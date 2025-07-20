Зеленський заслухав доповідь очільника "Нафтогазу" Корецького: Готуємо конкретні кроки для стягнення коштів із "Газпрому"

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"У контексті підготовки наради з українськими послами та оновлення завдань для української дипломатії обговорили шляхи виконання арбітражних рішень на користь України", - зазначив Зеленський.

За його словами, на даний час вже є кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 мільярда доларів.

"Це абсолютно справедливі рішення, які демонструють відповідальність Росії та Газпрому й утверджують силу міжнародного права. Готуємо конкретні кроки для стягнення цих коштів, і завтра українські посли отримають відповідні доручення", - додав глава держави.

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Також вони обговорили з Корецьким підготовку до нового опалювального сезону й домовленості з партнерами в Європі та з міжнародними фінансовими організаціями, які необхідні для стійкості України.

"Дякую команді Нафтогазу та всім, хто допомагає, за хороші результати для України!", - резюмував він.