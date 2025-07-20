РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7586 посетителей онлайн
Новости Кадровые изменения в посольствах
1 097 16

Зеленский заслушал доклад Сибиги: согласовали решение о замене руководителей в некоторых посольствах

Зеленский заслушал доклад Сибиги

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы МИД Андрея Сибиги.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, доклад Сибиги касался начала работы по программе нынешнего совещания послов. Министр и более 80 украинских руководителей дипмиссий посетили Запорожье и вместе с главой области Иваном Федоровым обсудили, что именно должно быть ключевыми приоритетами в работе со странами-партнерами.

"Конкретные элементы в поставках оружия для наших воинов и развитие его производства. Конкретные проекты для восстановления и обеспечения нормальной жизни в украинских городах и селах. Конкретные юридически действенные механизмы для привлечения России к ответственности и для использования российских активов ради защиты от российской же агрессии", - отметил Зеленский.

Также читайте: Зеленский принял кадровые решения в отношении руководителей некоторых посольств, - Сибига

Президент подчеркнул, что за следующие шесть месяцев нужно достичь ощутимых новых, совместных с партнерами результатов по этим трем направлениям.

"Неизменный приоритет - поддержка бизнес-взаимодействия с Украиной. Это один из тех показателей, по которым будет оцениваться эффективность наших посольств: заводить в нашу страну бизнесы, проекты и инициативы, которые создают рабочие места для наших людей и реальную базу для уплаты налогов", - добавил он.

Также Зеленский отметил, что согласовали с министром решение о замене руководителей в некоторых посольствах.

Также читайте: Зеленский заслушал доклад Сибиги: говорили о синхронизации санкций и назначении новых послов

Автор: 

Зеленский Владимир (21273) посольство (1089) Сибига Андрей (568)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Посли в нас - в основному якісь з душком - кого можна взяти за сраку - послом
показать весь комментарий
20.07.2025 15:29 Ответить
+2
Який дурак зайде в країну, де не працює жодна система влади, кругом беззаконня чиновників.
А ті, хто повинні зупиняти це все, якраз і організовують.
Як можна вести бізнес в такій країні?
Без "бізнесняні" від влади, якщо бізнес виявиться успішним, це все буде забрано під абсурдним приводом.
показать весь комментарий
20.07.2025 15:35 Ответить
+1
Послиця у Болгарії, уже пакує свої конспекти, з отих курсів, щоб підвищити навички??
показать весь комментарий
20.07.2025 15:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Посли в нас - в основному якісь з душком - кого можна взяти за сраку - послом
показать весь комментарий
20.07.2025 15:29 Ответить
Послиця у Болгарії, уже пакує свої конспекти, з отих курсів, щоб підвищити навички??
показать весь комментарий
20.07.2025 15:32 Ответить
Вона вже оргазми викликає одним поглядом.
показать весь комментарий
20.07.2025 15:36 Ответить
ЮРИЙ Сиротюк

Колись здається Андрій Мохник наводив чиюсь цитату, що є дві нації, яких не можливо перемогти, бо вони ніколи не визнають своєї поразки: брити і українці.

А ми таки ніколи поразки не визнаємо.

Тому я вірю, що нас не перемогти.

Доки віримо в перемогу і працюємо на неї.

Бо ми як нація вже перемогли. І як вояки своєї нації теж перемогли.

І жодні політичні крутійства, договори зі звʼязаними руками, навіть фізична смерть не означатимуть поразки.

Доки ми віримо в Перемогу.

Бо Перемога річ глибоко субʼєктивна та інтимна…

А ще тому, що як казав славної памʼяті Михайло Колодзінський: В словнику українського націоналіста немає слова "капітулювати"…

Я чомусь думаю, що результат 60 денного трампівського карт-бланшу може здивувати всіх.

Ми вже не одного разу дивували світ, чому б і не зробити цього і зараз…
показать весь комментарий
20.07.2025 15:33 Ответить
Який дурак зайде в країну, де не працює жодна система влади, кругом беззаконня чиновників.
А ті, хто повинні зупиняти це все, якраз і організовують.
Як можна вести бізнес в такій країні?
Без "бізнесняні" від влади, якщо бізнес виявиться успішним, це все буде забрано під абсурдним приводом.
показать весь комментарий
20.07.2025 15:35 Ответить
Це один із тих показників, за якими оцінюватиметься ефективність наших посольств: заводити в нашу країну бізнеси, проєкти та ініціативи, які створюють робочі місця для наших людей та реальну базу для сплати податків", - додав він.Міжнародні бізнеси і інвестори,знаючи .що в Україні "зелені грабіжники і корупціонери" при владі , обійдуть "зелену Україну".як рашистську губернію.котра під міжнародними санкціями...хер бульдозером затяхнеш і шашликами не заманиш...
показать весь комментарий
20.07.2025 15:37 Ответить
Залужний?...
показать весь комментарий
20.07.2025 15:40 Ответить
А ось тепер Умєров затаіть образу і буде збирати доллярі, щоби втекти з України через Тису.
показать весь комментарий
20.07.2025 15:47 Ответить
Кандидатів ЗЕбіл з шашличної на базарі підбирав
показать весь комментарий
20.07.2025 15:48 Ответить
Карьерные дипломаты сейчас не в почете, ну разве что для Африки и Азии. Будут вам всякие "замены", не волнуйтесь!).
показать весь комментарий
20.07.2025 15:50 Ответить
Нас херячат со всех сторон.оно под Патриотом усё случае.с.ка.
показать весь комментарий
20.07.2025 15:53 Ответить
Цей ПотужнийУшльопок тільки те й робить, що переставляє стільці, на яких сидять одні й ті самі безкорисні для України пдрси! Толку від них не було на минулих посадах - толку не буде на нових! Нічого не зробли за всю свою каденцію корисного, зате цей Потужний ще й їх вихваляє...
І скільки пафосу роздуває, б`є себе в груди і радіє сам собі - "дивіться який я Найвеличніший та Наймудріший Царь"...Гидота квартальна!
показать весь комментарий
20.07.2025 16:11 Ответить
Ніде не чули про послів, що віддавалися б роботі та активно відстоювали інтереси країни. Всі протирають задниці, відсиджують свій термін і тихо десь потім далі сидять. Коротше, сідуни…
показать весь комментарий
20.07.2025 16:31 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2025 16:37 Ответить
Нелох поки десь відпочиває литвин пропагандон працює
показать весь комментарий
20.07.2025 16:44 Ответить
 
 