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Новости Новый посол Украины в США
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Зеленский заслушал доклад Сибиги: говорили о синхронизации санкций и назначении новых послов

Глава МИД Андрей Сибига

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Об этом Зеленский сообщил в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи они подытожили работу с партнерами в Евросоюзе по 18-му санкционному пакету.

"Поручил оперативно синхронизировать пакет в украинской юрисдикции. Работаем также со странами Европы вне Евросоюза, чтобы они присоединились к соответствующим санкционным режимам", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, министр Сибига доложил о договоренностях с Соединенными Штатами, которые сейчас в работе.

"Хорошая динамика, рассчитываем на результаты и укрепление нашего сотрудничества с Америкой. Готовим на этот понедельник в формате совещания с послами определение приоритетов, в частности, относительно дальнейших отношений с США.

Также министр доложил о ситуации в приграничье между Россией и Грузией относительно граждан Украины, которых фактически "выбрасывают" с российской территории без документов и предупреждения как Украины, так и грузинской стороны. В частности, это украинцы, которых россияне выпускают из тюрем и лагерей на контролируемой Россией территории. Украинские дипломаты занимаются организацией транзита этих граждан нашего государства в Украину", - добавил он.

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Зеленский и Сибига также обсудили назначение новых послов Украины в страны-партнеры.

Автор: 

Зеленский Владимир (21266) посол (1823) санкции (11686) Сибига Андрей (565)


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синхронізація (пішов блювати)
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19.07.2025 14:05 Ответить
Зеленський заслухав доповідь Сибіги
...бо любить слухати всяку гуйню!
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19.07.2025 14:19 Ответить
Хто відповість мені чесно, без "експертних" думок ? Країна без президента під час війни не може існувати ? Їй одразу КАПЄЦЬ ? І друге питання. Розчиняються мільярди бюджетних коштів. Невідомо як, коли і куди ? Не тисячі та мільйони. І це не смішинки про яйця резнікова. Це - життя всіх нас і існування ЗСУ. Що робити з президентом при якому злочинці ЗЛОЧИНСТВУЮТЬ ? Тут або президен - злочинець з "чесними очима", або він повний дурень, який не бачить, хто у його кишеню заліз ? В обох випадках висновок лише один - наККуя нам такий президент ? Лише тим, хто хоче засипати вночі при думці "так у нас же є Лідор!" ??? Валіть краще в Європу. А мені не треба МАНЕКЕН з кварталу.
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19.07.2025 14:32 Ответить
 
 