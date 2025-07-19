Зеленский заслушал доклад Сибиги: говорили о синхронизации санкций и назначении новых послов

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Об этом Зеленский сообщил в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи они подытожили работу с партнерами в Евросоюзе по 18-му санкционному пакету.

"Поручил оперативно синхронизировать пакет в украинской юрисдикции. Работаем также со странами Европы вне Евросоюза, чтобы они присоединились к соответствующим санкционным режимам", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, министр Сибига доложил о договоренностях с Соединенными Штатами, которые сейчас в работе.

"Хорошая динамика, рассчитываем на результаты и укрепление нашего сотрудничества с Америкой. Готовим на этот понедельник в формате совещания с послами определение приоритетов, в частности, относительно дальнейших отношений с США.

Также министр доложил о ситуации в приграничье между Россией и Грузией относительно граждан Украины, которых фактически "выбрасывают" с российской территории без документов и предупреждения как Украины, так и грузинской стороны. В частности, это украинцы, которых россияне выпускают из тюрем и лагерей на контролируемой Россией территории. Украинские дипломаты занимаются организацией транзита этих граждан нашего государства в Украину", - добавил он.

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Зеленский и Сибига также обсудили назначение новых послов Украины в страны-партнеры.