Зеленский заслушал доклад Сибиги: согласовали решение о замене руководителей в некоторых посольствах
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы МИД Андрея Сибиги.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, доклад Сибиги касался начала работы по программе нынешнего совещания послов. Министр и более 80 украинских руководителей дипмиссий посетили Запорожье и вместе с главой области Иваном Федоровым обсудили, что именно должно быть ключевыми приоритетами в работе со странами-партнерами.
"Конкретные элементы в поставках оружия для наших воинов и развитие его производства. Конкретные проекты для восстановления и обеспечения нормальной жизни в украинских городах и селах. Конкретные юридически действенные механизмы для привлечения России к ответственности и для использования российских активов ради защиты от российской же агрессии", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что за следующие шесть месяцев нужно достичь ощутимых новых, совместных с партнерами результатов по этим трем направлениям.
"Неизменный приоритет - поддержка бизнес-взаимодействия с Украиной. Это один из тех показателей, по которым будет оцениваться эффективность наших посольств: заводить в нашу страну бизнесы, проекты и инициативы, которые создают рабочие места для наших людей и реальную базу для уплаты налогов", - добавил он.
Также Зеленский отметил, что согласовали с министром решение о замене руководителей в некоторых посольствах.
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Колись здається Андрій Мохник наводив чиюсь цитату, що є дві нації, яких не можливо перемогти, бо вони ніколи не визнають своєї поразки: брити і українці.
А ми таки ніколи поразки не визнаємо.
Тому я вірю, що нас не перемогти.
Доки віримо в перемогу і працюємо на неї.
Бо ми як нація вже перемогли. І як вояки своєї нації теж перемогли.
І жодні політичні крутійства, договори зі звʼязаними руками, навіть фізична смерть не означатимуть поразки.
Доки ми віримо в Перемогу.
Бо Перемога річ глибоко субʼєктивна та інтимна…
А ще тому, що як казав славної памʼяті Михайло Колодзінський: В словнику українського націоналіста немає слова "капітулювати"…
Я чомусь думаю, що результат 60 денного трампівського карт-бланшу може здивувати всіх.
Ми вже не одного разу дивували світ, чому б і не зробити цього і зараз…
А ті, хто повинні зупиняти це все, якраз і організовують.
Як можна вести бізнес в такій країні?
Без "бізнесняні" від влади, якщо бізнес виявиться успішним, це все буде забрано під абсурдним приводом.
І скільки пафосу роздуває, б`є себе в груди і радіє сам собі - "дивіться який я Найвеличніший та Наймудріший Царь"...Гидота квартальна!