 Відповісти
Хто скасував всі позови у міжнародні суди де ми мали стягнути з Газпрому втричі більше ніж стягнули за попередників???
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20.07.2025 15:39 Відповісти
"косоглазий" рашистськи агент
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20.07.2025 15:41 Відповісти
 
 