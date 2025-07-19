Зеленський заслухав доповідь Сибіги: говорили про синхронізацію санкцій та призначення нових послів

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі вони підсумували роботу з партнерами у Євросоюзі щодо 18-го санкційного пакету.

"Доручив оперативно синхронізувати пакет в українській юрисдикції. Працюємо також із країнами Європи поза Євросоюзом, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, міністр Сибіга доповів про домовленості зі Сполученими Штатами, які зараз у роботі.

"Хороша динаміка, розраховуємо на результати й зміцнення нашої співпраці з Америкою. Готуємо на цей понеділок у форматі наради з послами визначення пріоритетів, зокрема, щодо подальших відносин із США.

Також міністр доповів про ситуацію в прикордонні між Росією та Грузією щодо громадян України, яких фактично "викидають" із російської території без документів та попередження як України, так і грузинської сторони. Зокрема, це українці, яких росіяни випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території. Українські дипломати займаються організацією транзиту цих громадян нашої держави в Україну", - додав він.

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Зеленський та Сибіга також обговорили призначення нових послів України до країн-партнерів.