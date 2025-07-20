Зеленский заслушал доклад Сибиги: согласовали решение о замене руководителей в некоторых посольствах

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы МИД Андрея Сибиги.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, доклад Сибиги касался начала работы по программе нынешнего совещания послов. Министр и более 80 украинских руководителей дипмиссий посетили Запорожье и вместе с главой области Иваном Федоровым обсудили, что именно должно быть ключевыми приоритетами в работе со странами-партнерами.



"Конкретные элементы в поставках оружия для наших воинов и развитие его производства. Конкретные проекты для восстановления и обеспечения нормальной жизни в украинских городах и селах. Конкретные юридически действенные механизмы для привлечения России к ответственности и для использования российских активов ради защиты от российской же агрессии", - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что за следующие шесть месяцев нужно достичь ощутимых новых, совместных с партнерами результатов по этим трем направлениям.

"Неизменный приоритет - поддержка бизнес-взаимодействия с Украиной. Это один из тех показателей, по которым будет оцениваться эффективность наших посольств: заводить в нашу страну бизнесы, проекты и инициативы, которые создают рабочие места для наших людей и реальную базу для уплаты налогов", - добавил он.

Также Зеленский отметил, что согласовали с министром решение о замене руководителей в некоторых посольствах.

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